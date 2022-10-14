Всеволод Шимов о введении режима повышенной террористической опасности в Белоруссии - 14.10.2022 Украина.ру
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Всеволод Шимов о введении режима повышенной террористической опасности в Белоруссии
Всеволод Шимов о введении режима повышенной террористической опасности в Белоруссии - 14.10.2022 Украина.ру
Всеволод Шимов о введении режима повышенной террористической опасности в Белоруссии
В Белоруссии введен режим повышенной террористической опасности в связи с обострением ситуации на границе, заявил президент республики Александр Лукашенко. Украина.ру, 14.10.2022
2022-10-14T15:15
2022-10-14T15:16
интервью
всеволод шимов
белоруссия
польша
спецоперация
литва
украина
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В Белоруссии введен режим повышенной террористической опасности в связи с обострением ситуации на границе, заявил президент республики Александр Лукашенко."Введен в связи с обострением ситуации по периметру наших границ. Согласно документам, которые у нас на этот случай предусмотрены в Союзе Беларуси и России, в связи с обострением введен режим повышенной террористической опасности", – сказал Лукашенко в Астане во время интервью телеканалу "Россия 24".По его словам, из-за обострения ситуации военные проводят у границ "процедуры с развертыванием союзной группировки войск, основу которой составляет армия Беларуси, которая уже дополняется частями Российской Федерации".Ранее глава белорусского МИД Владимир Макей в интервью газете "Известия" заявил, что в Белоруссии введен режим контртеррористической операции (КТО). Позднее эту информацию опровергло белорусское госагентство "БелТА", ссылаясь на источник в КГБ страны.Советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований, старший научный сотрудник Центра белорусских исследований Института Европы РАН Всеволод Шимов рассказал Украина.ру, что будет означать повышенной террористической опасности для Белоруссии.- Всеволод, для чего введён этот режим? Кто и что угрожает Белоруссии?- Белорусские власти заявляли о подготовке диверсий и провокаций со стороны Польши и Украины. После взрыва на Крымском мосту Александр Лукашенко очень жёстко предупредил Украину о недопустимости подобных действий в отношении Белоруссии. Очевидно, этим и вызвано данное решение.- Насколько вероятна возможность проведения каких-либо военных акций со стороны Польши и Литвы в отношении Белоруссии?- Предпосылок для этого я пока не вижу. Прямое столкновение Польши или Литвы с Белоруссией фактически означает непосредственное нападение НАТО на прямого союзника России. К этому на Западе в настоящее время явно не готовы, предпочитая вести прокси-войну руками Украины.Следует отметить, что та же Польша, будучи одним из главных европейских "ястребов", в целом ведёт себя очень смирно после начала СВО - очевидно, поляков держат на коротком поводке их "старшие товарищи".Польша так и не вступила в конфликт на Украине напрямую, хотя этого многие ждали. Да, она поставляет вооружения и является перевалочной базой для поставок, но это, опять же, не выходит за рамки политики, которую проводит Запад в отношении российско-украинского конфликта.Польша не делает громких заявлений и не выдвигает скандальных инициатив - максимум, что-то подобное позволяют себе политические отставники, не отвечающие за принятие решений. В отношении Белоруссии я также не припомню какой-то особой активности со стороны Польши в последние месяцы. Отношения стабильно плохие, но они стабильны. Граница открыта, люди ездят туда-сюда. Да, Польша стала приютом для белорусской политической эмиграции, но это, опять же, не новость.В общем, если судить по открытым источникам, ничто не указывает на то, чтобы Польша готовилась к какому-то акту агрессии в настоящее время. Возможно, у спецслужб есть иная информация, но об этом можно только строить догадки.- Как режим повышенной террористической опасности отразится на ежедневной жизни белорусов?- По всей видимости, речь идёт об усилении работы силового аппарата, и простых граждан это как-то коснуться не должно. Вместе с тем, скорее всего, следует ждать ужесточения пропускного режима на границе Белоруссии и ее западных соседей.
https://ukraina.ru/20221010/1039567755.html
https://ukraina.ru/20211027/1032553228.html
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Украина.ру
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4.7
96
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интервью, всеволод шимов, белоруссия, польша, спецоперация, литва, украина
Интервью, Всеволод Шимов, Белоруссия, Польша, Спецоперация, Литва, Украина

