https://ukraina.ru/20221013/1039708814.html

Издевательство премией над правами человека. Зеленский и Сахаров несовместимы

Издевательство премией над правами человека. Зеленский и Сахаров несовместимы - 13.10.2022 Украина.ру

Издевательство премией над правами человека. Зеленский и Сахаров несовместимы

У президента Украина Владимира Зеленского появился еще один аргумент, чтобы утверждать: в услугах психиатров, занимающихся манией величия, наложенной на... Украина.ру, 13.10.2022

2022-10-13T17:18

2022-10-13T17:18

2022-10-13T18:11

владимир скачко

мнения

владимир зеленский

андрей сахаров

права человека

премия

номинанты

европарламент

украина

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103390/38/1033903886_0:19:1043:606_1920x0_80_0_0_33d2ab6aaa7e7aa32aa942f868c0ce41.jpg.webp

У президента Украина Владимира Зеленского появился еще один аргумент, чтобы утверждать: в услугах психиатров, занимающихся манией величия, наложенной на комплекс неполноценности, нуждается не только он. Есть и другие кандидаты, у которых не все в порядке с восприятием окружающей действительности.Европарламент на днях объявил номинантов премии «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова — главной награды всего Европейского союза в области прав человека. В список номинантов 2022 года попали президент Украины Владимир Зеленский и… украинский народ. Да-да, именно в такой последовательности номинировали, а не наоборот. Аргументация — из ряда бывших королей и находящихся на излечении от белой горячки трактористов: «Я и мой народ», «Я с моей нацией», «Пахали мы, я и трактор».Но партии «Европейские консерваторы и реформисты», а также две партии, «Обновляя Европу» и «Прогрессивный альянс социалистов и демократов», в этом, похоже, уже не убедишь. Первая рекомендовала кандидатуру Зеленского, две вторые — украинский народ. А хитрая и по-европейски мудро-опытная «Европейская народная партия» решила из усилия объединить — предложила присудить награду имени Сахарова «храброму народу Украины, представленному в лице Владимира Зеленского».Подойти, значит, к делу гибридно. Ну, время такое — все получается гибридным: и войны, и награждения, и оценки того и другого.Чтобы понять абсурдность этого очередного замысловатого по крайнему безумию евродеяния, нужно вспомнить, что это за премия имени Сахарова. Называется она точно «За свободу мысли», учреждена в 1988 году Европейским парламентом в честь советского физика и правозащитника Андрея Сахарова, является премией в области прав человека и главной правозащитной наградой Европейского союза.И номинально Евросоюз, как владелец и учредитель премии, волен давать ее, кому сам захочет, типа «хозяин — барин». Но в уставе премии сказано, что вручается она лицам, внесшим «исключительный вклад в борьбу за свободу мысли, права человека по всему земному шару». Это во-первых.Во-вторых, кандидатами в лауреаты премии могут стать лица, независимо от их места жительства или проживания, а также группы лиц, ассоциации или организации вне зависимости от их статуса. Но вручить ее могут за достижения в одной из следующих областей:— защита прав человека и его основных свобод, в частности права на свободу слова;— защита прав меньшинств;— уважение норм международного права;— развитие демократии и отстаивание верховенства закона.Хорошие и нужные области человеческой жизни. Еще лучше и нужнее в наше время — достижения в них. Но, скажите на милость, какое отношение к премии может иметь человек, который из четырех главных критериев более-менее выполнил один — под надзором полицейских разрешил вышагивать по улицам Киева и некоторых других городов толпам геев и других извращенцев, по-модному именуемых сегодня «ЛГБТ-сообществом»? И можно ли давать премию тому же человеку, который во всем остальном раздавил любые зачатки прав и свобод человека в своей стране, в погоне за узурпацией личной власти разогнал оппозицию, закрыл все независимые и даже зависимые, но принадлежащие политконкурентам СМИ, подверг репрессиям — тюремным срокам и прямому физическому уничтожению — всех, кем он недоволен и кто мешает его единоличной власти, поддержал и продолжает эскалацию гражданской войны против части собственного народа, что уже обернулось потерей этих территорий для его же страны, разогнал судебную систему, запретил политические партии и т. д. и т. п.Этот скорбный ряд «демократических достижений во имя свобод и прав человека» можно продолжать и продолжать. Но можно и остановиться. Потому что принадлежат они и исполнены одним человеком — президентом Зеленским. На Украине. И исполнены над еще одним «номинантом» — над украинским народом, который и ощутил на себе всю прелесть демократизации от комика, который, видимо, ощущает себя Нероном от демократии, который один город поджечь не может, но зато многие бомбит и обстреливает из артиллерии. И уже практически вызвал войну на свою территорию, превратив свой же народ в расходный материал в борьбе не за украинские, а чужие интересы.Вот и скажите, достоин этот человек премии, которую в свое время получали Нельсон Мандела и Анатолий Марченко — диссиденты, отсидевшие в юаровских и советских концлагерях по много лет, герой «пражской весны» 1968 года Александр Дубчек, ООН и ее генсек Кофи Аннан? Особенно если учесть, что Мандела, ООН и Аннан стали потом еще и лауреатами Нобелевской премии мира.