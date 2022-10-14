https://ukraina.ru/20221014/1039719797.html

Кулеба в “неформальном” разговоре признал, что конфликт с Россией закончится дипломатией

Кулеба в “неформальном” разговоре признал, что конфликт с Россией закончится дипломатией - 14.10.2022 Украина.ру

Кулеба в “неформальном” разговоре признал, что конфликт с Россией закончится дипломатией

Вооружённый конфликт на Украине закончится переговорами, но киевский режим надеется при помощи Запада начать их с максимально выгодных позиций. Такое признание сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), опубликованном 13 октября

2022-10-14T08:20

2022-10-14T08:20

2022-10-14T08:20

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переговоры

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Пранкеры позвонили Кулебе от имени экс-посла США в России Майкла Макфола.Он указал, что баланс сил за столом переговоров будет зависеть от двух факторов: обстановки на поле боя и ситуации в экономике России. Таким образом, по словам министра, поставки западного оружие и санкции против РФ улучшат позиции Киева при потенциальных контактах с Москвой.Ранее президент Украины Владимир Зеленский издал указ, запрещающий вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.Помощник президента России Юрий Ушаков заочно ответил Зеленскому фразой "никогда не говори "никогда".

https://ukraina.ru/20221007/1039464247.html

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новости, спецоперация, дмитрий кулеба, макфол, анатолий "лексус" столяров, пранкеры, переговоры