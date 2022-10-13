ВСУ обстреляли подстанцию Теткино в Курской области - 13.10.2022 Украина.ру
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ВСУ обстреляли подстанцию Теткино в Курской области
ВСУ обстреляли подстанцию Теткино в Курской области - 13.10.2022 Украина.ру
ВСУ обстреляли подстанцию Теткино в Курской области
ВСУ обстреляли приграничный поселок в Курской области. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале 13 октября
2022-10-13T16:48
2022-10-13T16:48
новости
курская область
обстрелы
всу
украина
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Украинские войска обстреляли поселок Теткино и село Попово-Лежачи в Курской области. Местные власти зафиксировали не менее 15 прилетов. Старовойт опубликовал видеозапись удара по подстанции Теткино.Поселок Теткино и село Попово-Лежачи обесточены. Ремонтные бригады приступили к ликвидации последствий обстрела.
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новости, курская область, обстрелы, всу, украина
Новости, Курская область, обстрелы, ВСУ, Украина

ВСУ обстреляли подстанцию Теткино в Курской области

16:48 13.10.2022
 
© скриншотОбстрел подстанции Теткино в Курской области
Обстрел подстанции Теткино в Курской области
© скриншот
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ВСУ обстреляли приграничный поселок в Курской области. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале 13 октября
Украинские войска обстреляли поселок Теткино и село Попово-Лежачи в Курской области. Местные власти зафиксировали не менее 15 прилетов. Старовойт опубликовал видеозапись удара по подстанции Теткино.
"Серьёзно повреждена подстанция в Попово-Лежачах (подстанция Теткино 110 кВ. - Ред.), один из трансформаторов загорелся в результате попадания снаряда", - сообщил Старовойт.
Поселок Теткино и село Попово-Лежачи обесточены. Ремонтные бригады приступили к ликвидации последствий обстрела.
Новая подстанция 330 кВ Ржевская - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
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В Курской области на электроподстанцию с воздуха сбросили взрывное устройствоВ Курской области на электроподстанцию с воздуха сбросили взрывное устройство. Об этом 22 сентября сообщил губернатор региона Роман Старовойт
 
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