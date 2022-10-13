https://ukraina.ru/20221013/1039706045.html
"Никто из Херсонской области выводить войска РФ не собирается": Стремоусов успокоил жителей региона
"Никто из Херсонской области выводить войска РФ не собирается": Стремоусов успокоил жителей региона - 13.10.2022 Украина.ру
"Никто из Херсонской области выводить войска РФ не собирается": Стремоусов успокоил жителей региона
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов записал видеообращение к жителям региона, заверив их, что никакой эвакуации не планируется и российские войска надежно защищают регион. Видео он опубликовал 13 октября в своем Telegram-канале
2022-10-13T15:37
2022-10-13T15:37
2022-10-13T15:37
новости
херсонская область
херсон
кирилл стремоусов
сальдо
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Свое видео он записал в связи с обращение врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо к властям с просьбой помочь в организации выезда жителей в другие регионы России.Сальдо уточнил, что речь идет только о добровольном выезде желающих, на что обратил внимание и Стремоусов.Обращение Сальдо, по его словам, было обусловлено ежедневными ракетными ударами по Херсону, Новой Каховке, Голой Пристани и Чернобаевке.
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новости, херсонская область, херсон, кирилл стремоусов, сальдо
Новости, Херсонская область, Херсон, Кирилл Стремоусов, Сальдо
"Никто из Херсонской области выводить войска РФ не собирается": Стремоусов успокоил жителей региона
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов записал видеообращение к жителям региона, заверив их, что никакой эвакуации не планируется и российские войска надежно защищают регион. Видео он опубликовал 13 октября в своем Telegram-канале
Мы призываем жителей Херсонской области сохранять спокойствие и не поддаваться паническим настроениям. Никто из Херсонской области выводить войска РФ не собирается. Херсонская область это субъект Российской Федерации.
Свое видео он записал в связи с обращение врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо к властям с просьбой помочь в организации выезда жителей в другие регионы России.
Сальдо уточнил, что речь идет только о добровольном выезде желающих, на что обратил внимание и Стремоусов.
Обращение Сальдо, по его словам, было обусловлено ежедневными ракетными ударами по Херсону, Новой Каховке, Голой Пристани и Чернобаевке.