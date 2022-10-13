Эрдоган обозначил приоритеты Анкары на Украине - 13.10.2022 Украина.ру
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Эрдоган обозначил приоритеты Анкары на Украине
Эрдоган обозначил приоритеты Анкары на Украине - 13.10.2022 Украина.ру
Эрдоган обозначил приоритеты Анкары на Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 13 октября в столице Казахстана Астане назвал цели Турции на Украине. По его словам, это достижение скорейшего перемирия между Москвой и Киевом
2022-10-13T11:44
2022-10-13T11:44
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кровопролитие
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Турецкий лидер озвучил первостепенный приоритет Анкары во время Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.Он также напомнил, что Анкара является успешным посредником в решении таких вопросов, и уже смогла помочь с обменом военнопленных и вывозом украинского зерна.Ранее стало известно, что идея президента России Владимира Путина о перемещении транзита газопроводов "Северный поток" в Черное море будет рассмотрена в ходе встречи с Эрдоганом в Астане.
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новости, турция, россия, украина, спецоперация, кровопролитие, перемирие
Новости, Турция, Россия, Украина, Спецоперация, кровопролитие, перемирие

Эрдоган обозначил приоритеты Анкары на Украине

11:44 13.10.2022
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 13 октября в столице Казахстана Астане назвал цели Турции на Украине. По его словам, это достижение скорейшего перемирия между Москвой и Киевом
Турецкий лидер озвучил первостепенный приоритет Анкары во время Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.
Наша цель — сохранить достигнутый темп [гуманитарных усилий], несмотря на трудности на местах, и как можно скорее, добившись перемирия, остановить кровопролитие.
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Эрдоганом
Раджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции
Он также напомнил, что Анкара является успешным посредником в решении таких вопросов, и уже смогла помочь с обменом военнопленных и вывозом украинского зерна.
Ранее стало известно, что идея президента России Владимира Путина о перемещении транзита газопроводов "Северный поток" в Черное море будет рассмотрена в ходе встречи с Эрдоганом в Астане.
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Турецкую Республику - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
Вчера, 06:55
Миротворцев много, гарантов — нет. Эксперты о мирных инициативах Турции
 
НовостиТурцияРоссияУкраинаСпецоперациякровопролитиеперемирие
 
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