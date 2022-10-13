https://ukraina.ru/20221013/1039692363.html

Опытное и Иванград, диверсанты из "Азова"*, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 13 октября

Опытное и Иванград, диверсанты из "Азова"*, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 13 октября - 13.10.2022 Украина.ру

Опытное и Иванград, диверсанты из "Азова"*, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 13 октября

Союзные войска освободили Опытное и Иванград на Артёмовском направлении. Диверсионная группа из "азовцев"* прорвалась на территорию ДНР. ВСУ продолжают артиллерийский террор регионов России

2022-10-13T12:05

2022-10-13T12:05

2022-10-13T12:04

эксклюзив

хроники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/03/1038406429_0:95:1024:671_1920x0_80_0_0_1eccbb629eb58449824865f25f1fc709.jpg

Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ нанесли 53 удара по территории этого региона Российской Федерации."На донецком направлении противник применял – РСЗО "Град", артиллерию 155,152 и 122 мм, на ясиноватском – артиллерию 152 и 122 мм, крупнокалиберное и стрелковое оружие, на горловском - артиллерию 152 и 122 мм, миномёты 120 мм, выпустив 226 единиц различных боеприпасов", - указывалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы одиннадцати населённых пунктов республики: столица Донецк (Пролетарский, Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Зайцево, Гольмовский, Горловка, Новобахмутовка, Широкая Балка, Красный Партизан, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Макеевка (Червоногвардейский и Кировский районы), Еленовка."За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Калининском районе Горловки. Ранения различной степени тяжести получили 4 гражданских лица в Куйбышевском и Пролетарском районах Донецка, Горловке и Макеевке", - сообщило представительство.Огнём украинской артиллерии были повреждены 15 домостроений в Куйбышевском и Пролетарском районах Донецка, Макеевке и Горловке, а также 7 объектов гражданской инфраструктуры.Утром 13 октября обстрелы продолжились. В Донецке были обесточены 13 трансформаторных подстанций.Как сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики капитан Иван Филипоненко, за прошедшие сутки вооруженные формирования Украины обстреляли Артёмовск с применением американской РСЗО M142 HIMARS, выпустив одну ракету."В результате обстрела погиб мужчина 1955 года рождения, разрушено 2 и повреждено 5 жилых домов", - сообщил Филипоненко.Информация о повреждениях уточняется.Как сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, украинские войска пытались зайти в Херсонскую область. Эти попытки были пресечены."Попытки зайти в Херсонскую область со стороны криворожского направления со стороны Дудчан, со стороны Николаевского направления с Посад-Покровского — все купированы", — сообщил он.Он подчеркнул, что у украинских войск нет шансов войти в столицу региона."В городе Херсоне все спокойно, без каких-либо резких движений. Жизнь в Херсонской области потихоньку налаживается. Город Херсон живет своей мирной жизнью. Количество обстрелов города заметно уменьшилось", — указал Стремоусов.В Запорожской области Росгвардия задержала местного жителя, который передавал информацию о российских войсках и военной технике по заданию куратора из Службы безопасности Украины."В Запорожской области подразделениями Росгвардии выявлен местный житель, подозреваемый в содействии СБУ. Задержанный сообщил, что в течение нескольких месяцев 2022 года по заданию украинской разведки собирал сведения о российских войсках, объектах гражданской инфраструктуры и обстановке в одном из населенных пунктов", - говорится в сообщении.По предварительным данным Росгвардии, куратор из СБУ смог привлечь подозреваемого, пользуясь его сложным материальным положением. Поначалу куратор платил, но затем уже опирался на страх запорожца за собственную безопасность."Написал этот человек, что если надо деньги, то есть возможность подзаработать и помочь ВСУ. Помогал украинской разведке. Попросили ситуацию в городе, ну, там точки на карте, точки скопления войск РФ, либо там склады, техника, там некоторые здания, типа, где находится комендатура", - рассказал сам задержанный.Накануне Росгвардия сообщила о задержании в Запорожской области мужчину, передававшего через родственника данные о расположении и перемещении российской техники и военных.Диверсионная группа из "Азова"*На территорию Донецкой Народной Республики проникла диверсионная группа, состоящая из боевиков "Азова"* , сообщили в министерстве госбезопасности ДНР."В ходе проведения оперативных мероприятий МГБ ДНР получена информация о заброске на территорию республики диверсионной группы из числа украинской террористической организации "Азов"* и подготовки ими серии диверсионных актов в отношении органов власти и мирного населения республики", – заявил представитель ведомства.Также оперативники в одном из колодцев в Мариуполе обнаружили тайник с оружием диверсантов, в котором было несколько автоматов, гранатомет, ручные гранаты, взрывчатка. Сейчас диверсанты разыскиваются, добавили в МГБ.Заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов рассказал, что это — не единственная попытка украинских диверсантов проникнуть на территорию республики."Ночью на донецком направлении несколько украинских разведывательных групп совершили вылазки, но были обнаружены нашими снайперами. На видео ликвидация одной из таких групп. Хорошо видно, как после попадания пули в украинского вояку к нему подбегают его побратимы, чтобы поинтересоваться его состоянием, но по ним также сразу отрабатывает снайпер", - отметил Безсонов, опубликовав соответствующее видео у себя в телеграм-канале.Он отметил, что бойцы ДНР передали благодарность русским гуманитарщикам."Отдельно наши бойцы, которые прислали мне это видео, передают благодарность гуманитарной организации "ВЕЧЕ", которая регулярно привозит нашим фронтовикам тепловизоры и приборы ночного видения", - указал Безсонов.Тем временем поиск прорвавшихся на территорию ДНР "азовцев"* продолжается.Освобождение Иванграда и ОпытногоСоюзные войска освободили два населённых пункта на Артемовском направлении, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."По состоянию на 13 октября 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил России освободила Опытное и Иванград", — говорилось в сообщении.Эти населённые пункты находятся примерно в шести километрах от Артёмовска. За сам город идут ожесточённые бои.* - "Азов"* - запрещённая в РФ террористическая организация

https://ukraina.ru/20221013/1039684230.html

https://ukraina.ru/20221012/1039672336.html

https://ukraina.ru/20221012/1039658294.html

https://ukraina.ru/20221012/1039641558.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники