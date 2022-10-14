https://ukraina.ru/20221014/1039727295.html

"Следуем его рекомендациям": Маск ответил на оскорбления украинского дипломата

"Следуем его рекомендациям": Маск ответил на оскорбления украинского дипломата - 14.10.2022 Украина.ру

"Следуем его рекомендациям": Маск ответил на оскорбления украинского дипломата

Американский бизнесмен, владелец компании SpaceX объяснил еще одну причину, по которой отказался оплачивать работу интернет-терминалов Starlink на Украине. Об этом он пишет 14 октября в своем Twitter

2022-10-14T10:34

2022-10-14T10:34

2022-10-14T10:34

новости

илон маск

андрей мельник

спутник

оплата

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Американскому предпринимателю Илону Маску напомнили об оскорблениях бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника. Маск объяснил отказ оплачивать работу спутниковых интернет-терминалов Starlink на Украине пожеланиями дипломата. Илон Маск 3 октября предложил мирный план по урегулированию конфликта на Украине. Он предложил провести референдумы на новых территориях России еще раз, признать нейтральный статус Украины, а Крым сохранить в составе России. Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник в нецезурной форме предложил предпринимателю не лезть, и назвал это "очень дипломатичным ответом".

https://ukraina.ru/20221014/1039726114.html

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новости, илон маск, андрей мельник, спутник, оплата, украина