Гражданская война на Украине по Булгакову. Историю нужно знать, но любить не обязательно - Стоякин. Видео - 13.10.2022 Украина.ру
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Гражданская война на Украине по Булгакову. Историю нужно знать, но любить не обязательно - Стоякин. Видео
Гражданская война на Украине по Булгакову. Историю нужно знать, но любить не обязательно - Стоякин. Видео - 13.10.2022 Украина.ру
Гражданская война на Украине по Булгакову. Историю нужно знать, но любить не обязательно - Стоякин. Видео
Журналист интернет-издания Украина.ру Василий Стоякин рассказал о том, к чему приводит антироссийская истерия на Украине, почему эта истерия больше антиукраинская, чем антироссийская, прокомментировал скандал вокруг музея Булгакова в Киеве, а также рассказал о своей новой книге - "Гражданская война Михаила Булгакова":
2022-10-13T17:30
2022-10-13T17:30
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01:14 - Антироссийская (или антиукраинская?) истерия на Украине; 04:12 - Как России реагировать на украинские репрессии по отношению к людям искусства;05:20 - Скандал вокруг музея Булгакова в Киеве; 10:52 - Что случилось с музеем Великой Отечественной Войны в Киеве; 11:50 - Книга Василия Стоякина "Гражданская война Михаила Булгакова"; 18:14 - Творчество Михаила Булгакова и современность; 21:03 - Помогает ли знание истории избежать проблем и ошибок?
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михаил булгаков, василий стоякин, видео, видео
Михаил Булгаков, Василий Стоякин, Видео

Гражданская война на Украине по Булгакову. Историю нужно знать, но любить не обязательно - Стоякин. Видео

17:30 13.10.2022
 
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Журналист интернет-издания Украина.ру Василий Стоякин рассказал о том, к чему приводит антироссийская истерия на Украине, почему эта истерия больше антиукраинская, чем антироссийская, прокомментировал скандал вокруг музея Булгакова в Киеве, а также рассказал о своей новой книге - "Гражданская война Михаила Булгакова":
01:14 - Антироссийская (или антиукраинская?) истерия на Украине;
04:12 - Как России реагировать на украинские репрессии по отношению к людям искусства;
05:20 - Скандал вокруг музея Булгакова в Киеве;
10:52 - Что случилось с музеем Великой Отечественной Войны в Киеве;
11:50 - Книга Василия Стоякина "Гражданская война Михаила Булгакова";
18:14 - Творчество Михаила Булгакова и современность;
21:03 - Помогает ли знание истории избежать проблем и ошибок?
 
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