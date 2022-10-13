https://ukraina.ru/20221013/1039706845.html

Сигналы Москвы в адрес Киева, небо над Украиной не закроют: что говорили об Украине в мире 13 октября

Сигналы Москвы в адрес Киева, небо над Украиной не закроют: что говорили об Украине в мире 13 октября - 13.10.2022 Украина.ру

Сигналы Москвы в адрес Киева, небо над Украиной не закроют: что говорили об Украине в мире 13 октября

Украина.ру, 13.10.2022

2022-10-13T17:16

2022-10-13T17:16

2022-10-13T17:16

эксклюзив

россия

украина

удары

венгрия

газпром

санкции

бесполетная зона

владимир зеленский

нато

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Жёсткие предупреждения Украине от РоссииБывший старший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom объяснил, зачем РФ нанесла ракетные удары по Украине.Отставной американский полковник отметил, что невозможно проверить достоверность заявления украинской стороны о том, что ВСУ сбили 27% российских ракет, а всего их было 202, зато точно известно об уничтожении российскими военными 80% украинских средств ПВО."Это очень серьёзная цифра. Именно поэтому Зеленский почти немедленно позвонил Байдену и попросил предоставить ему дополнительные комплексы ПВО", - заявил Макгрегор.По его словам, ракеты ударили не только по объектам инфраструктуры, но и поразили ключевые цели, где находились аналитики разведслужб, в том числе штаб-квартиру тайной полиции в Киеве."По этим объектам ударили, чтобы украинцы поняли две вещи. Во-первых, "Мы можем то же, что могут американцы: у нас имеются и высокоточное оружие, и соответствующие технологии и средства". А во-вторых, "От нас не спрячешься, и, когда мы наконец начнём наступать, мы ударим так же, как ударили сейчас, но удар наш будет гораздо свирепее, а целей будет по всей стране гораздо больше", - заявил Макгрегор.Закрытое небо Зеленского не спасётВыступая на заседании осенней сессии ПАСЕ по видеосвязи, президент Украины Владимир Зеленский посетовал, что у ВСУ нет возможностей, чтобы закрыть небо, – у армии нас есть всего 10% от необходимого количества систем ПВО. Поэтому Зеленский хочет от Запада в разы больше поставок средств противовоздушной обороны.После ударов российских войск по инфраструктурным объектам Украины в ответ на теракт на Крымском мосту украинцы, живущие в США, вышли на митинги с требованием установить над Украиной бесполётную зону. С этим же призывом к Западу неоднократно обращался и Зеленский с самого начала военной спецоперации РФ."Бесполётная зона точно не остановит боевые действия на Украине. Это может просто втянуть НАТО в войну. Циник скажет, что, возможно, именно этого и хотят руководители Украины – втянуть НАТО в конфликт с Россией", – заявил обозреватель американского издания 19FortyFive Питер Сучиу.В своей статье он подчёркивает, что эффективность бесполётных зон — еще один вопрос. Этот механизм, напоминает журналист, применялся всего трижды в истории: в Ираке после войны в Персидском заливе 1991 года, в Боснии в 1992 году и в Ливии в 2011 году. В Ираке бесполётная зона себя оправдала. Операция "Запретить полёты над Боснией" (с 12 апреля 1993 года по 20 декабря 1995 года) фактически помешала воюющим сторонам использовать боснийское воздушное пространство и внесла ключевой вклад в мирный процесс, однако в 1995 году самолёт F-16 капитана ВВС США Скотта О'Грейди сбили ракетой класса "земля-воздух" над Боснией, и ему пришлось катапультироваться на территорию, удерживаемую сербами; Обеспечение продолжительного режима закрытого неба в Ливии площадью свыше 1,76 млн кв км представляло серьёзную проблему для НАТО. В Сирии в 2015 году решили не вводить бесполётную зону из-за того, что американские военные самолёты могли стать целью сирийских ПВО и даже столкнуться с российскими самолётами."Украина будет значительно больше для патрулирования, а пилоты НАТО будут уязвимы для атак не только со стороны российских сухопутных войск и самолётов на территории Украины, но и от ЗРК С-400 "Триумф", запускаемых с территории РФ", – отмечает Сучиу.Мир на Украине облегчит страдания всего светаГлава МИД Венгрии Петер Сийярто, прибывший в Москву на переговоры с "Газпромом" и Росатомом, в кулуарах Российской энергетической недели сообщил о предстоящем подписании соглашения об отсрочке для Будапешта платежей за российский газ и назвал это событие благоприятным для своей страны."Без российских ресурсов физически невозможно обеспечить безопасность энергопоставок в Венгрию, поэтому мы заинтересованы в безопасной работе "Турецкого потока", в безопасных поставках нефти из России в Венгрию через Украину", – сказал Сийярто.По словам дипломата, выходом из глобального энергетического кризиса стало бы скорейшее прекращение огня и начало переговоров по Украине. А вести эти переговоры, по мнению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, должны РФ и США. Сийярто выразил надежду, что российский и американский лидеры обсудят эту тему на саммите G20 в ноябре на Бали, в котором оба примут участие. Хотя президент США Джо Байден накануне сказал, что готов пообщаться с российским коллегой Владимиром Путиным на полях мероприятия только по вопросу обмена заключёнными, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже сообщил, что ни Москва, ни Вашингтон не инициировали переговоров на высшем уровне.Модератор дискуссии на Российской энергетической неделе спросил главу МИД Венгрии, как долго сохранятся санкции ЕС против РФ, введённые из-за ситуации на Украине."Санкции очень болезненны для нас, венгров, и для нас, жителей Европы, в том числе. Я бы даже провёл такой прогноз, что может быть эти санкции более болезненны для нас, нежели для тех, против кого они введены. Единственное решение в нынешней ситуации - это мир, потому что, если будет мир, не будет санкций. Эта та ситуация, которую никто не планировал и которую никто не хотел", – ответил Сийярто.

https://ukraina.ru/20221012/1039648425.html

https://ukraina.ru/20220306/1033459898.html

https://ukraina.ru/20221013/1039696132.html

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, украина, удары, венгрия, газпром, санкции, бесполетная зона, владимир зеленский, нато