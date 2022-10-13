Издевательство премией над правами человека. Зеленский и Сахаров несовместимы - 13.10.2022 Украина.ру
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Издевательство премией над правами человека. Зеленский и Сахаров несовместимы
Издевательство премией над правами человека. Зеленский и Сахаров несовместимы - 13.10.2022 Украина.ру
Издевательство премией над правами человека. Зеленский и Сахаров несовместимы
У президента Украина Владимира Зеленского появился еще один аргумент, чтобы утверждать: в услугах психиатров, занимающихся манией величия, наложенной на... Украина.ру, 13.10.2022
2022-10-13T17:18
2022-10-13T18:11
владимир скачко
мнения
владимир зеленский
андрей сахаров
права человека
премия
номинанты
европарламент
украина
ес
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У президента Украина Владимира Зеленского появился еще один аргумент, чтобы утверждать: в услугах психиатров, занимающихся манией величия, наложенной на комплекс неполноценности, нуждается не только он. Есть и другие кандидаты, у которых не все в порядке с восприятием окружающей действительности.Европарламент на днях объявил номинантов премии «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова — главной награды всего Европейского союза в области прав человека. В список номинантов 2022 года попали президент Украины Владимир Зеленский и… украинский народ. Да-да, именно в такой последовательности номинировали, а не наоборот. Аргументация — из ряда бывших королей и находящихся на излечении от белой горячки трактористов: «Я и мой народ», «Я с моей нацией», «Пахали мы, я и трактор».Но партии «Европейские консерваторы и реформисты», а также две партии, «Обновляя Европу» и «Прогрессивный альянс социалистов и демократов», в этом, похоже, уже не убедишь. Первая рекомендовала кандидатуру Зеленского, две вторые — украинский народ. А хитрая и по-европейски мудро-опытная «Европейская народная партия» решила из усилия объединить — предложила присудить награду имени Сахарова «храброму народу Украины, представленному в лице Владимира Зеленского».Подойти, значит, к делу гибридно. Ну, время такое — все получается гибридным: и войны, и награждения, и оценки того и другого.Чтобы понять абсурдность этого очередного замысловатого по крайнему безумию евродеяния, нужно вспомнить, что это за премия имени Сахарова. Называется она точно «За свободу мысли», учреждена в 1988 году Европейским парламентом в честь советского физика и правозащитника Андрея Сахарова, является премией в области прав человека и главной правозащитной наградой Европейского союза.И номинально Евросоюз, как владелец и учредитель премии, волен давать ее, кому сам захочет, типа «хозяин — барин». Но в уставе премии сказано, что вручается она лицам, внесшим «исключительный вклад в борьбу за свободу мысли, права человека по всему земному шару». Это во-первых.Во-вторых, кандидатами в лауреаты премии могут стать лица, независимо от их места жительства или проживания, а также группы лиц, ассоциации или организации вне зависимости от их статуса. Но вручить ее могут за достижения в одной из следующих областей:— защита прав человека и его основных свобод, в частности права на свободу слова;— защита прав меньшинств;— уважение норм международного права;— развитие демократии и отстаивание верховенства закона.Хорошие и нужные области человеческой жизни. Еще лучше и нужнее в наше время — достижения в них. Но, скажите на милость, какое отношение к премии может иметь человек, который из четырех главных критериев более-менее выполнил один — под надзором полицейских разрешил вышагивать по улицам Киева и некоторых других городов толпам геев и других извращенцев, по-модному именуемых сегодня «ЛГБТ-сообществом»? И можно ли давать премию тому же человеку, который во всем остальном раздавил любые зачатки прав и свобод человека в своей стране, в погоне за узурпацией личной власти разогнал оппозицию, закрыл все независимые и даже зависимые, но принадлежащие политконкурентам СМИ, подверг репрессиям — тюремным срокам и прямому физическому уничтожению — всех, кем он недоволен и кто мешает его единоличной власти, поддержал и продолжает эскалацию гражданской войны против части собственного народа, что уже обернулось потерей этих территорий для его же страны, разогнал судебную систему, запретил политические партии и т. д. и т. п.