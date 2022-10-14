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Илон Маск отказался платить за обслуживание спутников Starlink на Украине

Илон Маск отказался платить за обслуживание спутников Starlink на Украине - 14.10.2022 Украина.ру

Илон Маск отказался платить за обслуживание спутников Starlink на Украине

Американский бизнесмен, владелец компании SpaceX Илон Маск отказался платить за обслуживание спутников Starlink на Украине. Он предложил оплатить счета Пентагону. Об этом Макс пишет 14 октября у себя в Twitter

2022-10-14T10:25

2022-10-14T10:25

2022-10-14T10:25

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Маск отказался оплачивать счета за обслуживание спутниковых интернет-терминалов Starlink, услуги которых компания предоставила Украине безвозмездно. Он предложил оплатить счета Пентагону. Об этом говорится в письмах компании в американское оборонное ведомство, информацию Маск подтвердил в Twitter.Украине передали 20 тысяч терминалов Starlink, это обошлось Маску в 80 млн долларов США. По его оценкам, до конца года сумма затрат вырастет до 100 млн долларов США.Starlink продолжает терять деньги. Маск заявил о коррупции в Пентагоне: компания-конкурент Lockheed & Boeing получает от государства поддержку в размере более 60 млрд долларов США. Цель Starlink, по словам Маска, не обанкротиться.

https://ukraina.ru/20221004/1039374690.html

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