https://ukraina.ru/20221013/1039718104.html

Обстановка в Херсонской области, признание Кулебы. Итоги 13 октября на Украине

Обстановка в Херсонской области, признание Кулебы. Итоги 13 октября на Украине - 13.10.2022 Украина.ру

Обстановка в Херсонской области, признание Кулебы. Итоги 13 октября на Украине

Правительство России приняло решение об организации помощи выезда жителей Херсонской области в другие регионы страны. В разговоре с пранкерами глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал ответственность его страны за обстрелы и теракты в России

2022-10-13T19:10

2022-10-13T19:10

2022-10-13T19:10

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О решении российского правительства сообщил вице-премьер-министр Марат Хуснуллин."В связи с обращением главы Херсонской области Российской Федерации Владимира Васильевича Сальдо правительством принято решение об организации помощи выезда жителей области в другие регионы страны", - заявил Хуснуллин.Он уточнил, что при переселении люди получат бесплатное проживание. Хуснуллин добавил, что главам регионов вскоре поручат оказать содействие жителям Херсонской области и организовать их размещение в должных условиях.Хуснуллин также подчеркнул, что тем, кто решит остаться на новом месте на постоянной основе, предоставят жильё.Ранее глава Херсонской области обратился к правительству России."Обращаюсь к руководству Российской Федерации. В конце сентября Херсонщина сделала свой выбор - на референдуме подтвердила своё желание войти в состав Российской Федерации, восстановить историческую справедливость и восстановить то, что было утеряно за последние годы. Мы знали, что такое решение не будет признано властями Украины и ожидали, что они начнут нам мстить. Так и получается - ежедневно ракетным ударам подвергаются города Херсонской области: Херсон и Новая Каховка, Голая Пристань и Чернобаевка. Эти ракетные удары приносят серьёзный ущерб, в первую очередь, жителям. Цели, по которым бьют ракеты - это гостиницы, жилые дома, рынки, там, где много мирного населения", - заявил Сальдо.Он указал, что в связи с этим руководством херсонской администрации было принято решение организовать возможность выезда херсонских семей в другие регионы Российской Федерации для отдыха и учёбы."В первую очередь - для жителей правобережья. Но одновременно мы предложили всем жителям Херсонской области, если есть такое желание, чтобы обезопасить себя от последствий ракетных ударов, тоже выехать в другие регионы. Прежде всего, это Крым, Ростовская область, Краснодарский край, Ставропольский край - наши соседи. Вывезти своих детей и самим выехать", - отметил Сальдо.Он попросил помощи в этом у руководства России."Обращаясь к руководству страны, хочу попросить у вас помощи в организации такой работы. Мы, жители Херсонской области, конечно же знаем, что Россия своих не бросает, и Россия всегда подставляет плечо там, где это трудно", - заявил Сальдо.Позже его заместитель Кирилл Стремоусов прояснил обращение главы Херсонщины."Никакой эвакуации в Херсонской области нет и быть не может. Обращение губернатора Владимира Сальдо к руководству Российской Федерации с просьбой помочь в организации выезда жителей Херсонской области на временное прибывание и отдых в другие субъекты Российской Федерации не является призывом к эвакуации", - подчеркнул Стремоусов.Он также указал, что украинские обстрелы уже забрали много жизней жителей Херсонщины."Непрекращающиеся обстрелы Херсонской области со стороны укронацистов уже забрали много жизней мирных граждан региона", - указал Стремоусов.И одновременно он призвал жителей Херсонщины не паниковать."Мы призываем жителей Херсонской области сохранять спокойствие и не поддаваться паническим настроениям", - подытожил Стремоусов.Таким образом он успокоил тех, что обеспокоился после призыва Сальдо.Бывший народный депутат Украины, спикер парламента Новороссии Олег Царёв прокомментировал оба обращения херсонских чиновников."Сегодня руководитель ВГА Сальдо и его заместитель Стремоусов сделали заявления на одну и ту же тему но с немного с разными акцентами. Но при этом, если военная ситуация будет развиваться в негативном сценарии люди Стремоусова будут вспоминать нехорошими словами, а Сальдо нет. Позиция Сальдо мне ближе. Мы несём ответственность за наших людей и мы должны, обязаны им говорить правду", - заявил Царёв.