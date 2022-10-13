https://ukraina.ru/20221013/1039695036.html

Путин в Астане. Три основные темы

Путин в Астане. Три основные темы - 13.10.2022 Украина.ру

Путин в Астане. Три основные темы

Украина.ру, 13.10.2022

2022-10-13T13:08

2022-10-13T13:08

2022-10-13T14:19

эксклюзив

владимир путин

саммит

азия

дипломатия

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Специфика шестого саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии состоит именно в том, что проходит он в Азии. На таких мероприятиях не следует ждать прорывных заявлений и революционных решений. Ждать следует восточную цветистость и уклончивость. Выступление Владимира Путина было более деловым и конкретным, но говорил российский президент всё же о вещах очевидных.Нам показалось, что в выступлении Путина было три основных темы, которым было уделено наибольшее внимание и которые наиболее интересны сами по себе.Во-первых, говоря об угрозе голода, он призвал к «ликвидации всех искусственных нелегитимных барьеров, препятствующих восстановлению нормального функционирования глобальных цепочек поставок, чтобы решить неотложные задачи обеспечения продовольственной безопасности».Понятно, что российский президент беспокоится, прежде всего, о России, которая является одним из крупнейших в мире производителей продовольствия, но чьи возможности экспорта сейчас ограничены международными санкциями. Однако его выступление не выглядит эгоистичными благодаря двум моментам.С одной стороны, заявление сделано на саммите азиатских государств, которые страдают от перенаселения, низкого уровня производства продовольствия и традиционно являются основными потребителями российского зерна. И они не желают быть жертвами желания Запада прекратить «российскую агрессию».С другой стороны, в выступлении вообще не прозвучало слово «рынок». Потому что «рынок» — это о деньгах, а вот «нормальное функционирование глобальных цепочек поставок» — это о продовольствии.Учитесь дипломатии настоящим образом…Во-вторых, Путин упомянул о «пересмотре принципов работы мировой финансовой системы», которая работает на «золотой миллиард», для чего требуется, в частности, «более активное использование национальных валют».Опять же, ничего нового, но Россия продолжает упорно долбить одну из основ мирового могущества США. Тут есть важный момент: ответные меры России в сфере энергетики с самого начала состояли не в ограничении российских поставок, а в том, чтобы закупки энергоносителей совершались за национальные валюты (в нашем случае — за рубли). США, соответственно, недополучает прибыль, и у них сокращаются возможности отслеживать сделки и воздействовать на них.А именно в торговле с азиатскими странами у России лучше всего получается переход к оплате в национальных валютах. Европе указывается, с кого брать пример.В-третьих, Путин много говорил о ситуации в Афганистане, допустив даже смелое заявление о том, что это государство «неспособно справиться с террористической угрозой» (смелое потому, что прошло буквально несколько дней после теракта на Крымском мосту, который Россия не смогла предотвратить).Но главное не это, а требование «компенсировать нанесённый афганцам за годы оккупации (со стороны США и НАТО. — Авт.) ущерб и разморозить незаконно заблокированные афганские средства».В первую очередь тут можно увидеть аналогию с незаконно заблокированными российскими средствами. Аналогия корректная, потому что в обоих случаях причина блокировки чисто политическая — США не нравятся правящие режимы в обеих странах (против нынешнего афганского правительства введены санкции ООН, но и в отношении России США пытаются устроить что-то подобное).С другой же стороны, тут можно увидеть намёк и на источники будущего восстановления Украины — кто виноват в её бедах, как не страны Запада, которые, фактически, оккупировали страну в 2014 году? Понятно, что Запад своей вины не признает и инструментов, которые заставили бы его платить, сейчас не существует. Но обозначить позицию в расчёте на будущее стоит. Тем более что Запад и Украина настаивают, что восстанавливать Украину надо за счёт средств «оккупанта», которым они считают Россию…

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https://ukraina.ru/20221011/1039609971.html

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эксклюзив, владимир путин, саммит, азия, дипломатия