Этот скорбный ряд «демократических достижений во имя свобод и прав человека» можно продолжать и продолжать. Но можно и остановиться. Потому что принадлежат они и исполнены одним человеком — президентом Зеленским. На Украине. И исполнены над еще одним «номинантом» — над украинским народом, который и ощутил на себе всю прелесть демократизации от комика, который, видимо, ощущает себя Нероном от демократии, который один город поджечь не может, но зато многие бомбит и обстреливает из артиллерии. И уже практически вызвал войну на свою территорию, превратив свой же народ в расходный материал в борьбе не за украинские, а чужие интересы.Вот и скажите, достоин этот человек премии, которую в свое время получали Нельсон Мандела и Анатолий Марченко — диссиденты, отсидевшие в юаровских и советских концлагерях по много лет, герой «пражской весны» 1968 года Александр Дубчек, ООН и ее генсек Кофи Аннан? Особенно если учесть, что Мандела, ООН и Аннан стали потом еще и лауреатами Нобелевской премии мира.Точно так же можно поинтересоваться и тем, достоин ли Зеленский вообще находится вместе с другими номинантами на премию Сахарова в этом году: основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, выдающимся журналистом, которому грозит смерть в американской тюрьме, Колумбийской комиссией по установлению истины, занимающейся миром в Колумбии, бразильской оппозиционной активисткой Соней Гуажажарой и журналисткой телеканала Al Jazeera Ширин Абу Акле, погибшей в мае 2022 года от пуль израильских солдат при освещении условий жизни палестинцев?Ответ, как мне кажется, очевиден. Но не для европарламентариев — они вполне могут уже 19 октября присудить премию Зеленскому, а потом церемонно наградить его 14 декабря в Страсбурге.Ничего удивительного в этом не будет. Сработают типичные двойные стандарты, двойная и извращенная современная мораль и политическая целесообразность, которые и ускорят дальнейшее падение демократических ценностей, которые когда-то были незыблемым образцом для подражания, на гнилое и зловонное дно политической конъюнктуры и заказанного мейнстрима. Потому что Украина и Зеленский сегодня на острие политической бойни, затеянной Западом против своего главнейшего врага — России, которая бросила вызов старым порядкам, а значит, они непогрешимы, им все можно, их за все отметят и любые дела извратят, подадут в нужном свете и даже наградят.Так, собственно, и есть. Уже в этом году Зеленский становился номинантом на высокую награду — Нобелевскую премию мира. Вместе со Светланой Тихановской, пытающейся узурпировать власть в Белоруссии, и сидящим в российской тюрьме за банальное финансовое мошенничество эрзац-оппозиционером Алексеем Навальным. Никому из этой тройки награда не досталась. Но премию все равно нарочито и демонстративно, символично и показательно присудили оппозиционным и мало кому известным правозащитникам — белорусу Алесю Беляцкому, руководителю центра «Весна», российскому центру «Мемориал» (признан в России иноагентом и ликвидирован) и украинскому «Центру гражданских свобод» («ЦГС») во главе с Александрой Матвийчук.И все по тому же признаку и основополагающему принципу: насолить нынешней российской власти во главе с Владимиром Путиным. Этой ангажированностью, заданностью и подчиненностью не здравому смыслу, а заказу и целесообразности руководствуется сегодня практически вся политика так называемого коллективного Запада, которая уже привела к полномасштабной войне на Украине. И конечно же, никто не будет устанавливать иные правила для определения и награждения «хероев» этого дела. Зеленский тут — в самый раз, подходит, как никто другой. И если он снимет застиранную футболку «полевого бойца» и наденет праздничный прикид с бабочкой, то хоть так Украина избежит дополнительного позора.Практически нет сомнений, что Зеленский получит премию. В 2020 году лауреатом премии стала белорусская оппозиция во главе с Тихановской, а в 2021 году ее вручили Алексею Навальному. Еще раньше, в 2018-м, премией Сахарова награждали даже украинца Олега Сенцова, которого тоже упустили санитары и он провозгласил себя то правозащитником, то выдающимся режиссером. А до этого награждали сирийцев, египтян, китайцев, кубинцев, ливийцев, иранцев, иракцев, суданцев и даже нигерийцев с пакистанцами и тунисцами. Они как были, так и остаются мало кому известными даже в собственных странах (как украинский «ЦГС» и его «лидэрка» Матвийчук), но они выполнили задачу — плевали по мере сил и возможностей громко и обильно на тех, на кого указывали США и примкнувший к ним покорно и раболепно Евросоюз.