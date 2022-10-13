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Песков сообщил о задержании диверсантов при попытке теракта на "Турецком потоке"
Песков сообщил о задержании диверсантов при попытке теракта на "Турецком потоке" - 13.10.2022 Украина.ру
Песков сообщил о задержании диверсантов при попытке теракта на "Турецком потоке"
При попытке теракта на "Турецком потоке" в России задержали диверсантов, несколько человек арестованы. Об этом 13 октября сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2022-10-13T15:45
2022-10-13T15:45
2022-10-13T15:45
новости
песков
турецкий поток
диверсанты
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В России диверсанты пытались подорвать газопровод "Турецкий поток". Несколько человек арестовали, сообщил Песков. По его словам, попытка теракта была предпринята на российской территории, на суше.Президент России Владимир Путин сообщил о попытках осуществить теракт на газопроводе "Турецкий поток" на совещании с членами Совета безопасности РФ 10 октября. Путин проинформировал президента Турции Реджепа Эрдогана о попытке взорвать газопровод на встрече 13 октября. "Слава Богу, этого не случилось", сказал он.Путин предложил Эрдогану создать в Турции газовый хаб. После терактов Европа лишена возможности покупать российский газ. Единственным надежным маршрутом Песков назвал "Турецкий поток". По его словам, отдельный хаб предлагается построить на турецкой границе. Эрдоган и Путин поручили "проработать этот вопрос", сообщил Песков.
https://ukraina.ru/20221010/1039565019.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, песков, турецкий поток, диверсанты
Новости, Песков, турецкий поток, диверсанты
Песков сообщил о задержании диверсантов при попытке теракта на "Турецком потоке"
При попытке теракта на "Турецком потоке" в России задержали диверсантов, несколько человек арестованы. Об этом 13 октября сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
В России диверсанты пытались подорвать газопровод "Турецкий поток". Несколько человек арестовали, сообщил Песков. По его словам, попытка теракта была предпринята на российской территории, на суше.
"Некие силы посягали уже и на "Турецкий поток". Были взяты диверсанты, несколько человек были арестованы", - сказал Песков.
Президент России Владимир Путин сообщил о попытках осуществить теракт на газопроводе "Турецкий поток" на совещании с членами Совета безопасности РФ 10 октября. Путин проинформировал президента Турции Реджепа Эрдогана о попытке взорвать газопровод на встрече 13 октября. "Слава Богу, этого не случилось", сказал он.
Путин предложил Эрдогану создать в Турции газовый хаб. После терактов Европа лишена возможности покупать российский газ. Единственным надежным маршрутом Песков назвал "Турецкий поток". По его словам, отдельный хаб предлагается построить на турецкой границе. Эрдоган и Путин поручили "проработать этот вопрос", сообщил Песков.