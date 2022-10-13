https://ukraina.ru/20221013/1039716882.html

Сколько денег у Украины на войну с Россией и какое главное оружие в СВО – Чадаев. Видео

Сколько денег у Украины на войну с Россией и какое главное оружие в СВО – Чадаев. Видео - 13.10.2022 Украина.ру

Сколько денег у Украины на войну с Россией и какое главное оружие в СВО – Чадаев. Видео

Политолог Алексей Чадаев в эфире Украина.ру рассказал о том, почему российской стороне отказывают в подключении к расследованию по Nord Stream, а также о... Украина.ру, 13.10.2022

2022-10-13T18:38

2022-10-13T18:38

2022-10-13T18:38

видео

владимир путин

эрдоган

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Политолог Алексей Чадаев в эфире Украина.ру рассказал о том, почему российской стороне отказывают в подключении к расследованию по Nord Stream, а также о возможном новом газовом хабе и главном оружии в ходе СВО:00:50 - МИД РФ объявил демарш ФРГ, Дании и Швеции из-за отказа вовлечь в расследование по "Северному Потоку" российскую сторону: что может скрываться за этим отказом?02:35 - Плюсы и минусы для России, если Турция станет основным хабом по распределению российского газа в Европу?06:22 - Будет ли Анкара в дальнейшем выступать в качестве посредника по украинскому кризису?07:50 - Удары по объектам критической инфраструктуры Украины: что дальше?09:14 - Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев стоит за взрывами в Крыму и Белгороде: что изменит это факт?11:30 - Сможет ли Украина продолжать боевые действия в 2023 году?12:52 - Насколько беспилотники стали одним из главных средств вооружения в ходе СВО?16:40 - Есть ли у нас конкурентоспособные модели беспилотников или будем продолжать покупать их у Ирана?

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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