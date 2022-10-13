https://ukraina.ru/20221013/1039709074.html

В Россию вернулись по обмену 20 российских военнослужащих

В Россию вернулись по обмену 20 российских военнослужащих - 13.10.2022 Украина.ру

В Россию вернулись по обмену 20 российских военнослужащих

В результате переговорного процесса по обмену с территории Украины в России вернулись 20 российских военнослужащих, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков 13 октября

2022-10-13T15:59

2022-10-13T15:59

2022-10-13T15:59

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В ведомстве заверили, что всем им оказывается медицинская и психологическая помощь, в кратчайшие сроки освобожденные военнослужащие будут доставлены в медицинские учреждения Министерства обороны РФ.Во вторник 11 октября глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил об обмене 32 украинских военных.

https://ukraina.ru/20221013/1039692363.html

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новости, обмен, плен, пленные, обмен пленными, военнослужащие