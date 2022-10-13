https://ukraina.ru/20221013/1039714236.html

Гражданская война на Украине по Булгакову. Историю нужно знать, но любить не обязательно - Стоякин. Видео

Гражданская война на Украине по Булгакову. Историю нужно знать, но любить не обязательно - Стоякин. Видео - 13.10.2022 Украина.ру

Гражданская война на Украине по Булгакову. Историю нужно знать, но любить не обязательно - Стоякин. Видео

Журналист интернет-издания Украина.ру Василий Стоякин рассказал о том, к чему приводит антироссийская истерия на Украине, почему эта истерия больше антиукраинская, чем антироссийская, прокомментировал скандал вокруг музея Булгакова в Киеве, а также рассказал о своей новой книге - "Гражданская война Михаила Булгакова":

2022-10-13T17:30

2022-10-13T17:30

2022-10-13T17:30

михаил булгаков

василий стоякин

видео

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01:14 - Антироссийская (или антиукраинская?) истерия на Украине; 04:12 - Как России реагировать на украинские репрессии по отношению к людям искусства;05:20 - Скандал вокруг музея Булгакова в Киеве; 10:52 - Что случилось с музеем Великой Отечественной Войны в Киеве; 11:50 - Книга Василия Стоякина "Гражданская война Михаила Булгакова"; 18:14 - Творчество Михаила Булгакова и современность; 21:03 - Помогает ли знание истории избежать проблем и ошибок?

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2022

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