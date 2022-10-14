https://ukraina.ru/20221014/1039734696.html

Глава МИД Белоруссии обвинил журналистов в конспирологии

Глава МИД Белоруссии обвинил журналистов в конспирологии - 14.10.2022 Украина.ру

Глава МИД Белоруссии обвинил журналистов в конспирологии

Глава белорусского МИД Владимир Макей призвал не паниковать и не строить конспирологических теорий по поводу антитеррористических мер в республике, сообщает РИА Новости 14 октября

2022-10-14T13:23

2022-10-14T13:23

2022-10-14T13:23

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Ранее стало известно, что в Белоруссии введен режим контртеррористической операции, а вооруженные силы и спецслужбы приведены в готовность, чтобы дать отпор "на любые провокации". Позже это заявление опровергли в белорусском МВД. По словам президента Александра Лукашенко, речь идет о повышенном уровне террористической опасности в связи с ситуацией на границе.Также Макей заявил, что Минск может предпринять жёсткие ответные шаги на размещение Польшей ядерного оружия.

https://ukraina.ru/20221014/1039724223.html

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2022

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новости, терроризм, белоруссия, владимир макей, кто