«Сик транзит глория мунди» — говорили древние, прощаясь с чьей-то земной славой. Так сегодня по привычке в западном мире прощаются с демократией, свободой слова, правами человека и вообще с теми общечеловеческими и цивилизационными ценностями, благодаря которым Запад когда-то действительно стал великим. Во всяком случае, достиг былых успехов. Целесообразность диктует ложь и подмены, а вместе они съедают и извращают все.…Одно страшно: воспоминание о том, что в истории человечества уже был такой период, когда так называемый цивилизованный Запад ополчался против одной страны и угоду целесообразности извращал все нормы жизни, понятия и принципы, демонстративной и нагло отказываясь от них. Даже тогдашнюю ООН — Лигу наций — развалил, чтобы не мешала. Было это в 30-х года прошлого века, страна называлась СССР, а у коллективного запада был свой «боевой наконечник» — нацистская Германия, которую натравили «дранг нах остен».Сейчас активно зигуют и целуют портреты Гитлера на Украине, натравленной на Россию. И фюрерок, жестокий и самовлюбленный, считающий, что он неповторим и ведет «свой народ» к светлому евробудущему, тоже имеется. И на него тоже ставка сделана. Аналогии, конечно, страдают, но помнить, чем все закончилось в прошлом веке, нужно.
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
https://ukraina.ru/20221013/1039687422.html
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Владимир Скачко
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Владимир Скачко
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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владимир скачко, мнения, владимир зеленский, андрей сахаров, права человека, премия, номинанты, европарламент, украина, ес, кандидаты, страсбург, сша, россия
Владимир Скачко, Мнения, Владимир Зеленский, Андрей Сахаров, права человека, премия, номинанты, Европарламент, Украина, ЕС, кандидаты, Страсбург, США, Россия

Издевательство премией над правами человека. Зеленский и Сахаров несовместимы

17:18 13.10.2022 (обновлено: 18:11 13.10.2022)
 
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Зеленский флаг
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
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У президента Украина Владимира Зеленского появился еще один аргумент, чтобы утверждать: в услугах психиатров, занимающихся манией величия, наложенной на комплекс неполноценности, нуждается не только он.
Есть и другие кандидаты, у которых не все в порядке с восприятием окружающей действительности.
Европарламент на днях объявил номинантов премии «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова — главной награды всего Европейского союза в области прав человека. В список номинантов 2022 года попали президент Украины Владимир Зеленский и… украинский народ. Да-да, именно в такой последовательности номинировали, а не наоборот.
Аргументация — из ряда бывших королей и находящихся на излечении от белой горячки трактористов: «Я и мой народ», «Я с моей нацией», «Пахали мы, я и трактор».
Но партии «Европейские консерваторы и реформисты», а также две партии, «Обновляя Европу» и «Прогрессивный альянс социалистов и демократов», в этом, похоже, уже не убедишь.
Первая рекомендовала кандидатуру Зеленского, две вторые — украинский народ. А хитрая и по-европейски мудро-опытная «Европейская народная партия» решила из усилия объединить — предложила присудить награду имени Сахарова «храброму народу Украины, представленному в лице Владимира Зеленского».
Подойти, значит, к делу гибридно. Ну, время такое — все получается гибридным: и войны, и награждения, и оценки того и другого.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Чтобы понять абсурдность этого очередного замысловатого по крайнему безумию евродеяния, нужно вспомнить, что это за премия имени Сахарова. Называется она точно «За свободу мысли», учреждена в 1988 году Европейским парламентом в честь советского физика и правозащитника Андрея Сахарова, является премией в области прав человека и главной правозащитной наградой Европейского союза.
И номинально Евросоюз, как владелец и учредитель премии, волен давать ее, кому сам захочет, типа «хозяин — барин». Но в уставе премии сказано, что вручается она лицам, внесшим «исключительный вклад в борьбу за свободу мысли, права человека по всему земному шару». Это во-первых.
