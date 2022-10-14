https://ukraina.ru/20221014/1039727295.html
"Следуем его рекомендациям": Маск ответил на оскорбления украинского дипломата
"Следуем его рекомендациям": Маск ответил на оскорбления украинского дипломата - 14.10.2022 Украина.ру
"Следуем его рекомендациям": Маск ответил на оскорбления украинского дипломата
Американский бизнесмен, владелец компании SpaceX объяснил еще одну причину, по которой отказался оплачивать работу интернет-терминалов Starlink на Украине. Об этом он пишет 14 октября в своем Twitter
2022-10-14T10:34
2022-10-14T10:34
2022-10-14T10:34
новости
илон маск
андрей мельник
спутник
оплата
украина
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Американскому предпринимателю Илону Маску напомнили об оскорблениях бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника. Маск объяснил отказ оплачивать работу спутниковых интернет-терминалов Starlink на Украине пожеланиями дипломата. Илон Маск 3 октября предложил мирный план по урегулированию конфликта на Украине. Он предложил провести референдумы на новых территориях России еще раз, признать нейтральный статус Украины, а Крым сохранить в составе России. Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник в нецезурной форме предложил предпринимателю не лезть, и назвал это "очень дипломатичным ответом".
https://ukraina.ru/20221014/1039726114.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, илон маск, андрей мельник, спутник, оплата, украина
Новости, Илон Маск, Андрей Мельник, спутник, оплата, Украина
"Следуем его рекомендациям": Маск ответил на оскорбления украинского дипломата
Американский бизнесмен, владелец компании SpaceX объяснил еще одну причину, по которой отказался оплачивать работу интернет-терминалов Starlink на Украине. Об этом он пишет 14 октября в своем Twitter