https://ukraina.ru/20221013/1039711504.html
ВСУ обстреляли подстанцию Теткино в Курской области
ВСУ обстреляли подстанцию Теткино в Курской области - 13.10.2022 Украина.ру
ВСУ обстреляли подстанцию Теткино в Курской области
ВСУ обстреляли приграничный поселок в Курской области. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале 13 октября
2022-10-13T16:48
2022-10-13T16:48
2022-10-13T16:48
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обстрелы
всу
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Украинские войска обстреляли поселок Теткино и село Попово-Лежачи в Курской области. Местные власти зафиксировали не менее 15 прилетов. Старовойт опубликовал видеозапись удара по подстанции Теткино.Поселок Теткино и село Попово-Лежачи обесточены. Ремонтные бригады приступили к ликвидации последствий обстрела.
https://ukraina.ru/20220922/1038983056.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, курская область, обстрелы, всу, украина
Новости, Курская область, обстрелы, ВСУ, Украина
ВСУ обстреляли подстанцию Теткино в Курской области
ВСУ обстреляли приграничный поселок в Курской области. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале 13 октября
Украинские войска обстреляли поселок Теткино и село Попово-Лежачи в Курской области. Местные власти зафиксировали не менее 15 прилетов. Старовойт опубликовал видеозапись удара по подстанции Теткино.
"Серьёзно повреждена подстанция в Попово-Лежачах (подстанция Теткино 110 кВ. - Ред.), один из трансформаторов загорелся в результате попадания снаряда", - сообщил Старовойт.
Поселок Теткино и село Попово-Лежачи обесточены. Ремонтные бригады приступили к ликвидации последствий обстрела.