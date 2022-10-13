https://ukraina.ru/20221013/1039716540.html

Правительство России поможет жителям Херсонщины выехать в другие регионы

Правительство России поможет жителям Херсонщины выехать в другие регионы - 13.10.2022 Украина.ру

Правительство России поможет жителям Херсонщины выехать в другие регионы

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин ответил на обращение врио Херсонской области Владимира Сальдо, заверив, что правительство поможет всем жителям региона, которые захотят выехать в другие российские области. Его заявление 13 октября опубликовала пресс-служба

2022-10-13T18:34

2022-10-13T18:34

2022-10-13T18:34

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марат хуснуллин

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херсонская область

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Ранее Сальдо записал видеообращение с такой просьбой в связи с участившимися обстрелами крупных городов региона после референдума о входе области в состав РФ.Обращение Сальдо вызвало неоднозначную реакцию, в связи с чем замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем обращении пояснил, что речь идет только о добровольном желании выехать, эвакуация в регионе не проводится, а ВС РФ защищают его граждан.Кроме того, Хуснуллин добавил, что всем жителям Херсонской области, которые уедут в другие регионы, будет обеспечено бесплатное проживание.

https://ukraina.ru/20221013/1039706045.html

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новости, марат хуснуллин, правительство, херсонская область