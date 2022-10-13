https://ukraina.ru/20221013/1039688557.html

Эрдоган обозначил приоритеты Анкары на Украине

Эрдоган обозначил приоритеты Анкары на Украине - 13.10.2022 Украина.ру

Эрдоган обозначил приоритеты Анкары на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 13 октября в столице Казахстана Астане назвал цели Турции на Украине. По его словам, это достижение скорейшего перемирия между Москвой и Киевом

2022-10-13T11:44

2022-10-13T11:44

2022-10-13T11:44

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Турецкий лидер озвучил первостепенный приоритет Анкары во время Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.Он также напомнил, что Анкара является успешным посредником в решении таких вопросов, и уже смогла помочь с обменом военнопленных и вывозом украинского зерна.Ранее стало известно, что идея президента России Владимира Путина о перемещении транзита газопроводов "Северный поток" в Черное море будет рассмотрена в ходе встречи с Эрдоганом в Астане.

https://ukraina.ru/20221012/1039627598.html

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новости, турция, россия, украина, спецоперация, кровопролитие, перемирие