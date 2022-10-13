Сколько денег у Украины на войну с Россией и какое главное оружие в СВО – Чадаев. Видео - 13.10.2022 Украина.ру
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Сколько денег у Украины на войну с Россией и какое главное оружие в СВО – Чадаев. Видео
Сколько денег у Украины на войну с Россией и какое главное оружие в СВО – Чадаев. Видео - 13.10.2022 Украина.ру
Сколько денег у Украины на войну с Россией и какое главное оружие в СВО – Чадаев. Видео
Политолог Алексей Чадаев в эфире Украина.ру рассказал о том, почему российской стороне отказывают в подключении к расследованию по Nord Stream, а также о... Украина.ру, 13.10.2022
2022-10-13T18:38
2022-10-13T18:38
видео
владимир путин
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Политолог Алексей Чадаев в эфире Украина.ру рассказал о том, почему российской стороне отказывают в подключении к расследованию по Nord Stream, а также о возможном новом газовом хабе и главном оружии в ходе СВО:00:50 - МИД РФ объявил демарш ФРГ, Дании и Швеции из-за отказа вовлечь в расследование по "Северному Потоку" российскую сторону: что может скрываться за этим отказом?02:35 - Плюсы и минусы для России, если Турция станет основным хабом по распределению российского газа в Европу?06:22 - Будет ли Анкара в дальнейшем выступать в качестве посредника по украинскому кризису?07:50 - Удары по объектам критической инфраструктуры Украины: что дальше?09:14 - Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев стоит за взрывами в Крыму и Белгороде: что изменит это факт?11:30 - Сможет ли Украина продолжать боевые действия в 2023 году?12:52 - Насколько беспилотники стали одним из главных средств вооружения в ходе СВО?16:40 - Есть ли у нас конкурентоспособные модели беспилотников или будем продолжать покупать их у Ирана?
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видео, владимир путин, эрдоган, видео
Видео, Владимир Путин, Эрдоган

Сколько денег у Украины на войну с Россией и какое главное оружие в СВО – Чадаев. Видео

18:38 13.10.2022
 
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Политолог Алексей Чадаев в эфире Украина.ру рассказал о том, почему российской стороне отказывают в подключении к расследованию по Nord Stream, а также о возможном новом газовом хабе и главном оружии в ходе СВО:
00:50 - МИД РФ объявил демарш ФРГ, Дании и Швеции из-за отказа вовлечь в расследование по "Северному Потоку" российскую сторону: что может скрываться за этим отказом?
02:35 - Плюсы и минусы для России, если Турция станет основным хабом по распределению российского газа в Европу?
06:22 - Будет ли Анкара в дальнейшем выступать в качестве посредника по украинскому кризису?
07:50 - Удары по объектам критической инфраструктуры Украины: что дальше?
09:14 - Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев стоит за взрывами в Крыму и Белгороде: что изменит это факт?
11:30 - Сможет ли Украина продолжать боевые действия в 2023 году?
12:52 - Насколько беспилотники стали одним из главных средств вооружения в ходе СВО?
16:40 - Есть ли у нас конкурентоспособные модели беспилотников или будем продолжать покупать их у Ирана?
 
ВидеоВладимир ПутинЭрдоган
 
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18:38Сколько денег у Украины на войну с Россией и какое главное оружие в СВО – Чадаев. Видео
18:34Правительство России поможет жителям Херсонщины выехать в другие регионы
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18:01Переговоры Россия-США, заморозка украинского конфликта. О чём говорили эксперты 13 октября
18:01Журналист-трансгендер воюет на стороне ВСУ
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