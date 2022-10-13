Правительство России поможет жителям Херсонщины выехать в другие регионы
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин ответил на обращение врио Херсонской области Владимира Сальдо, заверив, что правительство поможет всем жителям региона, которые захотят выехать в другие российские области. Его заявление 13 октября опубликовала пресс-служба
В связи с обращением главы Херсонской области Российской Федерации Владимира Васильевича Сальдо правительством принято решение об организации помощи выезда жителей области в другие регионы страны.
Ранее Сальдо записал видеообращение с такой просьбой в связи с участившимися обстрелами крупных городов региона после референдума о входе области в состав РФ.
Обращение Сальдо вызвало неоднозначную реакцию, в связи с чем замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем обращении пояснил, что речь идет только о добровольном желании выехать, эвакуация в регионе не проводится, а ВС РФ защищают его граждан.
Кроме того, Хуснуллин добавил, что всем жителям Херсонской области, которые уедут в другие регионы, будет обеспечено бесплатное проживание.
15:37"Никто из Херсонской области выводить войска РФ не собирается": Стремоусов успокоил жителей регионаЗамглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов записал видеообращение к жителям региона, заверив их, что никакой эвакуации не планируется и российские войска надежно защищают регион. Видео он опубликовал 13 октября в своем Telegram-канале