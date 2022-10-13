Пушилин: ракетные удары по Украине положительно повлияли на ситуацию на фронте - 13.10.2022 Украина.ру
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Пушилин: ракетные удары по Украине положительно повлияли на ситуацию на фронте
Пушилин: ракетные удары по Украине положительно повлияли на ситуацию на фронте - 13.10.2022 Украина.ру
Пушилин: ракетные удары по Украине положительно повлияли на ситуацию на фронте
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин прокомментировал результаты ракетных обстрелов объектов критической инфраструктуры Украины. Его слова прозвучали в эфире телеканала "Россия 24"
2022-10-13T17:32
2022-10-13T17:32
новости
денис пушилин
обстрелы
украина
спецоперация
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По его словам, удары положительно повлияли на обстановку на фронте. Первые группы мобилизованных россиян уже прибыли в ДНР, рассказал Пушилин. На полигонах они проходят боевое слаживание, а потом будут "совместными усилиями освобождать русскую землю от нацистов".
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новости, денис пушилин, обстрелы, украина, спецоперация
Новости, Денис Пушилин, обстрелы, Украина, Спецоперация

Пушилин: ракетные удары по Украине положительно повлияли на ситуацию на фронте

17:32 13.10.2022
 
© РИА Новости . Сергей Батурин / Перейти в фотобанкБрифинг главы ДНР Д. Пушилина
Брифинг главы ДНР Д. Пушилина - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости . Сергей Батурин
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Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин прокомментировал результаты ракетных обстрелов объектов критической инфраструктуры Украины. Его слова прозвучали в эфире телеканала "Россия 24"
По его словам, удары положительно повлияли на обстановку на фронте.
"Российские ракетные удары по территории Украины, безусловно, положительно повлияли на оперативную обстановку на фронте. Противнику нужно уяснить, что не всегда можно воспринимать доброту за слабость", - сказал Пушилин.
Первые группы мобилизованных россиян уже прибыли в ДНР, рассказал Пушилин. На полигонах они проходят боевое слаживание, а потом будут "совместными усилиями освобождать русскую землю от нацистов".
ЗРК С-125 ВСУ ПВО - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 15:12
Financial Times: ракетная атака России показала слабость украинской ПВОРакетные удары российской армии показали недостатки системы ПВО Украины. Об этом говорится в статье, опубликованной 11 октября в британской газете Financial Times
 
НовостиДенис ПушилинобстрелыУкраинаСпецоперация
 
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