"Следуем его рекомендациям": Маск ответил на оскорбления украинского дипломата - 14.10.2022 Украина.ру
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"Следуем его рекомендациям": Маск ответил на оскорбления украинского дипломата
"Следуем его рекомендациям": Маск ответил на оскорбления украинского дипломата - 14.10.2022 Украина.ру
"Следуем его рекомендациям": Маск ответил на оскорбления украинского дипломата
Американский бизнесмен, владелец компании SpaceX объяснил еще одну причину, по которой отказался оплачивать работу интернет-терминалов Starlink на Украине. Об этом он пишет 14 октября в своем Twitter
2022-10-14T10:34
2022-10-14T10:34
новости
илон маск
андрей мельник
спутник
оплата
украина
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Американскому предпринимателю Илону Маску напомнили об оскорблениях бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника. Маск объяснил отказ оплачивать работу спутниковых интернет-терминалов Starlink на Украине пожеланиями дипломата. Илон Маск 3 октября предложил мирный план по урегулированию конфликта на Украине. Он предложил провести референдумы на новых территориях России еще раз, признать нейтральный статус Украины, а Крым сохранить в составе России. Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник в нецезурной форме предложил предпринимателю не лезть, и назвал это "очень дипломатичным ответом".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, илон маск, андрей мельник, спутник, оплата, украина
Новости, Илон Маск, Андрей Мельник, спутник, оплата, Украина

"Следуем его рекомендациям": Маск ответил на оскорбления украинского дипломата

10:34 14.10.2022
 
© AP / John RaouxИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© AP / John Raoux
Читать в
Американский бизнесмен, владелец компании SpaceX объяснил еще одну причину, по которой отказался оплачивать работу интернет-терминалов Starlink на Украине. Об этом он пишет 14 октября в своем Twitter
Американскому предпринимателю Илону Маску напомнили об оскорблениях бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника. Маск объяснил отказ оплачивать работу спутниковых интернет-терминалов Starlink на Украине пожеланиями дипломата.

"Мы просто следуем его рекомендации", - написал Маск и добавил смайлик человека, пожимающего плечами.

Илон Маск 3 октября предложил мирный план по урегулированию конфликта на Украине. Он предложил провести референдумы на новых территориях России еще раз, признать нейтральный статус Украины, а Крым сохранить в составе России. Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник в нецезурной форме предложил предпринимателю не лезть, и назвал это "очень дипломатичным ответом".
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
10:25
Илон Маск отказался платить за обслуживание спутников Starlink на Украине Американский бизнесмен, владелец компании SpaceX Илон Маск отказался платить за обслуживание спутников Starlink на Украине. Он предложил оплатить счета Пентагону. Об этом Макс пишет 14 октября у себя в Twitter
 
НовостиИлон МаскАндрей МельникспутникоплатаУкраина
 
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