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Министр иностранных дел Белоруссии пообещал жёсткий ответ на ядерное оружие в Польше

Министр иностранных дел Белоруссии пообещал жёсткий ответ на ядерное оружие в Польше - 14.10.2022 Украина.ру

Министр иностранных дел Белоруссии пообещал жёсткий ответ на ядерное оружие в Польше

Минск может предпринять жёсткие ответные шаги на размещение Польшей ядерного оружия. Об этом заявил 14 октября глава белорусского МИД Владимир Макей, пишут "Известия"

2022-10-14T12:13

2022-10-14T12:13

2022-10-14T12:13

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владимир макей

ядерное оружие

польша

анджей дуда

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Комментируя заявления президента Польши Анджея Дуды о размещении в стране американского ядерного оружия, Макей отметил, что такие вопросы наверняка обсуждались Польшей и СШАОтвечая на вопрос, подразумевается ли под "более жёсткими шагами" размещение в стране ядерного оружия, Макей заявил, что "сегодня никто ничего не может исключать, поэтому я убежден, что наши руководители обсуждали и такие варианты".Ранее Дуда заявил, что размещение в Польше американского ядерного оружия является открытой темой. Он считает, что Польша могла бы принять участие в программе Nuclear Sharing. В рамках этой программы европейские государства НАТО размещают и хранят американское ядерное оружие.

https://ukraina.ru/20221013/1039655477.html

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новости, белоруссия, владимир макей, ядерное оружие, польша, анджей дуда