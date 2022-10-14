https://ukraina.ru/20221014/1039738479.html

Всеволод Шимов о введении режима повышенной террористической опасности в Белоруссии

Всеволод Шимов о введении режима повышенной террористической опасности в Белоруссии - 14.10.2022 Украина.ру

Всеволод Шимов о введении режима повышенной террористической опасности в Белоруссии

В Белоруссии введен режим повышенной террористической опасности в связи с обострением ситуации на границе, заявил президент республики Александр Лукашенко. Украина.ру, 14.10.2022

2022-10-14T15:15

2022-10-14T15:15

2022-10-14T15:16

интервью

всеволод шимов

белоруссия

польша

спецоперация

литва

украина

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В Белоруссии введен режим повышенной террористической опасности в связи с обострением ситуации на границе, заявил президент республики Александр Лукашенко."Введен в связи с обострением ситуации по периметру наших границ. Согласно документам, которые у нас на этот случай предусмотрены в Союзе Беларуси и России, в связи с обострением введен режим повышенной террористической опасности", – сказал Лукашенко в Астане во время интервью телеканалу "Россия 24".По его словам, из-за обострения ситуации военные проводят у границ "процедуры с развертыванием союзной группировки войск, основу которой составляет армия Беларуси, которая уже дополняется частями Российской Федерации".Ранее глава белорусского МИД Владимир Макей в интервью газете "Известия" заявил, что в Белоруссии введен режим контртеррористической операции (КТО). Позднее эту информацию опровергло белорусское госагентство "БелТА", ссылаясь на источник в КГБ страны.Советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований, старший научный сотрудник Центра белорусских исследований Института Европы РАН Всеволод Шимов рассказал Украина.ру, что будет означать повышенной террористической опасности для Белоруссии.- Всеволод, для чего введён этот режим? Кто и что угрожает Белоруссии?- Белорусские власти заявляли о подготовке диверсий и провокаций со стороны Польши и Украины. После взрыва на Крымском мосту Александр Лукашенко очень жёстко предупредил Украину о недопустимости подобных действий в отношении Белоруссии. Очевидно, этим и вызвано данное решение.- Насколько вероятна возможность проведения каких-либо военных акций со стороны Польши и Литвы в отношении Белоруссии?- Предпосылок для этого я пока не вижу. Прямое столкновение Польши или Литвы с Белоруссией фактически означает непосредственное нападение НАТО на прямого союзника России. К этому на Западе в настоящее время явно не готовы, предпочитая вести прокси-войну руками Украины.Следует отметить, что та же Польша, будучи одним из главных европейских "ястребов", в целом ведёт себя очень смирно после начала СВО - очевидно, поляков держат на коротком поводке их "старшие товарищи".Польша так и не вступила в конфликт на Украине напрямую, хотя этого многие ждали. Да, она поставляет вооружения и является перевалочной базой для поставок, но это, опять же, не выходит за рамки политики, которую проводит Запад в отношении российско-украинского конфликта.Польша не делает громких заявлений и не выдвигает скандальных инициатив - максимум, что-то подобное позволяют себе политические отставники, не отвечающие за принятие решений. В отношении Белоруссии я также не припомню какой-то особой активности со стороны Польши в последние месяцы. Отношения стабильно плохие, но они стабильны. Граница открыта, люди ездят туда-сюда. Да, Польша стала приютом для белорусской политической эмиграции, но это, опять же, не новость.В общем, если судить по открытым источникам, ничто не указывает на то, чтобы Польша готовилась к какому-то акту агрессии в настоящее время. Возможно, у спецслужб есть иная информация, но об этом можно только строить догадки.- Как режим повышенной террористической опасности отразится на ежедневной жизни белорусов?- По всей видимости, речь идёт об усилении работы силового аппарата, и простых граждан это как-то коснуться не должно. Вместе с тем, скорее всего, следует ждать ужесточения пропускного режима на границе Белоруссии и ее западных соседей.

https://ukraina.ru/20221010/1039567755.html

https://ukraina.ru/20211027/1032553228.html

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Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

интервью, всеволод шимов, белоруссия, польша, спецоперация, литва, украина