Днём ранее находящийся в регионе военкор Роман Сапоньков описал обстановку на Херсонщине."В целом ситуация в Херсоне и области стабильная. Обе стороны проводят перегруппировку. Интенсивность обстрела Херсона спала. На фронте, фиксируется прибытие подкреплений у ВСУ, в районе Новоселья зафиксировано множество солдат и техники. Также по имеющимся сведениям в конце октября на Херсонском направлении должны оказаться подготовленные в Великобритании кадры", - указал он.По его словам, осень в Херсонской области "может быть горячей".На следующий день, 13 октября, Минобороны РФ сообщило о попытке украинских военных прорваться в Херсонскую область."Боевики ВСУ на танках и боевых машинах пехоты на большой скорости атаковали позиции российских десантников с целью проведения разведки и прорыва обороны. Атакующие были обнаружены расчетами беспилотных летательных аппаратов. Расчёты противотанковых ракетных комплексов "Корнет" и "Штурм-С" подразделений ВДВ, получив разведданные, заняли скрытые огневые позиции и открыли огонь по атакующей бронетехнике", - сообщила пресс-служба Минобороны РФ.Российские десантники противотанковыми ракетными комплексами в ходе боя уничтожили 4 танка, 5 боевых машин пехоты и более 20 боевиков ВСУ. Атака противника была сорвана. Как сообщила пресс-служба Минобороны, убегающие с поля боя боевики ВСУ бросили раненых и погибших.Признание КулебыСвоё признание министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сделал в интервью с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые выдавали себя за американского чиновника."Если вы меня спросите, кто взрывает в Крыму или в Белгороде что-то, то в приватном общении, насколько оно в Zoom может быть приватным, я вам скажу, что да, это мы", — сказал Кулеба.Видео беседы с украинским министром пранкеры выложили в своём телеграм-канале.При этом Кулеба уточнил, что ударами по полуострову Украина пытается нанести ущерб боеспособности армии России. По его мнению, Крым — это "источник боеприпасов" для Москвы и авиабаза для самолетов, с которых наносятся удары."Соответственно, уничтожение баз, складов, боеприпасов и авиации в Крыму — это имеет прямой эффект на боеготовность, боеспособность России на материковой территории Украины", — объяснил министр.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слова Кулебы чистосердечным признанием."Чистосердечное признание "Министра иностранных дел Украины" Кулебы о совершении киевским режимом терактов в Крыму и Белгороде", - отметила Захарова.Она отметила, что Кулеба тем самым подставил своё начальство."Молодец. Только вчера Зеленский клялся в интервью ВВС, что ничего такого, а его заявления про превентивные удары - это о санкциях. И тут выходит его главный дипломат от слова портфель и признаётся в терроризме. Так ещё как - "это мы". Не силовики или отдельные диверсанты. А государство, режим", - указала она.Ранее Украина отрицала свою причастность к теракту на Крымском мосту. При этом, как выяснила ФСБ, взрывчатку Главное управление разведки Минобороны Украины направило в Россию через порт Одессы, тем самым грубо нарушив "зерновую сделку", одним из гарантов которой была Турция.Сегодня в очередной раз Украина атаковала Белгород. В результате работы систем ПВО, которые сбили запущенную украинскими военными ракету РСЗО, в городе пострадал многоэтажный жилой дом. Следственный комитет возбудил дело по факту произошедшего."Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с обстрелами ВСУ населённых пунктов Белгородской области. В результате разрушения причинены жилому многоквартирному дому. Также неразорвавшийся снаряд был обнаружен на спортивной площадке местного лицея", - сообщила пресс-служба Следственного комитета.Кроме того, украинские военные обстреляли село Красное Шебекинского городского округа, есть разрушения на территории школы. Также снаряд попал в частный дом в посёлке Таврово в Белгородской области, на месте происшествия произошел пожар.Информация о пострадавших уточняетсяДнём ранее, 12 октября, ВСУ также обстреляли Белгород.

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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