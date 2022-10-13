Обстановка в Херсонской области, признание Кулебы. Итоги 13 октября на Украине - 13.10.2022 Украина.ру
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Обстановка в Херсонской области, признание Кулебы. Итоги 13 октября на Украине
Обстановка в Херсонской области, признание Кулебы. Итоги 13 октября на Украине - 13.10.2022 Украина.ру
Обстановка в Херсонской области, признание Кулебы. Итоги 13 октября на Украине
Правительство России приняло решение об организации помощи выезда жителей Херсонской области в другие регионы страны. В разговоре с пранкерами глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал ответственность его страны за обстрелы и теракты в России
2022-10-13T19:10
2022-10-13T19:10
хроники
эксклюзив
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О решении российского правительства сообщил вице-премьер-министр Марат Хуснуллин."В связи с обращением главы Херсонской области Российской Федерации Владимира Васильевича Сальдо правительством принято решение об организации помощи выезда жителей области в другие регионы страны", - заявил Хуснуллин.Он уточнил, что при переселении люди получат бесплатное проживание. Хуснуллин добавил, что главам регионов вскоре поручат оказать содействие жителям Херсонской области и организовать их размещение в должных условиях.Хуснуллин также подчеркнул, что тем, кто решит остаться на новом месте на постоянной основе, предоставят жильё.Ранее глава Херсонской области обратился к правительству России."Обращаюсь к руководству Российской Федерации. В конце сентября Херсонщина сделала свой выбор - на референдуме подтвердила своё желание войти в состав Российской Федерации, восстановить историческую справедливость и восстановить то, что было утеряно за последние годы. Мы знали, что такое решение не будет признано властями Украины и ожидали, что они начнут нам мстить. Так и получается - ежедневно ракетным ударам подвергаются города Херсонской области: Херсон и Новая Каховка, Голая Пристань и Чернобаевка. Эти ракетные удары приносят серьёзный ущерб, в первую очередь, жителям. Цели, по которым бьют ракеты - это гостиницы, жилые дома, рынки, там, где много мирного населения", - заявил Сальдо.Он указал, что в связи с этим руководством херсонской администрации было принято решение организовать возможность выезда херсонских семей в другие регионы Российской Федерации для отдыха и учёбы."В первую очередь - для жителей правобережья. Но одновременно мы предложили всем жителям Херсонской области, если есть такое желание, чтобы обезопасить себя от последствий ракетных ударов, тоже выехать в другие регионы. Прежде всего, это Крым, Ростовская область, Краснодарский край, Ставропольский край - наши соседи. Вывезти своих детей и самим выехать", - отметил Сальдо.Он попросил помощи в этом у руководства России."Обращаясь к руководству страны, хочу попросить у вас помощи в организации такой работы. Мы, жители Херсонской области, конечно же знаем, что Россия своих не бросает, и Россия всегда подставляет плечо там, где это трудно", - заявил Сальдо.Позже его заместитель Кирилл Стремоусов прояснил обращение главы Херсонщины."Никакой эвакуации в Херсонской области нет и быть не может. Обращение губернатора Владимира Сальдо к руководству Российской Федерации с просьбой помочь в организации выезда жителей Херсонской области на временное прибывание и отдых в другие субъекты Российской Федерации не является призывом к эвакуации", - подчеркнул Стремоусов.Он также указал, что украинские обстрелы уже забрали много жизней жителей Херсонщины."Непрекращающиеся обстрелы Херсонской области со стороны укронацистов уже забрали много жизней мирных граждан региона", - указал Стремоусов.И одновременно он призвал жителей Херсонщины не паниковать."Мы призываем жителей Херсонской области сохранять спокойствие и не поддаваться паническим настроениям", - подытожил Стремоусов.Таким образом он успокоил тех, что обеспокоился после призыва Сальдо.Бывший народный депутат Украины, спикер парламента Новороссии Олег Царёв прокомментировал оба обращения херсонских чиновников."