Точно так же можно поинтересоваться и тем, достоин ли Зеленский вообще находится вместе с другими номинантами на премию Сахарова в этом году: основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, выдающимся журналистом, которому грозит смерть в американской тюрьме, Колумбийской комиссией по установлению истины, занимающейся миром в Колумбии, бразильской оппозиционной активисткой Соней Гуажажарой и журналисткой телеканала Al Jazeera Ширин Абу Акле, погибшей в мае 2022 года от пуль израильских солдат при освещении условий жизни палестинцев?Ответ, как мне кажется, очевиден. Но не для европарламентариев — они вполне могут уже 19 октября присудить премию Зеленскому, а потом церемонно наградить его 14 декабря в Страсбурге.Ничего удивительного в этом не будет. Сработают типичные двойные стандарты, двойная и извращенная современная мораль и политическая целесообразность, которые и ускорят дальнейшее падение демократических ценностей, которые когда-то были незыблемым образцом для подражания, на гнилое и зловонное дно политической конъюнктуры и заказанного мейнстрима. Потому что Украина и Зеленский сегодня на острие политической бойни, затеянной Западом против своего главнейшего врага — России, которая бросила вызов старым порядкам, а значит, они непогрешимы, им все можно, их за все отметят и любые дела извратят, подадут в нужном свете и даже наградят.Так, собственно, и есть. Уже в этом году Зеленский становился номинантом на высокую награду — Нобелевскую премию мира. Вместе со Светланой Тихановской, пытающейся узурпировать власть в Белоруссии, и сидящим в российской тюрьме за банальное финансовое мошенничество эрзац-оппозиционером Алексеем Навальным. Никому из этой тройки награда не досталась. Но премию все равно нарочито и демонстративно, символично и показательно присудили оппозиционным и мало кому известным правозащитникам — белорусу Алесю Беляцкому, руководителю центра «Весна», российскому центру «Мемориал» (признан в России иноагентом и ликвидирован) и украинскому «Центру гражданских свобод» («ЦГС») во главе с Александрой Матвийчук.И все по тому же признаку и основополагающему принципу: насолить нынешней российской власти во главе с Владимиром Путиным. Этой ангажированностью, заданностью и подчиненностью не здравому смыслу, а заказу и целесообразности руководствуется сегодня практически вся политика так называемого коллективного Запада, которая уже привела к полномасштабной войне на Украине. И конечно же, никто не будет устанавливать иные правила для определения и награждения «хероев» этого дела. Зеленский тут — в самый раз, подходит, как никто другой. И если он снимет застиранную футболку «полевого бойца» и наденет праздничный прикид с бабочкой, то хоть так Украина избежит дополнительного позора.Практически нет сомнений, что Зеленский получит премию. В 2020 году лауреатом премии стала белорусская оппозиция во главе с Тихановской, а в 2021 году ее вручили Алексею Навальному. Еще раньше, в 2018-м, премией Сахарова награждали даже украинца Олега Сенцова, которого тоже упустили санитары и он провозгласил себя то правозащитником, то выдающимся режиссером. А до этого награждали сирийцев, египтян, китайцев, кубинцев, ливийцев, иранцев, иракцев, суданцев и даже нигерийцев с пакистанцами и тунисцами. Они как были, так и остаются мало кому известными даже в собственных странах (как украинский «ЦГС» и его «лидэрка» Матвийчук), но они выполнили задачу — плевали по мере сил и возможностей громко и обильно на тех, на кого указывали США и примкнувший к ним покорно и раболепно Евросоюз.«Сик транзит глория мунди» — говорили древние, прощаясь с чьей-то земной славой. Так сегодня по привычке в западном мире прощаются с демократией, свободой слова, правами человека и вообще с теми общечеловеческими и цивилизационными ценностями, благодаря которым Запад когда-то действительно стал великим. Во всяком случае, достиг былых успехов. Целесообразность диктует ложь и подмены, а вместе они съедают и извращают все.…Одно страшно: воспоминание о том, что в истории человечества уже был такой период, когда так называемый цивилизованный Запад ополчался против одной страны и угоду целесообразности извращал все нормы жизни, понятия и принципы, демонстративной и нагло отказываясь от них. Даже тогдашнюю ООН — Лигу наций — развалил, чтобы не мешала. Было это в 30-х года прошлого века, страна называлась СССР, а у коллективного запада был свой «боевой наконечник» — нацистская Германия, которую натравили «дранг нах остен».Сейчас активно зигуют и целуют портреты Гитлера на Украине, натравленной на Россию. И фюрерок, жестокий и самовлюбленный, считающий, что он неповторим и ведет «свой народ» к светлому евробудущему, тоже имеется. И на него тоже ставка сделана. Аналогии, конечно, страдают, но помнить, чем все закончилось в прошлом веке, нужно.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20221013/1039687422.html

https://ukraina.ru/20221011/1039610457.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

владимир скачко, мнения, владимир зеленский, андрей сахаров, права человека, премия, номинанты, европарламент, украина, ес, кандидаты, страсбург, сша, россия