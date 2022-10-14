https://ukraina.ru/20221014/1039701307.html
Генерал-майор ФСБ объяснил, почему России не удалось остановить теракт на Крымском мосту
Генерал-майор ФСБ объяснил, почему России не удалось остановить теракт на Крымском мосту - 14.10.2022 Украина.ру
Генерал-майор ФСБ объяснил, почему России не удалось остановить теракт на Крымском мосту
Грузовой автомобиль, который взорвался на Крымском мосту, не удалось остановить, потому что в огромном потоке тысяч авто выявить злоумышленника и особый груз невозможно, также террористы выбрали сложный маршрут к месту инцидента через Украину, Болгарию, Грузию и Армению, сказал генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов в интервью Украина.ру
2022-10-14T05:30
2022-10-14T05:30
2022-10-14T05:30
новости
крымский мост
теракт
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Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК.По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. Представитель экстренных служб позднее сообщил, что, по уточненной информации, при теракте на Крымском мосту погибли четыре человека.Позже СК России установил личности 12 причастных к взрыву на Крымском мосту.По его мнению, Россия предполагала, что угроза придёт с Запада, а она ударила с другой стороны, "если бы у нас заранее была информация, кто, где и когда совершит преступное деяние, тогда бы теракт был предотвращен".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221013/1039685914.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, крымский мост, теракт
Генерал-майор ФСБ объяснил, почему России не удалось остановить теракт на Крымском мосту
Грузовой автомобиль, который взорвался на Крымском мосту, не удалось остановить, потому что в огромном потоке тысяч авто выявить злоумышленника и особый груз невозможно, также террористы выбрали сложный маршрут к месту инцидента через Украину, Болгарию, Грузию и Армению, сказал генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов в интервью Украина.ру
Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК.
По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. Представитель экстренных служб позднее сообщил, что, по уточненной информации, при теракте на Крымском мосту погибли четыре человека.
Позже СК России установил личности 12 причастных к взрыву на Крымском мосту.
Во-первых, чем больше очередь из машин, тем меньше досмотр. В огромном потоке тысяч авто выявить злоумышленника и какой-то особый груз практически невозможно. Во-вторых, террористы не случайно выбрали такой сложный маршрут к месту инцидента через Украину, Болгарию, Грузию и Армению. Они предполагали, что кто-то может проводить контрразведывательные мероприятия, и намеренно путали следы.
Александр Михайлов
генерал-майор ФСБ в запасе
По его мнению, Россия предполагала, что угроза придёт с Запада, а она ударила с другой стороны, "если бы у нас заранее была информация, кто, где и когда совершит преступное деяние, тогда бы теракт был предотвращен".
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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