Илон Маск отказался платить за обслуживание спутников Starlink на Украине - 14.10.2022 Украина.ру
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Илон Маск отказался платить за обслуживание спутников Starlink на Украине
Илон Маск отказался платить за обслуживание спутников Starlink на Украине - 14.10.2022 Украина.ру
Илон Маск отказался платить за обслуживание спутников Starlink на Украине
Американский бизнесмен, владелец компании SpaceX Илон Маск отказался платить за обслуживание спутников Starlink на Украине. Он предложил оплатить счета Пентагону. Об этом Макс пишет 14 октября у себя в Twitter
2022-10-14T10:25
2022-10-14T10:25
новости
илон маск
спутники
украина
пентагон
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Маск отказался оплачивать счета за обслуживание спутниковых интернет-терминалов Starlink, услуги которых компания предоставила Украине безвозмездно. Он предложил оплатить счета Пентагону. Об этом говорится в письмах компании в американское оборонное ведомство, информацию Маск подтвердил в Twitter.Украине передали 20 тысяч терминалов Starlink, это обошлось Маску в 80 млн долларов США. По его оценкам, до конца года сумма затрат вырастет до 100 млн долларов США.Starlink продолжает терять деньги. Маск заявил о коррупции в Пентагоне: компания-конкурент Lockheed &amp; Boeing получает от государства поддержку в размере более 60 млрд долларов США. Цель Starlink, по словам Маска, не обанкротиться.
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новости, илон маск, спутники, украина, пентагон
Новости, Илон Маск, спутники, Украина, Пентагон

Илон Маск отказался платить за обслуживание спутников Starlink на Украине

10:25 14.10.2022
 
© commons.wikimedia.org / Ministério Das ComunicaçõesИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© commons.wikimedia.org / Ministério Das Comunicações
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Американский бизнесмен, владелец компании SpaceX Илон Маск отказался платить за обслуживание спутников Starlink на Украине. Он предложил оплатить счета Пентагону. Об этом Макс пишет 14 октября у себя в Twitter
Маск отказался оплачивать счета за обслуживание спутниковых интернет-терминалов Starlink, услуги которых компания предоставила Украине безвозмездно. Он предложил оплатить счета Пентагону. Об этом говорится в письмах компании в американское оборонное ведомство, информацию Маск подтвердил в Twitter.
Украине передали 20 тысяч терминалов Starlink, это обошлось Маску в 80 млн долларов США. По его оценкам, до конца года сумма затрат вырастет до 100 млн долларов США.

"Помимо терминалов нам приходится создавать, запускать, обслуживать и пополнять (баланс лицевого счета. - ред.) спутники и наземные станции, а также платить операторам связи за доступ в Интернет через шлюзы. Нам также приходилось защищаться от кибератак и заглушки, что становятся все сложнее. Траты приближаются к приблизительно 20 млн долларов в месяц", - написал Маск.

Starlink продолжает терять деньги. Маск заявил о коррупции в Пентагоне: компания-конкурент Lockheed & Boeing получает от государства поддержку в размере более 60 млрд долларов США. Цель Starlink, по словам Маска, не обанкротиться.
Илон Маск
4 октября, 15:23
В Кремле предложения Маска по урегулированию конфликта на Украине поддержали с оговоркамиТо, что крупный американский предприниматель Илон Маск, в отличие от многих западных дипломатов, пытается искать пути мирного урегулирования конфликта на Украине, является позитивным фактом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 сентября во время конференц-колла
 
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