В Россию вернулись по обмену 20 российских военнослужащих - 13.10.2022 Украина.ру
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В Россию вернулись по обмену 20 российских военнослужащих
В Россию вернулись по обмену 20 российских военнослужащих - 13.10.2022 Украина.ру
В Россию вернулись по обмену 20 российских военнослужащих
В результате переговорного процесса по обмену с территории Украины в России вернулись 20 российских военнослужащих, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков 13 октября
2022-10-13T15:59
2022-10-13T15:59
новости
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пленные
обмен пленными
военнослужащие
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В ведомстве заверили, что всем им оказывается медицинская и психологическая помощь, в кратчайшие сроки освобожденные военнослужащие будут доставлены в медицинские учреждения Министерства обороны РФ.Во вторник 11 октября глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил об обмене 32 украинских военных.
https://ukraina.ru/20221013/1039692363.html
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новости, обмен, плен, пленные, обмен пленными, военнослужащие
Новости, обмен, плен, Пленные, обмен пленными, Военнослужащие

В Россию вернулись по обмену 20 российских военнослужащих

15:59 13.10.2022
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБрифинг Минобороны России о процессе мирного урегулирования в Сирии, Конашенков
Брифинг Минобороны России о процессе мирного урегулирования в Сирии, Конашенков
© Министерство обороны РФ
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В результате переговорного процесса по обмену с территории Украины в России вернулись 20 российских военнослужащих, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков 13 октября
В результате переговорного процесса по обмену, сегодня с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 20 российских военнослужащих.
В ведомстве заверили, что всем им оказывается медицинская и психологическая помощь, в кратчайшие сроки освобожденные военнослужащие будут доставлены в медицинские учреждения Министерства обороны РФ.
Во вторник 11 октября глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил об обмене 32 украинских военных.
десантники ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
12:05
Опытное и Иванград, диверсанты из "Азова"*, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 13 октябряСоюзные войска освободили Опытное и Иванград на Артёмовском направлении. Диверсионная группа из "азовцев"* прорвалась на территорию ДНР. ВСУ продолжают артиллерийский террор регионов России
 
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16:04Обращение Сальдо, попытка теракта. Главное на Украине на 16:00 13 октября
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