Во Львовской области прилет по военному объекту – власти - 13.10.2022 Украина.ру
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Во Львовской области прилет по военному объекту – власти
Во Львовской области прилет по военному объекту – власти - 13.10.2022 Украина.ру
Во Львовской области прилет по военному объекту – власти
Во Львовской области повторное попадание по военному объекту в Золочевском районе, жертв нет. Об этом 13 октября сообщил глава администрации региона Максим Козицкий в своем телеграм-канале
2022-10-13T17:20
2022-10-13T17:21
новости
львовская область
взрыв
ракеты
спецоперация
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Также очевидцы и местные Telegram-каналы сообщают о звуках взрывов и пролетах ракет в Тернопольской области.В Ровенской и Волынской областях тоже слышали звуки взрывов. Местные СМИ сообщают, что работает ПВО.
https://ukraina.ru/20221013/1039711504.html
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новости, львовская область, взрыв, ракеты, спецоперация
Новости, Львовская область, взрыв, ракеты, Спецоперация

Во Львовской области прилет по военному объекту – власти

17:20 13.10.2022 (обновлено: 17:21 13.10.2022)
 
© Фото : CC0, PixabayЛьвов
Львов - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© Фото : CC0, Pixabay
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Во Львовской области повторное попадание по военному объекту в Золочевском районе, жертв нет. Об этом 13 октября сообщил глава администрации региона Максим Козицкий в своем телеграм-канале
Это повторное попадание в этот объект. Уничтожено военное имущество, жертв нет. Объект в Золочевском районе. 3 ракеты, 2 попадания. 1 ракету сбили наши ПВО.
Также очевидцы и местные Telegram-каналы сообщают о звуках взрывов и пролетах ракет в Тернопольской области.
В Ровенской и Волынской областях тоже слышали звуки взрывов. Местные СМИ сообщают, что работает ПВО.
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