Во-вторых, кандидатами в лауреаты премии могут стать лица, независимо от их места жительства или проживания, а также группы лиц, ассоциации или организации вне зависимости от их статуса. Но вручить ее могут за достижения в одной из следующих областей:
— защита прав человека и его основных свобод, в частности права на свободу слова;
— защита прав меньшинств;
— уважение норм международного права;
— развитие демократии и отстаивание верховенства закона.
Хорошие и нужные области человеческой жизни. Еще лучше и нужнее в наше время — достижения в них.
Но, скажите на милость, какое отношение к премии может иметь человек, который из четырех главных критериев более-менее выполнил один — под надзором полицейских разрешил вышагивать по улицам Киева и некоторых других городов толпам геев и других извращенцев, по-модному именуемых сегодня «ЛГБТ-сообществом»?
И можно ли давать премию тому же человеку, который во всем остальном раздавил любые зачатки прав и свобод человека в своей стране, в погоне за узурпацией личной власти разогнал оппозицию, закрыл все независимые и даже зависимые, но принадлежащие политконкурентам СМИ, подверг репрессиям — тюремным срокам и прямому физическому уничтожению — всех, кем он недоволен и кто мешает его единоличной власти, поддержал и продолжает эскалацию гражданской войны против части собственного народа, что уже обернулось потерей этих территорий для его же страны, разогнал судебную систему, запретил политические партии и т. д. и т. п.
Этот скорбный ряд «демократических достижений во имя свобод и прав человека» можно продолжать и продолжать. Но можно и остановиться. Потому что принадлежат они и исполнены одним человеком — президентом Зеленским. На Украине.
- РИА Новости, 1920, 13.10.2022
12:03
Дипломатия под дулом пистолета в Генассамблее ООН: США и Украина победили — с неприятными нюансами
И исполнены над еще одним «номинантом» — над украинским народом, который и ощутил на себе всю прелесть демократизации от комика, который, видимо, ощущает себя Нероном от демократии, который один город поджечь не может, но зато многие бомбит и обстреливает из артиллерии. И уже практически вызвал войну на свою территорию, превратив свой же народ в расходный материал в борьбе не за украинские, а чужие интересы.
Вот и скажите, достоин этот человек премии, которую в свое время получали Нельсон Мандела и Анатолий Марченко — диссиденты, отсидевшие в юаровских и советских концлагерях по много лет, герой «пражской весны» 1968 года Александр Дубчек, ООН и ее генсек Кофи Аннан?
Особенно если учесть, что Мандела, ООН и Аннан стали потом еще и лауреатами Нобелевской премии мира.
Точно так же можно поинтересоваться и тем, достоин ли Зеленский вообще находится вместе с другими номинантами на премию Сахарова в этом году: основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, выдающимся журналистом, которому грозит смерть в американской тюрьме, Колумбийской комиссией по установлению истины, занимающейся миром в Колумбии, бразильской оппозиционной активисткой Соней Гуажажарой и журналисткой телеканала Al Jazeera Ширин Абу Акле, погибшей в мае 2022 года от пуль израильских солдат при освещении условий жизни палестинцев?
Ответ, как мне кажется, очевиден.
Но не для европарламентариев — они вполне могут уже 19 октября присудить премию Зеленскому, а потом церемонно наградить его 14 декабря в Страсбурге.
Ничего удивительного в этом не будет. Сработают типичные двойные стандарты, двойная и извращенная современная мораль и политическая целесообразность, которые и ускорят дальнейшее падение демократических ценностей, которые когда-то были незыблемым образцом для подражания, на гнилое и зловонное дно политической конъюнктуры и заказанного мейнстрима.
Потому что Украина и Зеленский сегодня на острие политической бойни, затеянной Западом против своего главнейшего врага — России, которая бросила вызов старым порядкам, а значит, они непогрешимы, им все можно, их за все отметят и любые дела извратят, подадут в нужном свете и даже наградят.
