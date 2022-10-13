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"Никто из Херсонской области выводить войска РФ не собирается": Стремоусов успокоил жителей региона

"Никто из Херсонской области выводить войска РФ не собирается": Стремоусов успокоил жителей региона - 13.10.2022 Украина.ру

"Никто из Херсонской области выводить войска РФ не собирается": Стремоусов успокоил жителей региона

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов записал видеообращение к жителям региона, заверив их, что никакой эвакуации не планируется и российские войска надежно защищают регион. Видео он опубликовал 13 октября в своем Telegram-канале

2022-10-13T15:37

2022-10-13T15:37

2022-10-13T15:37

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Свое видео он записал в связи с обращение врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо к властям с просьбой помочь в организации выезда жителей в другие регионы России.Сальдо уточнил, что речь идет только о добровольном выезде желающих, на что обратил внимание и Стремоусов.Обращение Сальдо, по его словам, было обусловлено ежедневными ракетными ударами по Херсону, Новой Каховке, Голой Пристани и Чернобаевке.

https://ukraina.ru/20221012/1039652822.html

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новости, херсонская область, херсон, кирилл стремоусов, сальдо