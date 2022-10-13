Следователи рассказали о допрашиваемых в РФ сотнях боевиков "Азова"* - 13.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221013/1039695185.html
Следователи рассказали о допрашиваемых в РФ сотнях боевиков "Азова"*
Следователи рассказали о допрашиваемых в РФ сотнях боевиков "Азова"* - 13.10.2022 Украина.ру
Следователи рассказали о допрашиваемых в РФ сотнях боевиков "Азова"*
Более 400 боевиков "Азова" доставили с конца сентября в разные изоляторы России, они дают показания о совершенных ими преступлениях. Об этом 13 октября сообщили в пресс-службе СК РФ
2022-10-13T13:04
2022-10-13T13:05
"азов"
допрос
рф
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101591/81/1015918154_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_e13e0d75235d852613548b56e70c745b.jpg
Там уточнили, что националистов разместили в спецучреждениях на территориях Волгоградской, Ростовской, Белгородской и Воронежской областей.Так, были установлены обстоятельства обстрелов гражданской инфраструктуры ДНР 9 мая 2017 года по приказу на тот момент командира полка старшего лейтенанта Максима Жорина.В этот день, по данным следствия, боевики обстреляли село Безыменное Новоазовского района ДНР - пострадали жилые дома, два участка газопровода, а также территория школы."Командование полка "Азов" таким образом "поздравило" с Днем Победы жителей ДНР, несогласных с политикой украинских властей", - объяснили в СК.В ведомстве подчеркнули, что на сегодняшний день ряд боевиков из состава данного артиллерийского расчета задержаны. Также следствие проверяет Жорина на причастность к убийствам граждан в Купянске, видео которых он разместил в соцсетях.Помимо этого, в ходе изучения трофейной документации следствие получило информацию о ведении обороны Мариуполя и приказов украинского командования о размещении позиций в жилых районах, стрельбе по мирному населению и гражданской инфраструктуре."Установлены конкретные лица и их функционал. Среди них - заместитель командира 12-й бригады НГУ в\ч 3057 "Азов" Сергей Загреба, осуществлявший непосредственное общее руководство штабом обороны Мариуполя "Бастион" в период СВО и отдававший приказы об убийстве мирных граждан и сложивших оружие военнослужащих РФ, ЛНР и ДНР. Также он отдавал приказы с предоставлением координат на обстрелы танками, артиллерией и минометами объектов гражданской инфраструктуры Мариуполя, повлекшие массовые разрушения и гибель мирных граждан", - рассказали в Комитете.* организация запрещена в РФ как экстремистская
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101591/81/1015918154_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_2902a4c9f3c009df31ac2fb94fc2750d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
"азов", допрос, рф, новости
"Азов", допрос, РФ, Новости

Следователи рассказали о допрашиваемых в РФ сотнях боевиков "Азова"*

13:04 13.10.2022 (обновлено: 13:05 13.10.2022)
 
© РИА Новости . Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкИсправительные колонии в Киргизии
Исправительные колонии в Киргизии - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости . Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
Читать в
Более 400 боевиков "Азова" доставили с конца сентября в разные изоляторы России, они дают показания о совершенных ими преступлениях. Об этом 13 октября сообщили в пресс-службе СК РФ
Там уточнили, что националистов разместили в спецучреждениях на территориях Волгоградской, Ростовской, Белгородской и Воронежской областей.

"В результате работы с задержанными зафиксированы новые факты жестокого обращения с гражданским населением, совершенные представителями украинских вооруженных формирований", - отметили следователи.

Так, были установлены обстоятельства обстрелов гражданской инфраструктуры ДНР 9 мая 2017 года по приказу на тот момент командира полка старшего лейтенанта Максима Жорина.

В этот день, по данным следствия, боевики обстреляли село Безыменное Новоазовского района ДНР - пострадали жилые дома, два участка газопровода, а также территория школы.
"Командование полка "Азов" таким образом "поздравило" с Днем Победы жителей ДНР, несогласных с политикой украинских властей", - объяснили в СК.

В ведомстве подчеркнули, что на сегодняшний день ряд боевиков из состава данного артиллерийского расчета задержаны. Также следствие проверяет Жорина на причастность к убийствам граждан в Купянске, видео которых он разместил в соцсетях.

Помимо этого, в ходе изучения трофейной документации следствие получило информацию о ведении обороны Мариуполя и приказов украинского командования о размещении позиций в жилых районах, стрельбе по мирному населению и гражданской инфраструктуре.

"Установлены конкретные лица и их функционал. Среди них - заместитель командира 12-й бригады НГУ в\ч 3057 "Азов" Сергей Загреба, осуществлявший непосредственное общее руководство штабом обороны Мариуполя "Бастион" в период СВО и отдававший приказы об убийстве мирных граждан и сложивших оружие военнослужащих РФ, ЛНР и ДНР. Также он отдавал приказы с предоставлением координат на обстрелы танками, артиллерией и минометами объектов гражданской инфраструктуры Мариуполя, повлекшие массовые разрушения и гибель мирных граждан", - рассказали в Комитете.
* организация запрещена в РФ как экстремистская
 
"Азов"допросРФНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:28Командующий ВСУ в Донбассе пообещал поступить с братом из России "как с оккупантом"
14:21"Молодец": Захарова похвалила Кулебу за признание в обстрелах Крыма и Белгорода
14:02Власти Крыма рекомендовали дальнобойщикам сухопутный маршрут через Донбасс
13:51Рогов рассказал о взрывах в Запорожье
13:45Global Times: НАТО толкает Украину к продолжению самоубийственной войны
13:34Кулеба признал удары по Крыму и Белгородской области
13:24Александр Асафов: США проиграют, если начнут переговоры с Россией об Украине без Украины
13:20Украина - государство-террорист
13:14В Белгороде обломок ракеты упал на многоэтажный дом
13:12Харьковской области выделили 1,8 млн долларов на закупку дров
13:08Путин в Астане. Три основные темы
13:04Следователи рассказали о допрашиваемых в РФ сотнях боевиков "Азова"*
12:55Владимир Евсеев: РФ не только уничтожает инфраструктуру для ВСУ, но и готовится войти на Западную Украину
12:48Галкин* запутался в символах и примерил образ замужней украинки
12:44На Украине разгорелись баталии вокруг "памятника чекистам"
12:36Боррель пригрозил России "мощным военным ответом" на ядерную атаку против Украины
12:23Минобороны РФ показало уничтожение украинской техники в Херсонской области
12:17В Совфеде предложили разрешить осужденным участвовать в боевых действиях
12:06Армянские спецслужбы проверят гражданина Армении на причастность к теракту на Крымском мосту
12:05Опытное и Иванград, диверсанты из "Азова"*, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 13 октября
Лента новостейМолния