Ветеран "Альфы" Гончаров предложил пересмотреть военную концепцию в отношении Украины - 14.10.2022 Украина.ру
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Ветеран "Альфы" Гончаров предложил пересмотреть военную концепцию в отношении Украины
Ветеран "Альфы" Гончаров предложил пересмотреть военную концепцию в отношении Украины - 14.10.2022 Украина.ру
Ветеран "Альфы" Гончаров предложил пересмотреть военную концепцию в отношении Украины
России нужно выстроить жесткую информационную политику и пересмотреть военную концепцию по отношению к Украине. С таким заявлением выступил президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" ЦСН ФСБ России Сергей Гончаров на конференции "Украина – государство-террорист", организованной изданием Украина.ру
2022-10-14T13:54
2022-10-14T13:54
новости
альфа
гончаров
украина
информация
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России нужно менять информационную политику и пересмотреть военную концепцию в отношении Украины. Признание в России на государственном уровне Украины страной-террористом ориентировано на внутреннее потребление. Нужно донести этот факт до стран мира, которые под давлением США занимают противоположную позицию, заявил Гончаренко. Гончаренко предложил поменять военную концепцию России, которая сейчас проводится на Украине. По его мнению, когда российские войска подошли к Киеву, на Украине поняли: победы на фронте им не достичь. Тогда Киев перегрел к тактике террора, убийств и диверсий. Россия уже в полном объеме это получила, заявил Гончаренко.
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новости, альфа, гончаров, украина, информация
Новости, Альфа, Гончаров, Украина, информация

Ветеран "Альфы" Гончаров предложил пересмотреть военную концепцию в отношении Украины

13:54 14.10.2022
 
© скриншотПрезидент Ассоциации ветеранов подразделения "Альфа" Центра специального назначения ФСБ РФ Сергей Гончаров
Президент Ассоциации ветеранов подразделения Альфа Центра специального назначения ФСБ РФ Сергей Гончаров
© скриншот
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России нужно выстроить жесткую информационную политику и пересмотреть военную концепцию по отношению к Украине. С таким заявлением выступил президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" ЦСН ФСБ России Сергей Гончаров на конференции "Украина – государство-террорист", организованной изданием Украина.ру
России нужно менять информационную политику и пересмотреть военную концепцию в отношении Украины. Признание в России на государственном уровне Украины страной-террористом ориентировано на внутреннее потребление. Нужно донести этот факт до стран мира, которые под давлением США занимают противоположную позицию, заявил Гончаренко.
"Нам надо менять нашу пропагандистскую политику. Жестко проводить именно нашу линию", - сказал он.
Гончаренко предложил поменять военную концепцию России, которая сейчас проводится на Украине. По его мнению, когда российские войска подошли к Киеву, на Украине поняли: победы на фронте им не достичь. Тогда Киев перегрел к тактике террора, убийств и диверсий. Россия уже в полном объеме это получила, заявил Гончаренко.
Пресс-конференция генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 17:36
Столтенберг проигнорировал вопрос о том, считает ли Россию спонсором терроризмаГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проигнорировал вопрос польского журналиста о том, считает ли он Россию спонсором терроризма на пресс-конференции 11 октября
 
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Заголовок открываемого материала
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