https://ukraina.ru/20221014/1039701307.html

Генерал-майор ФСБ объяснил, почему России не удалось остановить теракт на Крымском мосту

Генерал-майор ФСБ объяснил, почему России не удалось остановить теракт на Крымском мосту - 14.10.2022 Украина.ру

Генерал-майор ФСБ объяснил, почему России не удалось остановить теракт на Крымском мосту

Грузовой автомобиль, который взорвался на Крымском мосту, не удалось остановить, потому что в огромном потоке тысяч авто выявить злоумышленника и особый груз невозможно, также террористы выбрали сложный маршрут к месту инцидента через Украину, Болгарию, Грузию и Армению, сказал генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов в интервью Украина.ру

2022-10-14T05:30

2022-10-14T05:30

2022-10-14T05:30

новости

крымский мост

теракт

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Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК.По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. Представитель экстренных служб позднее сообщил, что, по уточненной информации, при теракте на Крымском мосту погибли четыре человека.Позже СК России установил личности 12 причастных к взрыву на Крымском мосту.По его мнению, Россия предполагала, что угроза придёт с Запада, а она ударила с другой стороны, "если бы у нас заранее была информация, кто, где и когда совершит преступное деяние, тогда бы теракт был предотвращен".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221013/1039685914.html

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2022

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новости, крымский мост, теракт