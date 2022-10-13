https://ukraina.ru/20221013/1039709443.html

Обращение Сальдо, попытка теракта. Главное на Украине на 16:00 13 октября

Обращение Сальдо, попытка теракта. Главное на Украине на 16:00 13 октября - 13.10.2022 Украина.ру

Обращение Сальдо, попытка теракта. Главное на Украине на 16:00 13 октября

Глава Херсонской области Владимир Сальдо обратился к руководству России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о попытке теракта на "Турецком потоке"

2022-10-13T16:04

2022-10-13T16:04

2022-10-13T16:31

хроники

эксклюзив

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В своём обращении Сальдо попросил помощи в организации эвакуации мирных жителей Херсонщины.«Обращаюсь к руководству Российской Федерации. В конце сентября Херсонщина сделала свой выбор — на референдуме подтвердила своё желание войти в состав Российской Федерации, восстановить историческую справедливость и восстановить то, что было утеряно за последние годы. Мы знали, что такое решение не будет признано властями Украины и ожидали, что они начнут нам мстить. Так и получается — ежедневно ракетным ударам подвергаются города Херсонской области: Херсон и Новая Каховка, Голая Пристань и Чернобаевка. Эти ракетные удары приносят серьёзный ущерб, в первую очередь, жителям. Цели, по которым бьют ракеты - это гостиницы, жилые дома, рынки, там, где много мирного населения", - заявил Сальдо.Он указал, что в связи с этим руководством херсонской администрации было принято решение организовать возможность выезда херсонских семей в другие регионы Российской Федерации для отдыха и учёбы."В первую очередь - для жителей правобережья. Но одновременно мы предложили всем жителям Херсонской области, если есть такое желание, чтобы обезопасить себя от последствий ракетных ударов, тоже выехать в другие регионы. Прежде всего, это Крым, Ростовская область, Краснодарский край, Ставропольский край - наши соседи. Вывезти своих детей и самим выехать", - отметил Сальдо.Он попросил помощи в этом у руководства России."Обращаясь к руководству страны, хочу попросить у вас помощи в организации такой работы. Мы, жители Херсонской области, конечно же, знаем, что Россия своих не бросает, и Россия всегда подставляет плечо там, где это трудно", - заявил Сальдо.Позже его заместитель Кирилл Стремоусов прояснил обращение главы Херсонщины."Никакой эвакуации в Херсонской области нет и быть не может. Обращение губернатора Владимира Сальдо к руководству Российской Федерации с просьбой помочь в организации выезда жителей Херсонской области на временное пребывание и отдых в другие субъекты Российской Федерации не является призывом к эвакуации", - подчеркнул Стремоусов.Он также указал, что украинские обстрелы уже забрали много жизней жителей Херсонщины."Непрекращающиеся обстрелы Херсонской области со стороны укронацистов уже забрали много жизней мирных граждан региона", - указал Стремоусов.И одновременно он призвал жителей Херсонщины не паниковать."Мы призываем жителей Херсонской области сохранять спокойствие и не поддаваться паническим настроениям. Никто из Херсонской области выводить войска РФ не собирается", - подытожил Стремоусов.Таким образом, он успокоил тех, что обеспокоился после призыва Сальдо.Днём ранее находящийся в регионе военкор Роман Сапоньков описал обстановку на Херсонщине."В целом ситуация в Херсоне и области стабильная. Обе стороны проводят перегруппировку. Интенсивность обстрела Херсона спала. На фронте, фиксируется прибытие подкреплений у ВСУ, в районе Новоселья зафиксировано множество солдат и техники. Так же по имеющимся сведениям в конце октября на Херсонском направлении должны оказаться подготовленные в Великобритании кадры", - указал он.По его словам, осень в Херсонской области "может быть горячей".На следующий день, 13 октября, стало известно о попытке украинских военных прорваться в Херсонскую область."Боевики ВСУ на танках и боевых машинах пехоты на большой скорости атаковали позиции российских десантников с целью проведения разведки и прорыва обороны. Атакующие были обнаружены расчетами беспилотных летательных аппаратов. Расчёты противотанковых ракетных комплексов "Корнет" и "Штурм-С" подразделений ВДВ, получив разведданные, заняли скрытые огневые позиции и открыли огонь по атакующей бронетехнике", - сообщила пресс-служба Минобороны РФ.Российские десантники противотанковыми ракетными комплексами в ходе боя уничтожили 4 танка, 5 боевых машин пехоты и более 20 боевиков ВСУ. Атака противника была сорвана. Как сообщила пресс-служба Минобороны, убегающие с поля боя боевики ВСУ бросили раненых и погибших.Попытка теракта на "Турецком потоке"Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о теракте на "Турецком потоке"."Некие силы, о возможном происхождении этих сил Путин намеки давал, (...) они посягали уже и на "Турецкий поток". Были взяты диверсанты, несколько человек были арестованы. Хотели взорвать. На нашей территории, на суше", - рассказал Песков журналистам 13 октября.За три дня до этого — 10 октября — президент России Владимир Путин сообщил, что украинские власти пытались подорвать один из участков газотранспортной системы "Турецкий поток"."Был совершен целый ряд терактов и попыток подобных преступлений в отношении объектов электроэнергетики и газотранспортной инфраструктуры нашей страны, включая попытку подрыва на одном из участков газотранспортной системы "Турецкий поток", - заявил Путин, выступая на совещании с членами Совбеза РФ.Президент России подчеркнул, что "всё это доказано объективными данными, в том числе и показаниями самих задержанных исполнителей этих терактов".Спустя несколько дней, выступая на форуме "Российская энергетическая неделя" Путин снова вспомнил об этой попытке теракта, говоря о том, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" на "Турецкий поток". По его словам, такое решение обоснованно с точки зрения экономической выгоды, кроме того, этот маршрут более безопасный."Мы могли бы спокойно регулировать (цены. — Ред.) на нормальном, рыночном уровне, без всякой политической окраски", — сказал президент России.При этом он назвал нынешнюю стоимость этого вида топлива заоблачной и напомнил о недавних попытках украинских властей устроить теракт на "Турецком потоке"."Его, как вы слышали, тоже пытались взорвать. <...> Но, слава, богу, этого не случилось, он успешно работает", — отметил Путин.Позже, 13 октября президент России Владимир Путин предложил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану создать в Турции газовый хаб.Как отметил Путин во время встречи с Эрдоганом на полях шестого Саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, "Газпром" провел консультации по этому поводу с турецким министром энергетики и руководителем компании Botas."Если есть заинтересованность Турции и наших возможных покупателей из других стран, могли бы рассмотреть возможность строительства еще одной газопроводной системы и создание на территории Турции газового хаба для продаж в другие страны, в третьи страны. Прежде всего, конечно, в европейские", — заявил президент России.Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что этот вопрос поручено "детально и очень быстро проработать".

https://ukraina.ru/20221013/1039692363.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

хроники, эксклюзив