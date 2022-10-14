Кулеба в “неформальном” разговоре признал, что конфликт с Россией закончится дипломатией - 14.10.2022 Украина.ру
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Кулеба в “неформальном” разговоре признал, что конфликт с Россией закончится дипломатией
Кулеба в “неформальном” разговоре признал, что конфликт с Россией закончится дипломатией - 14.10.2022 Украина.ру
Кулеба в “неформальном” разговоре признал, что конфликт с Россией закончится дипломатией
Вооружённый конфликт на Украине закончится переговорами, но киевский режим надеется при помощи Запада начать их с максимально выгодных позиций. Такое признание сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), опубликованном 13 октября
2022-10-14T08:20
2022-10-14T08:20
новости
спецоперация
дмитрий кулеба
макфол
анатолий "лексус" столяров
пранкеры
переговоры
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Пранкеры позвонили Кулебе от имени экс-посла США в России Майкла Макфола.Он указал, что баланс сил за столом переговоров будет зависеть от двух факторов: обстановки на поле боя и ситуации в экономике России. Таким образом, по словам министра, поставки западного оружие и санкции против РФ улучшат позиции Киева при потенциальных контактах с Москвой.Ранее президент Украины Владимир Зеленский издал указ, запрещающий вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.Помощник президента России Юрий Ушаков заочно ответил Зеленскому фразой "никогда не говори "никогда".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, спецоперация, дмитрий кулеба, макфол, анатолий "лексус" столяров, пранкеры, переговоры
Новости, Спецоперация, Дмитрий Кулеба, Макфол, Анатолий "Лексус" Столяров, пранкеры, переговоры

Кулеба в “неформальном” разговоре признал, что конфликт с Россией закончится дипломатией

08:20 14.10.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro KulebaДмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro Kuleba
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Вооружённый конфликт на Украине закончится переговорами, но киевский режим надеется при помощи Запада начать их с максимально выгодных позиций. Такое признание сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), опубликованном 13 октября
Пранкеры позвонили Кулебе от имени экс-посла США в России Майкла Макфола.

"Конечно, все закончится дипломатией. Моя задача как министра иностранных дел работать таким образом, чтобы Украина вышла на эти переговоры с максимально сильных позиций", - сказал Кулеба в разговоре с ними.

Он указал, что баланс сил за столом переговоров будет зависеть от двух факторов: обстановки на поле боя и ситуации в экономике России. Таким образом, по словам министра, поставки западного оружие и санкции против РФ улучшат позиции Киева при потенциальных контактах с Москвой.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский издал указ, запрещающий вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
Зеленский
7 октября, 07:00
Выглядит диковато: Политолог попытался объяснить странный указ ЗеленскогоИздав указ о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным, президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал свой "инфантилизм". Такое мнение в интервью Украина.ру выразил политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин
Помощник президента России Юрий Ушаков заочно ответил Зеленскому фразой "никогда не говори "никогда".
 
НовостиСпецоперацияДмитрий КулебаМакфолАнатолий "Лексус" Столяровпранкерыпереговоры
 
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