Сегодня руководитель ВГА Сальдо и его заместитель Стремоусов сделали заявления на одну и ту же тему но с немного с разными акцентами. Но при этом, если военная ситуация будет развиваться в негативном сценарии люди Стремоусова будут вспоминать нехорошими словами, а Сальдо нет. Позиция Сальдо мне ближе. Мы несём ответственность за наших людей и мы должны, обязаны им говорить правду", - заявил Царёв.Днём ранее находящийся в регионе военкор Роман Сапоньков описал обстановку на Херсонщине."В целом ситуация в Херсоне и области стабильная. Обе стороны проводят перегруппировку. Интенсивность обстрела Херсона спала. На фронте, фиксируется прибытие подкреплений у ВСУ, в районе Новоселья зафиксировано множество солдат и техники. Также по имеющимся сведениям в конце октября на Херсонском направлении должны оказаться подготовленные в Великобритании кадры", - указал он.По его словам, осень в Херсонской области "может быть горячей".На следующий день, 13 октября, Минобороны РФ сообщило о попытке украинских военных прорваться в Херсонскую область."Боевики ВСУ на танках и боевых машинах пехоты на большой скорости атаковали позиции российских десантников с целью проведения разведки и прорыва обороны. Атакующие были обнаружены расчетами беспилотных летательных аппаратов. Расчёты противотанковых ракетных комплексов "Корнет" и "Штурм-С" подразделений ВДВ, получив разведданные, заняли скрытые огневые позиции и открыли огонь по атакующей бронетехнике", - сообщила пресс-служба Минобороны РФ.Российские десантники противотанковыми ракетными комплексами в ходе боя уничтожили 4 танка, 5 боевых машин пехоты и более 20 боевиков ВСУ. Атака противника была сорвана. Как сообщила пресс-служба Минобороны, убегающие с поля боя боевики ВСУ бросили раненых и погибших.Признание КулебыСвоё признание министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сделал в интервью с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые выдавали себя за американского чиновника."Если вы меня спросите, кто взрывает в Крыму или в Белгороде что-то, то в приватном общении, насколько оно в Zoom может быть приватным, я вам скажу, что да, это мы", — сказал Кулеба.Видео беседы с украинским министром пранкеры выложили в своём телеграм-канале.При этом Кулеба уточнил, что ударами по полуострову Украина пытается нанести ущерб боеспособности армии России. По его мнению, Крым — это "источник боеприпасов" для Москвы и авиабаза для самолетов, с которых наносятся удары."Соответственно, уничтожение баз, складов, боеприпасов и авиации в Крыму — это имеет прямой эффект на боеготовность, боеспособность России на материковой территории Украины", — объяснил министр.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слова Кулебы чистосердечным признанием."Чистосердечное признание "Министра иностранных дел Украины" Кулебы о совершении киевским режимом терактов в Крыму и Белгороде", - отметила Захарова.Она отметила, что Кулеба тем самым подставил своё начальство."Молодец. Только вчера Зеленский клялся в интервью ВВС, что ничего такого, а его заявления про превентивные удары - это о санкциях. И тут выходит его главный дипломат от слова портфель и признаётся в терроризме. Так ещё как - "это мы". Не силовики или отдельные диверсанты. А государство, режим", - указала она.Ранее Украина отрицала свою причастность к теракту на Крымском мосту. При этом, как выяснила ФСБ, взрывчатку Главное управление разведки Минобороны Украины направило в Россию через порт Одессы, тем самым грубо нарушив "зерновую сделку", одним из гарантов которой была Турция.Сегодня в очередной раз Украина атаковала Белгород. В результате работы систем ПВО, которые сбили запущенную украинскими военными ракету РСЗО, в городе пострадал многоэтажный жилой дом. Следственный комитет возбудил дело по факту произошедшего."Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с обстрелами ВСУ населённых пунктов Белгородской области. В результате разрушения причинены жилому многоквартирному дому. Также неразорвавшийся снаряд был обнаружен на спортивной площадке местного лицея", - сообщила пресс-служба Следственного комитета.Кроме того, украинские военные обстреляли село Красное Шебекинского городского округа, есть разрушения на территории школы. Также снаряд попал в частный дом в посёлке Таврово в Белгородской области, на месте происшествия произошел пожар.Информация о пострадавших уточняетсяДнём ранее, 12 октября, ВСУ также обстреляли Белгород.
