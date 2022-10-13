https://ukraina.ru/20221013/1039714111.html

Пушилин: ракетные удары по Украине положительно повлияли на ситуацию на фронте

Пушилин: ракетные удары по Украине положительно повлияли на ситуацию на фронте - 13.10.2022 Украина.ру

Пушилин: ракетные удары по Украине положительно повлияли на ситуацию на фронте

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин прокомментировал результаты ракетных обстрелов объектов критической инфраструктуры Украины. Его слова прозвучали в эфире телеканала "Россия 24"

2022-10-13T17:32

2022-10-13T17:32

2022-10-13T17:32

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денис пушилин

обстрелы

украина

спецоперация

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По его словам, удары положительно повлияли на обстановку на фронте. Первые группы мобилизованных россиян уже прибыли в ДНР, рассказал Пушилин. На полигонах они проходят боевое слаживание, а потом будут "совместными усилиями освобождать русскую землю от нацистов".

https://ukraina.ru/20221011/1039610978.html

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новости, денис пушилин, обстрелы, украина, спецоперация