Кулеба в “неформальном” разговоре признал, что конфликт с Россией закончится дипломатией
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro KulebaДмитрий Кулеба
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro Kuleba
Вооружённый конфликт на Украине закончится переговорами, но киевский режим надеется при помощи Запада начать их с максимально выгодных позиций. Такое признание сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), опубликованном 13 октября
Пранкеры позвонили Кулебе от имени экс-посла США в России Майкла Макфола.
"Конечно, все закончится дипломатией. Моя задача как министра иностранных дел работать таким образом, чтобы Украина вышла на эти переговоры с максимально сильных позиций", - сказал Кулеба в разговоре с ними.
Он указал, что баланс сил за столом переговоров будет зависеть от двух факторов: обстановки на поле боя и ситуации в экономике России. Таким образом, по словам министра, поставки западного оружие и санкции против РФ улучшат позиции Киева при потенциальных контактах с Москвой.
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