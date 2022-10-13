https://ukraina.ru/20221013/1039713089.html

Во Львовской области прилет по военному объекту – власти

Во Львовской области прилет по военному объекту – власти - 13.10.2022 Украина.ру

Во Львовской области прилет по военному объекту – власти

Во Львовской области повторное попадание по военному объекту в Золочевском районе, жертв нет. Об этом 13 октября сообщил глава администрации региона Максим Козицкий в своем телеграм-канале

2022-10-13T17:20

2022-10-13T17:20

2022-10-13T17:21

новости

львовская область

взрыв

ракеты

спецоперация

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Также очевидцы и местные Telegram-каналы сообщают о звуках взрывов и пролетах ракет в Тернопольской области.В Ровенской и Волынской областях тоже слышали звуки взрывов. Местные СМИ сообщают, что работает ПВО.

https://ukraina.ru/20221013/1039711504.html

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2022

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новости, львовская область, взрыв, ракеты, спецоперация