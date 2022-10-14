Пятеро фигурантов теракта на Крымском мосту арестованы - СМИ
© фото очевидцаКрымский мост
© фото очевидца
Пятеро подозреваемых по делу о подрыве Крымского моста отправлены в СИЗО в Симферополе. Об этом 14 октября сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в суде
Вчера Киевским районным судом в отношении пятерых фигурантов по делу о террористическом акте на Крымском мосту была избрана мера пресечения — арест на два месяца, до 8 декабря.
В агентстве также выяснили статью, по которой проходят подозреваемые: "Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, повлекший смерть человека, нанесение значительного имущественного ущерба и иные тяжкие последствия".
Двумя днями ранее в Центре общественных связей ФСБ сообщили о том, что диверсия на Крымском мосту была подготовлена и организована Главным управлением разведки Минобороны Украины. В тот же день, 12 октября, были задержаны 5 граждан России, 3 граждан Украины и Армении.
Грузовой автомобиль, который взорвался на Крымском мосту, не удалось остановить, потому что в огромном потоке тысяч авто выявить злоумышленника и особый груз невозможно, также террористы выбрали сложный маршрут к месту инцидента через Украину, Болгарию, Грузию и Армению, сказал ранее генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов в интервью Украина.ру.
05:30Генерал-майор ФСБ объяснил, почему России не удалось остановить теракт на Крымском мостуГрузовой автомобиль, который взорвался на Крымском мосту, не удалось остановить, потому что в огромном потоке тысяч авто выявить злоумышленника и особый груз невозможно, также террористы выбрали сложный маршрут к месту инцидента через Украину, Болгарию, Грузию и Армению, сказал генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов в интервью Украина.ру