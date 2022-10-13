Зеленский признался в близости с Джонсоном - 13.10.2022 Украина.ру
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Зеленский признался в близости с Джонсоном
Зеленский признался в близости с Джонсоном - 13.10.2022 Украина.ру
Зеленский признался в близости с Джонсоном
Владимир Зеленский рассказал в интервью немецкому ZDF о близких отношениях с руководителями Польши, Латвии и Литвы. Видеозапись опубликовали 13 октября
2022-10-13T17:25
2022-10-13T17:25
новости
владимир зеленский
украина
борис джонсон
польша
латвия
литва
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Зеленский рассказал о близких отношениях с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Кроме Джонсона, Зеленский был близок с президентом Польши Анджеем Дудой. Зеленский заявил, что на посту президента Украины занимается микроменеджментом и быстрой "айфон-дипломатией". Такое общение с высокопоставленными чиновниками, по его мнению, удобнее."Просил всех разговаривать быстрее, а не заказывать телефонные разговоры", - сказал он.
https://ukraina.ru/20221012/1039670858.html
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новости, владимир зеленский, украина, борис джонсон, польша, латвия, литва
Новости, Владимир Зеленский, Украина, Борис Джонсон, Польша, Латвия, Литва

Зеленский признался в близости с Джонсоном

17:25 13.10.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Валерия ПолянсковаДжонсон Зеленский петушки Бидасюка
Джонсон Зеленский петушки Бидасюка - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Валерия Полянскова
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Владимир Зеленский рассказал в интервью немецкому ZDF о близких отношениях с руководителями Польши, Латвии и Литвы. Видеозапись опубликовали 13 октября
Зеленский рассказал о близких отношениях с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Кроме Джонсона, Зеленский был близок с президентом Польши Анджеем Дудой.

"У меня действительно были близкие отношения с Джонсоном. Близкие. Он Джонсон, Дуда, я мог им… И реально… И Латвия, Литва… И [президенту Литвы] Гитанасу [Науседе] я мог позвонить. Это те, кому я мог позвонить. И Эммануэль Макрон мне всегда говорит, ты мне звони на Whatsapp", - сказал Зеленский.

Зеленский заявил, что на посту президента Украины занимается микроменеджментом и быстрой "айфон-дипломатией". Такое общение с высокопоставленными чиновниками, по его мнению, удобнее.
"Просил всех разговаривать быстрее, а не заказывать телефонные разговоры", - сказал он.
Президент Украины Владимир Зеленский записывает обращения
Вчера, 17:53
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НовостиВладимир ЗеленскийУкраинаБорис ДжонсонПольшаЛатвияЛитва
 
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