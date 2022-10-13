Журналист-трансгендер воюет на стороне ВСУ - 13.10.2022 Украина.ру
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Журналист-трансгендер воюет на стороне ВСУ
Журналист-трансгендер воюет на стороне ВСУ - 13.10.2022 Украина.ру
Журналист-трансгендер воюет на стороне ВСУ
В ряды украинской армии вступила американская журналистка Сара Эштон-Сирилло, несколько лет назад совершившая трансгендерный переход. Об этом она сообщила 13 октября в своем Twitter
2022-10-13T18:01
2022-10-13T18:01
новости
лгбт
журналистика
трансгендер
всу
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Эштон-Сирилло родилась в Лас-Вегасе Майклом Джоном Сирилло и до спецоперации на Украине он занимался не только журналистской, но и политической деятельностью.В американских СМИ она известна как "единственная трансженщина, освещающая конфликт на Украине".С марта 2022 она работала, в основном, в Харьковской области и освещала проблемы ЛГБТК-персон в зоне конфликта и в рядах ВСУ.
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Новости, ЛГБТ, журналистика, трансгендер, ВСУ

Журналист-трансгендер воюет на стороне ВСУ

18:01 13.10.2022
 
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В ряды украинской армии вступила американская журналистка Сара Эштон-Сирилло, несколько лет назад совершившая трансгендерный переход. Об этом она сообщила 13 октября в своем Twitter
Эштон-Сирилло родилась в Лас-Вегасе Майклом Джоном Сирилло и до спецоперации на Украине он занимался не только журналистской, но и политической деятельностью.
В американских СМИ она известна как "единственная трансженщина, освещающая конфликт на Украине".
С марта 2022 она работала, в основном, в Харьковской области и освещала проблемы ЛГБТК-персон в зоне конфликта и в рядах ВСУ.
- РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 11:49
Зеленский и Макрон стали звездами гей-парадаНа гей-параде Amsterdam Gay Pride, прошедшем в нидерландской столице 7 августа, прохожие заметили фотографию обнимающихся президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона, драпированную розовой тканью, передает Telegram-канал "СОЛОВЬЕВ"
 
НовостиЛГБТжурналистикатрансгендерВСУ
 
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