Глава МИД Белоруссии обвинил журналистов в конспирологии - 14.10.2022 Украина.ру
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Глава МИД Белоруссии обвинил журналистов в конспирологии
Глава МИД Белоруссии обвинил журналистов в конспирологии - 14.10.2022 Украина.ру
Глава МИД Белоруссии обвинил журналистов в конспирологии
Глава белорусского МИД Владимир Макей призвал не паниковать и не строить конспирологических теорий по поводу антитеррористических мер в республике, сообщает РИА Новости 14 октября
2022-10-14T13:23
2022-10-14T13:23
новости
терроризм
белоруссия
владимир макей
кто
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Ранее стало известно, что в Белоруссии введен режим контртеррористической операции, а вооруженные силы и спецслужбы приведены в готовность, чтобы дать отпор "на любые провокации". Позже это заявление опровергли в белорусском МВД. По словам президента Александра Лукашенко, речь идет о повышенном уровне террористической опасности в связи с ситуацией на границе.Также Макей заявил, что Минск может предпринять жёсткие ответные шаги на размещение Польшей ядерного оружия.
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новости, терроризм, белоруссия, владимир макей, кто
Новости, терроризм, Белоруссия, Владимир Макей, КТО

Глава МИД Белоруссии обвинил журналистов в конспирологии

13:23 14.10.2022
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкИнтервью главы МИД Белоруссии В. Макея РИА Новости
Интервью главы МИД Белоруссии В. Макея РИА Новости - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Глава белорусского МИД Владимир Макей призвал не паниковать и не строить конспирологических теорий по поводу антитеррористических мер в республике, сообщает РИА Новости 14 октября

Выхватили эту фразу (о введении КТО - ред.) и вокруг нее за ночь раскрутили конспирологические теории. Не надо поднимать никакой паники, есть поручение президента, которое было озвучено в том числе публично, провести мероприятия контртеррористического характера. Об этом и идет речь.

Ранее стало известно, что в Белоруссии введен режим контртеррористической операции, а вооруженные силы и спецслужбы приведены в готовность, чтобы дать отпор "на любые провокации". Позже это заявление опровергли в белорусском МВД. По словам президента Александра Лукашенко, речь идет о повышенном уровне террористической опасности в связи с ситуацией на границе.
Также Макей заявил, что Минск может предпринять жёсткие ответные шаги на размещение Польшей ядерного оружия.
Белоруссия военные
09:56
Режим КТО в Белоруссии, опасения ВСУ, запорожское направление. Главное на Украине на утро 14 октябряВ Белоруссии ввели режим контртеррористической операции. Мобилизация в России вызвала опасения в ВСУ, сообщили западные СМИ. Власти Запорожской области сообщили о напряжённости у границ этого региона РФ
 
НовоститерроризмБелоруссияВладимир МакейКТО
 
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