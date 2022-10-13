https://ukraina.ru/20221013/1039714236.html
Гражданская война на Украине по Булгакову. Историю нужно знать, но любить не обязательно - Стоякин. Видео
Гражданская война на Украине по Булгакову. Историю нужно знать, но любить не обязательно - Стоякин. Видео - 13.10.2022 Украина.ру
Гражданская война на Украине по Булгакову. Историю нужно знать, но любить не обязательно - Стоякин. Видео
Журналист интернет-издания Украина.ру Василий Стоякин рассказал о том, к чему приводит антироссийская истерия на Украине, почему эта истерия больше антиукраинская, чем антироссийская, прокомментировал скандал вокруг музея Булгакова в Киеве, а также рассказал о своей новой книге - "Гражданская война Михаила Булгакова":
2022-10-13T17:30
2022-10-13T17:30
2022-10-13T17:30
михаил булгаков
василий стоякин
видео
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01:14 - Антироссийская (или антиукраинская?) истерия на Украине; 04:12 - Как России реагировать на украинские репрессии по отношению к людям искусства;05:20 - Скандал вокруг музея Булгакова в Киеве; 10:52 - Что случилось с музеем Великой Отечественной Войны в Киеве; 11:50 - Книга Василия Стоякина "Гражданская война Михаила Булгакова"; 18:14 - Творчество Михаила Булгакова и современность; 21:03 - Помогает ли знание истории избежать проблем и ошибок?
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
михаил булгаков, василий стоякин, видео, видео
Михаил Булгаков, Василий Стоякин, Видео
Гражданская война на Украине по Булгакову. Историю нужно знать, но любить не обязательно - Стоякин. Видео
Журналист интернет-издания Украина.ру Василий Стоякин рассказал о том, к чему приводит антироссийская истерия на Украине, почему эта истерия больше антиукраинская, чем антироссийская, прокомментировал скандал вокруг музея Булгакова в Киеве, а также рассказал о своей новой книге - "Гражданская война Михаила Булгакова":
01:14 - Антироссийская (или антиукраинская?) истерия на Украине;
04:12 - Как России реагировать на украинские репрессии по отношению к людям искусства;
05:20 - Скандал вокруг музея Булгакова в Киеве;
10:52 - Что случилось с музеем Великой Отечественной Войны в Киеве;
11:50 - Книга Василия Стоякина "Гражданская война Михаила Булгакова";
18:14 - Творчество Михаила Булгакова и современность;
21:03 - Помогает ли знание истории избежать проблем и ошибок?