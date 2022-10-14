Глава МИД Белоруссии обвинил журналистов в конспирологии
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкИнтервью главы МИД Белоруссии В. Макея РИА Новости
Глава белорусского МИД Владимир Макей призвал не паниковать и не строить конспирологических теорий по поводу антитеррористических мер в республике, сообщает РИА Новости 14 октября
Выхватили эту фразу (о введении КТО - ред.) и вокруг нее за ночь раскрутили конспирологические теории. Не надо поднимать никакой паники, есть поручение президента, которое было озвучено в том числе публично, провести мероприятия контртеррористического характера. Об этом и идет речь.
Ранее стало известно, что в Белоруссии введен режим контртеррористической операции, а вооруженные силы и спецслужбы приведены в готовность, чтобы дать отпор "на любые провокации". Позже это заявление опровергли в белорусском МВД. По словам президента Александра Лукашенко, речь идет о повышенном уровне террористической опасности в связи с ситуацией на границе.
Также Макей заявил, что Минск может предпринять жёсткие ответные шаги на размещение Польшей ядерного оружия.
09:56Режим КТО в Белоруссии, опасения ВСУ, запорожское направление. Главное на Украине на утро 14 октябряВ Белоруссии ввели режим контртеррористической операции. Мобилизация в России вызвала опасения в ВСУ, сообщили западные СМИ. Власти Запорожской области сообщили о напряжённости у границ этого региона РФ