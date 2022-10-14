Министр иностранных дел Белоруссии пообещал жёсткий ответ на ядерное оружие в Польше
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаседание коллегий МИД России и МИД Белоруссии с участием С. Лаврова и В. Макея
Минск может предпринять жёсткие ответные шаги на размещение Польшей ядерного оружия. Об этом заявил 14 октября глава белорусского МИД Владимир Макей, пишут "Известия"
Комментируя заявления президента Польши Анджея Дуды о размещении в стране американского ядерного оружия, Макей отметил, что такие вопросы наверняка обсуждались Польшей и США
Это не просто слова. Тут просматривается явное намерение создать еще один очаг напряжённости у наших границ. И закрыть на это глаза, конечно, мы не можем. …Если действительно ядерное оружие будет размещено на территории соседних с нами стран, то тогда могут быть сделаны и более жесткие шаги
Отвечая на вопрос, подразумевается ли под "более жёсткими шагами" размещение в стране ядерного оружия, Макей заявил, что "сегодня никто ничего не может исключать, поэтому я убежден, что наши руководители обсуждали и такие варианты".
Вчера, 05:45Польский политолог объяснил, как Польша, гоняясь за чужим ядерным оружием, теряет свой суверенитетТолько обладание ядерным оружием и возможность его применения является гарантией подлинного суверенитета конкретного государства, а стремление разместить у себя чужое ядерное оружие свидетельствует об отсутствии суверенитета. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил польский публицист и политолог Конрад Рэнкас
Ранее Дуда заявил, что размещение в Польше американского ядерного оружия является открытой темой. Он считает, что Польша могла бы принять участие в программе Nuclear Sharing. В рамках этой программы европейские государства НАТО размещают и хранят американское ядерное оружие.