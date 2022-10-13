https://ukraina.ru/20221013/1039688557.html
Эрдоган обозначил приоритеты Анкары на Украине
Эрдоган обозначил приоритеты Анкары на Украине - 13.10.2022 Украина.ру
Эрдоган обозначил приоритеты Анкары на Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 13 октября в столице Казахстана Астане назвал цели Турции на Украине. По его словам, это достижение скорейшего перемирия между Москвой и Киевом
2022-10-13T11:44
2022-10-13T11:44
2022-10-13T11:44
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Турецкий лидер озвучил первостепенный приоритет Анкары во время Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.Он также напомнил, что Анкара является успешным посредником в решении таких вопросов, и уже смогла помочь с обменом военнопленных и вывозом украинского зерна.Ранее стало известно, что идея президента России Владимира Путина о перемещении транзита газопроводов "Северный поток" в Черное море будет рассмотрена в ходе встречи с Эрдоганом в Астане.
https://ukraina.ru/20221012/1039627598.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, турция, россия, украина, спецоперация, кровопролитие, перемирие
Новости, Турция, Россия, Украина, Спецоперация, кровопролитие, перемирие
Эрдоган обозначил приоритеты Анкары на Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 13 октября в столице Казахстана Астане назвал цели Турции на Украине. По его словам, это достижение скорейшего перемирия между Москвой и Киевом
Турецкий лидер озвучил первостепенный приоритет Анкары во время Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.
Наша цель — сохранить достигнутый темп [гуманитарных усилий], несмотря на трудности на местах, и как можно скорее, добившись перемирия, остановить кровопролитие.
Раджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции
Он также напомнил, что Анкара является успешным посредником в решении таких вопросов, и уже смогла помочь с обменом военнопленных и вывозом украинского зерна.
Ранее стало известно, что идея президента России Владимира Путина о перемещении транзита газопроводов "Северный поток" в Черное море будет рассмотрена в ходе встречи с Эрдоганом в Астане.