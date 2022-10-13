https://ukraina.ru/20221013/1039715109.html
Журналист-трансгендер воюет на стороне ВСУ
Журналист-трансгендер воюет на стороне ВСУ - 13.10.2022 Украина.ру
Журналист-трансгендер воюет на стороне ВСУ
В ряды украинской армии вступила американская журналистка Сара Эштон-Сирилло, несколько лет назад совершившая трансгендерный переход. Об этом она сообщила 13 октября в своем Twitter
2022-10-13T18:01
2022-10-13T18:01
2022-10-13T18:01
новости
лгбт
журналистика
трансгендер
всу
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Эштон-Сирилло родилась в Лас-Вегасе Майклом Джоном Сирилло и до спецоперации на Украине он занимался не только журналистской, но и политической деятельностью.В американских СМИ она известна как "единственная трансженщина, освещающая конфликт на Украине".С марта 2022 она работала, в основном, в Харьковской области и освещала проблемы ЛГБТК-персон в зоне конфликта и в рядах ВСУ.
https://ukraina.ru/20220808/1037400501.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, лгбт, журналистика, трансгендер, всу
Новости, ЛГБТ, журналистика, трансгендер, ВСУ
Журналист-трансгендер воюет на стороне ВСУ
В ряды украинской армии вступила американская журналистка Сара Эштон-Сирилло, несколько лет назад совершившая трансгендерный переход. Об этом она сообщила 13 октября в своем Twitter