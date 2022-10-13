Зеленский признался в близости с Джонсоном

"У меня действительно были близкие отношения с Джонсоном. Близкие. Он Джонсон, Дуда, я мог им… И реально… И Латвия, Литва… И [президенту Литвы] Гитанасу [Науседе] я мог позвонить. Это те, кому я мог позвонить. И Эммануэль Макрон мне всегда говорит, ты мне звони на Whatsapp", - сказал Зеленский.