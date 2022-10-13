https://ukraina.ru/20221013/1039714111.html
Пушилин: ракетные удары по Украине положительно повлияли на ситуацию на фронте
Пушилин: ракетные удары по Украине положительно повлияли на ситуацию на фронте - 13.10.2022 Украина.ру
Пушилин: ракетные удары по Украине положительно повлияли на ситуацию на фронте
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин прокомментировал результаты ракетных обстрелов объектов критической инфраструктуры Украины. Его слова прозвучали в эфире телеканала "Россия 24"
2022-10-13T17:32
2022-10-13T17:32
2022-10-13T17:32
новости
денис пушилин
обстрелы
украина
спецоперация
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По его словам, удары положительно повлияли на обстановку на фронте. Первые группы мобилизованных россиян уже прибыли в ДНР, рассказал Пушилин. На полигонах они проходят боевое слаживание, а потом будут "совместными усилиями освобождать русскую землю от нацистов".
https://ukraina.ru/20221011/1039610978.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, денис пушилин, обстрелы, украина, спецоперация
Новости, Денис Пушилин, обстрелы, Украина, Спецоперация
Пушилин: ракетные удары по Украине положительно повлияли на ситуацию на фронте
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин прокомментировал результаты ракетных обстрелов объектов критической инфраструктуры Украины. Его слова прозвучали в эфире телеканала "Россия 24"