https://ukraina.ru/20221013/1039709443.html
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Егор Леев
Егор Леев
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хроники, эксклюзив
Хроники, Эксклюзив

Обстановка в Херсонской области, признание Кулебы. Итоги 13 октября на Украине

19:10 13.10.2022
 
© vk.comХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© vk.com
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Егор Леев
автор Украина.ру
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Правительство России приняло решение об организации помощи выезда жителей Херсонской области в другие регионы страны. В разговоре с пранкерами глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал ответственность его страны за обстрелы и теракты в России
О решении российского правительства сообщил вице-премьер-министр Марат Хуснуллин.
"В связи с обращением главы Херсонской области Российской Федерации Владимира Васильевича Сальдо правительством принято решение об организации помощи выезда жителей области в другие регионы страны", - заявил Хуснуллин.
Он уточнил, что при переселении люди получат бесплатное проживание. Хуснуллин добавил, что главам регионов вскоре поручат оказать содействие жителям Херсонской области и организовать их размещение в должных условиях.
Хуснуллин также подчеркнул, что тем, кто решит остаться на новом месте на постоянной основе, предоставят жильё.
16:04
Обращение Сальдо, попытка теракта. Главное на Украине на 16:00 13 октябряГлава Херсонской области Владимир Сальдо обратился к руководству России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о попытке теракта на "Турецком потоке"
Ранее глава Херсонской области обратился к правительству России.
"Обращаюсь к руководству Российской Федерации. В конце сентября Херсонщина сделала свой выбор - на референдуме подтвердила своё желание войти в состав Российской Федерации, восстановить историческую справедливость и восстановить то, что было утеряно за последние годы. Мы знали, что такое решение не будет признано властями Украины и ожидали, что они начнут нам мстить. Так и получается - ежедневно ракетным ударам подвергаются города Херсонской области: Херсон и Новая Каховка, Голая Пристань и Чернобаевка. Эти ракетные удары приносят серьёзный ущерб, в первую очередь, жителям. Цели, по которым бьют ракеты - это гостиницы, жилые дома, рынки, там, где много мирного населения", - заявил Сальдо.
Он указал, что в связи с этим руководством херсонской администрации было принято решение организовать возможность выезда херсонских семей в другие регионы Российской Федерации для отдыха и учёбы.
"В первую очередь - для жителей правобережья. Но одновременно мы предложили всем жителям Херсонской области, если есть такое желание, чтобы обезопасить себя от последствий ракетных ударов, тоже выехать в другие регионы. Прежде всего, это Крым, Ростовская область, Краснодарский край, Ставропольский край - наши соседи. Вывезти своих детей и самим выехать", - отметил Сальдо.
Он попросил помощи в этом у руководства России.

"Обращаясь к руководству страны, хочу попросить у вас помощи в организации такой работы. Мы, жители Херсонской области, конечно же знаем, что Россия своих не бросает, и Россия всегда подставляет плечо там, где это трудно", - заявил Сальдо.
десантники ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
12:05
Опытное и Иванград, диверсанты из "Азова"*, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 13 октябряСоюзные войска освободили Опытное и Иванград на Артёмовском направлении. Диверсионная группа из "азовцев"* прорвалась на территорию ДНР. ВСУ продолжают артиллерийский террор регионов России
Позже его заместитель Кирилл Стремоусов прояснил обращение главы Херсонщины.
