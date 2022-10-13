Зеленский признался в близости с Джонсоном
Владимир Зеленский рассказал в интервью немецкому ZDF о близких отношениях с руководителями Польши, Латвии и Литвы. Видеозапись опубликовали 13 октября
Зеленский рассказал о близких отношениях с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Кроме Джонсона, Зеленский был близок с президентом Польши Анджеем Дудой.
"У меня действительно были близкие отношения с Джонсоном. Близкие. Он Джонсон, Дуда, я мог им… И реально… И Латвия, Литва… И [президенту Литвы] Гитанасу [Науседе] я мог позвонить. Это те, кому я мог позвонить. И Эммануэль Макрон мне всегда говорит, ты мне звони на Whatsapp", - сказал Зеленский.
Зеленский заявил, что на посту президента Украины занимается микроменеджментом и быстрой "айфон-дипломатией". Такое общение с высокопоставленными чиновниками, по его мнению, удобнее.
"Просил всех разговаривать быстрее, а не заказывать телефонные разговоры", - сказал он.
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