Так, собственно, и есть. Уже в этом году Зеленский становился номинантом на высокую награду — Нобелевскую премию мира. Вместе со Светланой Тихановской, пытающейся узурпировать власть в Белоруссии, и сидящим в российской тюрьме за банальное финансовое мошенничество эрзац-оппозиционером Алексеем Навальным.
Никому из этой тройки награда не досталась. Но премию все равно нарочито и демонстративно, символично и показательно присудили оппозиционным и мало кому известным правозащитникам — белорусу Алесю Беляцкому, руководителю центра «Весна», российскому центру «Мемориал» (признан в России иноагентом и ликвидирован) и украинскому «Центру гражданских свобод» («ЦГС») во главе с Александрой Матвийчук.
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11 октября, 15:45
Новый украинский раунд Генассамблеи ООН: Россию пытались обмануть, Запад отказался от тезисов Киева
И все по тому же признаку и основополагающему принципу: насолить нынешней российской власти во главе с Владимиром Путиным.
Этой ангажированностью, заданностью и подчиненностью не здравому смыслу, а заказу и целесообразности руководствуется сегодня практически вся политика так называемого коллективного Запада, которая уже привела к полномасштабной войне на Украине. И конечно же, никто не будет устанавливать иные правила для определения и награждения «хероев» этого дела.
Зеленский тут — в самый раз, подходит, как никто другой. И если он снимет застиранную футболку «полевого бойца» и наденет праздничный прикид с бабочкой, то хоть так Украина избежит дополнительного позора.
Практически нет сомнений, что Зеленский получит премию. В 2020 году лауреатом премии стала белорусская оппозиция во главе с Тихановской, а в 2021 году ее вручили Алексею Навальному. Еще раньше, в 2018-м, премией Сахарова награждали даже украинца Олега Сенцова, которого тоже упустили санитары и он провозгласил себя то правозащитником, то выдающимся режиссером.
А до этого награждали сирийцев, египтян, китайцев, кубинцев, ливийцев, иранцев, иракцев, суданцев и даже нигерийцев с пакистанцами и тунисцами. Они как были, так и остаются мало кому известными даже в собственных странах (как украинский «ЦГС» и его «лидэрка» Матвийчук), но они выполнили задачу — плевали по мере сил и возможностей громко и обильно на тех, на кого указывали США и примкнувший к ним покорно и раболепно Евросоюз.
«Сик транзит глория мунди» — говорили древние, прощаясь с чьей-то земной славой. Так сегодня по привычке в западном мире прощаются с демократией, свободой слова, правами человека и вообще с теми общечеловеческими и цивилизационными ценностями, благодаря которым Запад когда-то действительно стал великим.
Во всяком случае, достиг былых успехов. Целесообразность диктует ложь и подмены, а вместе они съедают и извращают все.
…Одно страшно: воспоминание о том, что в истории человечества уже был такой период, когда так называемый цивилизованный Запад ополчался против одной страны и угоду целесообразности извращал все нормы жизни, понятия и принципы, демонстративной и нагло отказываясь от них. Даже тогдашнюю ООН — Лигу наций — развалил, чтобы не мешала.
Было это в 30-х года прошлого века, страна называлась СССР, а у коллективного запада был свой «боевой наконечник» — нацистская Германия, которую натравили «дранг нах остен».
Сейчас активно зигуют и целуют портреты Гитлера на Украине, натравленной на Россию. И фюрерок, жестокий и самовлюбленный, считающий, что он неповторим и ведет «свой народ» к светлому евробудущему, тоже имеется. И на него тоже ставка сделана.
Аналогии, конечно, страдают, но помнить, чем все закончилось в прошлом веке, нужно.
 
Владимир СкачкоМненияВладимир ЗеленскийАндрей Сахаровправа человекапремияноминантыЕвропарламентУкраинаЕСкандидатыСтрасбургСШАРоссия
 
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17:20Во Львовской области прилет по военному объекту – власти
17:18Издевательство премией над правами человека. Зеленский и Сахаров несовместимы
17:16Сигналы Москвы в адрес Киева, небо над Украиной не закроют: что говорили об Украине в мире 13 октября
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16:48ВСУ обстреляли подстанцию Теткино в Курской области
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