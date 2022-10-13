https://ukraina.ru/20221013/1039709074.html
В Россию вернулись по обмену 20 российских военнослужащих
В Россию вернулись по обмену 20 российских военнослужащих - 13.10.2022 Украина.ру
В Россию вернулись по обмену 20 российских военнослужащих
В результате переговорного процесса по обмену с территории Украины в России вернулись 20 российских военнослужащих, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков 13 октября
2022-10-13T15:59
2022-10-13T15:59
2022-10-13T15:59
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В ведомстве заверили, что всем им оказывается медицинская и психологическая помощь, в кратчайшие сроки освобожденные военнослужащие будут доставлены в медицинские учреждения Министерства обороны РФ.Во вторник 11 октября глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил об обмене 32 украинских военных.
https://ukraina.ru/20221013/1039692363.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, обмен, плен, пленные, обмен пленными, военнослужащие
Новости, обмен, плен, Пленные, обмен пленными, Военнослужащие
В Россию вернулись по обмену 20 российских военнослужащих
В результате переговорного процесса по обмену с территории Украины в России вернулись 20 российских военнослужащих, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков 13 октября