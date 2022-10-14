https://ukraina.ru/20221014/1039739663.html
Ветеран "Альфы" Гончаров предложил пересмотреть военную концепцию в отношении Украины
Ветеран "Альфы" Гончаров предложил пересмотреть военную концепцию в отношении Украины - 14.10.2022 Украина.ру
Ветеран "Альфы" Гончаров предложил пересмотреть военную концепцию в отношении Украины
России нужно выстроить жесткую информационную политику и пересмотреть военную концепцию по отношению к Украине. С таким заявлением выступил президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" ЦСН ФСБ России Сергей Гончаров на конференции "Украина – государство-террорист", организованной изданием Украина.ру
2022-10-14T13:54
2022-10-14T13:54
2022-10-14T13:54
новости
альфа
гончаров
украина
информация
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России нужно менять информационную политику и пересмотреть военную концепцию в отношении Украины. Признание в России на государственном уровне Украины страной-террористом ориентировано на внутреннее потребление. Нужно донести этот факт до стран мира, которые под давлением США занимают противоположную позицию, заявил Гончаренко. Гончаренко предложил поменять военную концепцию России, которая сейчас проводится на Украине. По его мнению, когда российские войска подошли к Киеву, на Украине поняли: победы на фронте им не достичь. Тогда Киев перегрел к тактике террора, убийств и диверсий. Россия уже в полном объеме это получила, заявил Гончаренко.
https://ukraina.ru/20221011/1039622504.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, альфа, гончаров, украина, информация
Новости, Альфа, Гончаров, Украина, информация
Ветеран "Альфы" Гончаров предложил пересмотреть военную концепцию в отношении Украины
России нужно выстроить жесткую информационную политику и пересмотреть военную концепцию по отношению к Украине. С таким заявлением выступил президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" ЦСН ФСБ России Сергей Гончаров на конференции "Украина – государство-террорист", организованной изданием Украина.ру