Всеволод Шимов о введении режима повышенной террористической опасности в Белоруссии

15:15 14.10.2022 (обновлено: 15:16 14.10.2022)
 
© Всеволод ШимовВсеволод Шимов интервью
Всеволод Шимов интервью
© Всеволод Шимов
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Александр Чаленко
Обозреватель Ukraina.ru
Все материалы
В Белоруссии введен режим повышенной террористической опасности в связи с обострением ситуации на границе, заявил президент республики Александр Лукашенко.
"Введен в связи с обострением ситуации по периметру наших границ. Согласно документам, которые у нас на этот случай предусмотрены в Союзе Беларуси и России, в связи с обострением введен режим повышенной террористической опасности", – сказал Лукашенко в Астане во время интервью телеканалу "Россия 24".
По его словам, из-за обострения ситуации военные проводят у границ "процедуры с развертыванием союзной группировки войск, основу которой составляет армия Беларуси, которая уже дополняется частями Российской Федерации".
Ранее глава белорусского МИД Владимир Макей в интервью газете "Известия" заявил, что в Белоруссии введен режим контртеррористической операции (КТО). Позднее эту информацию опровергло белорусское госагентство "БелТА", ссылаясь на источник в КГБ страны.
Советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований, старший научный сотрудник Центра белорусских исследований Института Европы РАН Всеволод Шимов рассказал Украина.ру, что будет означать повышенной террористической опасности для Белоруссии.
- Всеволод, для чего введён этот режим? Кто и что угрожает Белоруссии?
- Белорусские власти заявляли о подготовке диверсий и провокаций со стороны Польши и Украины. После взрыва на Крымском мосту Александр Лукашенко очень жёстко предупредил Украину о недопустимости подобных действий в отношении Белоруссии. Очевидно, этим и вызвано данное решение.
Всеволод Шимов интервью
10 октября, 14:03
Всеволод Шимов: Белоруссия вступит в военные действия только в случае провокаций со стороны Киева
- Насколько вероятна возможность проведения каких-либо военных акций со стороны Польши и Литвы в отношении Белоруссии?
- Предпосылок для этого я пока не вижу. Прямое столкновение Польши или Литвы с Белоруссией фактически означает непосредственное нападение НАТО на прямого союзника России. К этому на Западе в настоящее время явно не готовы, предпочитая вести прокси-войну руками Украины.
Следует отметить, что та же Польша, будучи одним из главных европейских "ястребов", в целом ведёт себя очень смирно после начала СВО - очевидно, поляков держат на коротком поводке их "старшие товарищи".
Польша так и не вступила в конфликт на Украине напрямую, хотя этого многие ждали. Да, она поставляет вооружения и является перевалочной базой для поставок, но это, опять же, не выходит за рамки политики, которую проводит Запад в отношении российско-украинского конфликта.
Польша не делает громких заявлений и не выдвигает скандальных инициатив - максимум, что-то подобное позволяют себе политические отставники, не отвечающие за принятие решений. В отношении Белоруссии я также не припомню какой-то особой активности со стороны Польши в последние месяцы.
Отношения стабильно плохие, но они стабильны. Граница открыта, люди ездят туда-сюда. Да, Польша стала приютом для белорусской политической эмиграции, но это, опять же, не новость.
В общем, если судить по открытым источникам, ничто не указывает на то, чтобы Польша готовилась к какому-то акту агрессии в настоящее время. Возможно, у спецслужб есть иная информация, но об этом можно только строить догадки.
Всеволод Шимов - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
27 октября 2021, 16:31
Всеволод Шимов: кто онБелорусский политолог
- Как режим повышенной террористической опасности отразится на ежедневной жизни белорусов?
- По всей видимости, речь идёт об усилении работы силового аппарата, и простых граждан это как-то коснуться не должно. Вместе с тем, скорее всего, следует ждать ужесточения пропускного режима на границе Белоруссии и ее западных соседей.
 
ИнтервьюВсеволод ШимовБелоруссияПольшаСпецоперацияЛитваУкраина
 
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