Следователи рассказали о допрашиваемых в РФ сотнях боевиков "Азова"*
13:04 13.10.2022 (обновлено: 13:05 13.10.2022)
Более 400 боевиков "Азова" доставили с конца сентября в разные изоляторы России, они дают показания о совершенных ими преступлениях. Об этом 13 октября сообщили в пресс-службе СК РФ
Там уточнили, что националистов разместили в спецучреждениях на территориях Волгоградской, Ростовской, Белгородской и Воронежской областей.
"В результате работы с задержанными зафиксированы новые факты жестокого обращения с гражданским населением, совершенные представителями украинских вооруженных формирований", - отметили следователи.
Так, были установлены обстоятельства обстрелов гражданской инфраструктуры ДНР 9 мая 2017 года по приказу на тот момент командира полка старшего лейтенанта Максима Жорина.
В этот день, по данным следствия, боевики обстреляли село Безыменное Новоазовского района ДНР - пострадали жилые дома, два участка газопровода, а также территория школы.
В этот день, по данным следствия, боевики обстреляли село Безыменное Новоазовского района ДНР - пострадали жилые дома, два участка газопровода, а также территория школы.
"Командование полка "Азов" таким образом "поздравило" с Днем Победы жителей ДНР, несогласных с политикой украинских властей", - объяснили в СК.
В ведомстве подчеркнули, что на сегодняшний день ряд боевиков из состава данного артиллерийского расчета задержаны. Также следствие проверяет Жорина на причастность к убийствам граждан в Купянске, видео которых он разместил в соцсетях.
Помимо этого, в ходе изучения трофейной документации следствие получило информацию о ведении обороны Мариуполя и приказов украинского командования о размещении позиций в жилых районах, стрельбе по мирному населению и гражданской инфраструктуре.
"Установлены конкретные лица и их функционал. Среди них - заместитель командира 12-й бригады НГУ в\ч 3057 "Азов" Сергей Загреба, осуществлявший непосредственное общее руководство штабом обороны Мариуполя "Бастион" в период СВО и отдававший приказы об убийстве мирных граждан и сложивших оружие военнослужащих РФ, ЛНР и ДНР. Также он отдавал приказы с предоставлением координат на обстрелы танками, артиллерией и минометами объектов гражданской инфраструктуры Мариуполя, повлекшие массовые разрушения и гибель мирных граждан", - рассказали в Комитете.
В ведомстве подчеркнули, что на сегодняшний день ряд боевиков из состава данного артиллерийского расчета задержаны. Также следствие проверяет Жорина на причастность к убийствам граждан в Купянске, видео которых он разместил в соцсетях.
Помимо этого, в ходе изучения трофейной документации следствие получило информацию о ведении обороны Мариуполя и приказов украинского командования о размещении позиций в жилых районах, стрельбе по мирному населению и гражданской инфраструктуре.
"Установлены конкретные лица и их функционал. Среди них - заместитель командира 12-й бригады НГУ в\ч 3057 "Азов" Сергей Загреба, осуществлявший непосредственное общее руководство штабом обороны Мариуполя "Бастион" в период СВО и отдававший приказы об убийстве мирных граждан и сложивших оружие военнослужащих РФ, ЛНР и ДНР. Также он отдавал приказы с предоставлением координат на обстрелы танками, артиллерией и минометами объектов гражданской инфраструктуры Мариуполя, повлекшие массовые разрушения и гибель мирных граждан", - рассказали в Комитете.
* организация запрещена в РФ как экстремистская