"Никакой эвакуации в Херсонской области нет и быть не может. Обращение губернатора Владимира Сальдо к руководству Российской Федерации с просьбой помочь в организации выезда жителей Херсонской области на временное прибывание и отдых в другие субъекты Российской Федерации не является призывом к эвакуации", - подчеркнул Стремоусов.
Он также указал, что украинские обстрелы уже забрали много жизней жителей Херсонщины.
"Непрекращающиеся обстрелы Херсонской области со стороны укронацистов уже забрали много жизней мирных граждан региона", - указал Стремоусов.
И одновременно он призвал жителей Херсонщины не паниковать.
"Мы призываем жителей Херсонской области сохранять спокойствие и не поддаваться паническим настроениям", - подытожил Стремоусов.
Таким образом он успокоил тех, что обеспокоился после призыва Сальдо.
Бывший народный депутат Украины, спикер парламента Новороссии Олег Царёв прокомментировал оба обращения херсонских чиновников.
"Сегодня руководитель ВГА Сальдо и его заместитель Стремоусов сделали заявления на одну и ту же тему но с немного с разными акцентами. Но при этом, если военная ситуация будет развиваться в негативном сценарии люди Стремоусова будут вспоминать нехорошими словами, а Сальдо нет. Позиция Сальдо мне ближе. Мы несём ответственность за наших людей и мы должны, обязаны им говорить правду", - заявил Царёв.
САУ CAESAR - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
09:56
Откровения агента СБУ, французское оружие, ПВО. Главное на Украине на утро 13 октябряЗадержанный агент СБУ рассказал о похищении людей, провокациях и угрозах. Франция пообещала предоставить Украине новое оружие. Украина получит средства ПВО от Запада
Днём ранее находящийся в регионе военкор Роман Сапоньков описал обстановку на Херсонщине.
"В целом ситуация в Херсоне и области стабильная. Обе стороны проводят перегруппировку. Интенсивность обстрела Херсона спала. На фронте, фиксируется прибытие подкреплений у ВСУ, в районе Новоселья зафиксировано множество солдат и техники. Также по имеющимся сведениям в конце октября на Херсонском направлении должны оказаться подготовленные в Великобритании кадры", - указал он.
По его словам, осень в Херсонской области "может быть горячей".
На следующий день, 13 октября, Минобороны РФ сообщило о попытке украинских военных прорваться в Херсонскую область.
"Боевики ВСУ на танках и боевых машинах пехоты на большой скорости атаковали позиции российских десантников с целью проведения разведки и прорыва обороны. Атакующие были обнаружены расчетами беспилотных летательных аппаратов. Расчёты противотанковых ракетных комплексов "Корнет" и "Штурм-С" подразделений ВДВ, получив разведданные, заняли скрытые огневые позиции и открыли огонь по атакующей бронетехнике", - сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Российские десантники противотанковыми ракетными комплексами в ходе боя уничтожили 4 танка, 5 боевых машин пехоты и более 20 боевиков ВСУ. Атака противника была сорвана. Как сообщила пресс-служба Минобороны, убегающие с поля боя боевики ВСУ бросили раненых и погибших.
Признание Кулебы
Своё признание министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сделал в интервью с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые выдавали себя за американского чиновника.
"Если вы меня спросите, кто взрывает в Крыму или в Белгороде что-то, то в приватном общении, насколько оно в Zoom может быть приватным, я вам скажу, что да, это мы", — сказал Кулеба.
Уроженца Мариуполя задержали за подготовку теракта в Нижнем Тагиле
Вчера, 19:00
Задержания террористов, планы российской энергетики. Итоги 12 октября
Видео беседы с украинским министром пранкеры выложили в своём телеграм-канале.
При этом Кулеба уточнил, что ударами по полуострову Украина пытается нанести ущерб боеспособности армии России. По его мнению, Крым — это "источник боеприпасов" для Москвы и авиабаза для самолетов, с которых наносятся удары.
