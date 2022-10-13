https://ukraina.ru/20221013/1039695347.html

Харьковской области выделили 1,8 млн долларов на закупку дров

Харьковской области выделили 1,8 млн долларов на закупку дров - 13.10.2022 Украина.ру

Харьковской области выделили 1,8 млн долларов на закупку дров

Губернатор Харьковской области Олег Синегубов 13 октября заявил, что из-за ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины, которые наносит Россия, правительство страны уже выделило Харьковской области 1,8 млн долларов на приобретение дров, пишут местные СМИ

2022-10-13T13:12

2022-10-13T13:12

2022-10-13T13:12

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На этой неделе, 10 и 11 октября, Россия нанесла удары по объектам критической инфраструктуры Украины в ответ на киевский теракт на Крымском мосту. Во многих населенных пунктах отсутствуют электричество, вода и отопление. Власти предпринимают усилия, чтобы исправить ситуацию. Так, например, губернатор Харьковской области Синегубов заявил, что украинское правительство выделило региону 66,6 млн гривен, то есть 1,8 млн долларов, только на закупку дров для обогрева.Ранее мэр Львова Андрей Садовой также призвал горожан обустраивать в своих домах пункты отопления с печками-буржуйками, которые топятся дровами, чтобы не замерзнуть зимой. Он отметил, что город входит в режим "чрезвычайной ситуации", поэтому жителям следует экономить воду.Между тем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что температура зимой в квартирах может достигать всего 16 градусов тепла.

https://ukraina.ru/20221013/1039685914.html

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новости, россия, украина, удары, спецоперация, дрова, тепло, харьковская область