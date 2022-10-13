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Следователи рассказали о допрашиваемых в РФ сотнях боевиков "Азова"*

Следователи рассказали о допрашиваемых в РФ сотнях боевиков "Азова"* - 13.10.2022 Украина.ру

Следователи рассказали о допрашиваемых в РФ сотнях боевиков "Азова"*

Более 400 боевиков "Азова" доставили с конца сентября в разные изоляторы России, они дают показания о совершенных ими преступлениях. Об этом 13 октября сообщили в пресс-службе СК РФ

2022-10-13T13:04

2022-10-13T13:04

2022-10-13T13:05

"азов"

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Там уточнили, что националистов разместили в спецучреждениях на территориях Волгоградской, Ростовской, Белгородской и Воронежской областей.Так, были установлены обстоятельства обстрелов гражданской инфраструктуры ДНР 9 мая 2017 года по приказу на тот момент командира полка старшего лейтенанта Максима Жорина.В этот день, по данным следствия, боевики обстреляли село Безыменное Новоазовского района ДНР - пострадали жилые дома, два участка газопровода, а также территория школы."Командование полка "Азов" таким образом "поздравило" с Днем Победы жителей ДНР, несогласных с политикой украинских властей", - объяснили в СК.В ведомстве подчеркнули, что на сегодняшний день ряд боевиков из состава данного артиллерийского расчета задержаны. Также следствие проверяет Жорина на причастность к убийствам граждан в Купянске, видео которых он разместил в соцсетях.Помимо этого, в ходе изучения трофейной документации следствие получило информацию о ведении обороны Мариуполя и приказов украинского командования о размещении позиций в жилых районах, стрельбе по мирному населению и гражданской инфраструктуре."Установлены конкретные лица и их функционал. Среди них - заместитель командира 12-й бригады НГУ в\ч 3057 "Азов" Сергей Загреба, осуществлявший непосредственное общее руководство штабом обороны Мариуполя "Бастион" в период СВО и отдававший приказы об убийстве мирных граждан и сложивших оружие военнослужащих РФ, ЛНР и ДНР. Также он отдавал приказы с предоставлением координат на обстрелы танками, артиллерией и минометами объектов гражданской инфраструктуры Мариуполя, повлекшие массовые разрушения и гибель мирных граждан", - рассказали в Комитете.* организация запрещена в РФ как экстремистская

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"азов", допрос, рф, новости