"Соответственно, уничтожение баз, складов, боеприпасов и авиации в Крыму — это имеет прямой эффект на боеготовность, боеспособность России на материковой территории Украины", — объяснил министр.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слова Кулебы чистосердечным признанием.
"Чистосердечное признание "Министра иностранных дел Украины" Кулебы о совершении киевским режимом терактов в Крыму и Белгороде", - отметила Захарова.
Она отметила, что Кулеба тем самым подставил своё начальство.

"Молодец. Только вчера Зеленский клялся в интервью ВВС, что ничего такого, а его заявления про превентивные удары - это о санкциях. И тут выходит его главный дипломат от слова портфель и признаётся в терроризме. Так ещё как - "это мы". Не силовики или отдельные диверсанты. А государство, режим", - указала она.
Ранее Украина отрицала свою причастность к теракту на Крымском мосту. При этом, как выяснила ФСБ, взрывчатку Главное управление разведки Минобороны Украины направило в Россию через порт Одессы, тем самым грубо нарушив "зерновую сделку", одним из гарантов которой была Турция.
Вчера, 16:00
"Погружение во тьму", российские энергоресурсы, помощь Запада. Главное на Украине на 16:00 12 октября
Сегодня в очередной раз Украина атаковала Белгород. В результате работы систем ПВО, которые сбили запущенную украинскими военными ракету РСЗО, в городе пострадал многоэтажный жилой дом. Следственный комитет возбудил дело по факту произошедшего.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с обстрелами ВСУ населённых пунктов Белгородской области. В результате разрушения причинены жилому многоквартирному дому. Также неразорвавшийся снаряд был обнаружен на спортивной площадке местного лицея", - сообщила пресс-служба Следственного комитета.
Кроме того, украинские военные обстреляли село Красное Шебекинского городского округа, есть разрушения на территории школы. Также снаряд попал в частный дом в посёлке Таврово в Белгородской области, на месте происшествия произошел пожар.
Информация о пострадавших уточняется
Днём ранее, 12 октября, ВСУ также обстреляли Белгород.
 
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Заголовок открываемого материала
19:10Обстановка в Херсонской области, признание Кулебы. Итоги 13 октября на Украине
18:38Сколько денег у Украины на войну с Россией и какое главное оружие в СВО – Чадаев. Видео
18:34Правительство России поможет жителям Херсонщины выехать в другие регионы
18:25Зеленский ответил на петицию о запрете предоставления гражданства Невзорову*
18:01Переговоры Россия-США, заморозка украинского конфликта. О чём говорили эксперты 13 октября
18:01Журналист-трансгендер воюет на стороне ВСУ
17:32Пушилин: ракетные удары по Украине положительно повлияли на ситуацию на фронте
17:30Гражданская война на Украине по Булгакову. Историю нужно знать, но любить не обязательно - Стоякин. Видео
17:25Зеленский признался в близости с Джонсоном
17:20Во Львовской области прилет по военному объекту – власти
17:18Издевательство премией над правами человека. Зеленский и Сахаров несовместимы
17:16Сигналы Москвы в адрес Киева, небо над Украиной не закроют: что говорили об Украине в мире 13 октября
17:09Замглавы ВГА Херсонской области Екатерина Губарева: Люди устали от угроз Украины и хотят отдохнуть
16:48ВСУ обстреляли подстанцию Теткино в Курской области
16:04Обращение Сальдо, попытка теракта. Главное на Украине на 16:00 13 октября
15:59В Россию вернулись по обмену 20 российских военнослужащих
15:47Андрей Пинчук: Как воюют друг с другом российская и украинская разведки
15:45Песков сообщил о задержании диверсантов при попытке теракта на "Турецком потоке"
15:37"Никто из Херсонской области выводить войска РФ не собирается": Стремоусов успокоил жителей региона
15:23Подрыв "грязной" атомной бомбы и биологическое оружие
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