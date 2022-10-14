https://ukraina.ru/20221014/1039726833.html

Пятеро фигурантов теракта на Крымском мосту арестованы - СМИ

Пятеро фигурантов теракта на Крымском мосту арестованы - СМИ - 14.10.2022 Украина.ру

Пятеро фигурантов теракта на Крымском мосту арестованы - СМИ

Пятеро подозреваемых по делу о подрыве Крымского моста отправлены в СИЗО в Симферополе. Об этом 14 октября сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в суде

2022-10-14T10:27

2022-10-14T10:27

2022-10-14T10:27

новости

крымский мост

теракт

арест

суд

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В агентстве также выяснили статью, по которой проходят подозреваемые: "Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, повлекший смерть человека, нанесение значительного имущественного ущерба и иные тяжкие последствия".Двумя днями ранее в Центре общественных связей ФСБ сообщили о том, что диверсия на Крымском мосту была подготовлена и организована Главным управлением разведки Минобороны Украины. В тот же день, 12 октября, были задержаны 5 граждан России, 3 граждан Украины и Армении.Грузовой автомобиль, который взорвался на Крымском мосту, не удалось остановить, потому что в огромном потоке тысяч авто выявить злоумышленника и особый груз невозможно, также террористы выбрали сложный маршрут к месту инцидента через Украину, Болгарию, Грузию и Армению, сказал ранее генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов в интервью Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221014/1039701307.html

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2022

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новости, крымский мост, теракт, арест, суд