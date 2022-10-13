https://ukraina.ru/20221013/1039715109.html

Журналист-трансгендер воюет на стороне ВСУ

Журналист-трансгендер воюет на стороне ВСУ - 13.10.2022 Украина.ру

Журналист-трансгендер воюет на стороне ВСУ

В ряды украинской армии вступила американская журналистка Сара Эштон-Сирилло, несколько лет назад совершившая трансгендерный переход. Об этом она сообщила 13 октября в своем Twitter

2022-10-13T18:01

2022-10-13T18:01

2022-10-13T18:01

новости

лгбт

журналистика

трансгендер

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0d/1039714993_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_b7051f60424f33a9bb93a6338a41edb6.jpg

Эштон-Сирилло родилась в Лас-Вегасе Майклом Джоном Сирилло и до спецоперации на Украине он занимался не только журналистской, но и политической деятельностью.В американских СМИ она известна как "единственная трансженщина, освещающая конфликт на Украине".С марта 2022 она работала, в основном, в Харьковской области и освещала проблемы ЛГБТК-персон в зоне конфликта и в рядах ВСУ.

https://ukraina.ru/20220808/1037400501.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, лгбт, журналистика, трансгендер, всу