https://ukraina.ru/20221013/1039687422.html

Дипломатия под дулом пистолета в Генассамблее ООН: США и Украина победили – с неприятными нюансами

Дипломатия под дулом пистолета в Генассамблее ООН: США и Украина победили – с неприятными нюансами - 13.10.2022 Украина.ру

Дипломатия под дулом пистолета в Генассамблее ООН: США и Украина победили – с неприятными нюансами

В рамках специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН 12 октября состоялось голосование по проекту резолюции "Территориальная целостность Украины: Защита... Украина.ру, 13.10.2022

2022-10-13T12:03

2022-10-13T12:03

2022-10-13T12:03

эксклюзив

генассамблея оон

россия

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референдум

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сергей кислица

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В рамках специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН 12 октября состоялось голосование по проекту резолюции "Территориальная целостность Украины: Защита принципов Устава ООН", представляющему собой доработанный Евросоюзом проект США и Албании, который РФ заблокировала в Совете Безопасности ООН. Документ осуждает Россию за проведение референдумов о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, которые названы незаконными, противоречащими международному праву и несовместимыми с Уставом ООН, а также содержит призыв к властям РФ вывести все свои вооружённые силы с территории Украины.143 страны поддержали резолюцию, против выступили 5 (РФ, Никарагуа, Белоруссия, Сирия, КНДР), 35 предпочли воздержаться или не голосовать вовсе (в том числе Китай, Индия, Пакистан, Вьетнам, ЮАР, Казахстан, Армения, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан).Из любопытного: Эритрея, которая на двух предыдущих заседаниях голосовала против, воздержалась, "за" высказались Венгрия и Сербия, которые настойчиво выступают против санкций в отношении РФ, а Бразилия, входящая в БРИКС, то поддерживает антироссийские инициативы, как в этот раз, то воздерживается.Нынешнюю, третью резолюцию, осуждающую РФ, поддержали даже больше стран, чем первые два: 2 марта таковых было 141, а 24 марта – 140. Это даже больше, чем прогнозировали авторы документа. Источник газеты The Washington Post говорил, что Белый дом рассчитывал на голоса минимум 100 из 193 государств, столько же, сколько в 2014 году проголосовали за резолюцию ООН, осуждающую вхождение Крыма в состав России, хотя европейские собеседники издания EUobserver в качестве ориентира обозначали 130 голосов, а издание Politico - 141."Однако проблема для наших оппонентов состоит в том, какими методами был достигнут этот результат. Такого откровенного шантажа и напёрсточничества, наверное, в истории ООН ещё не было. К сожалению, в него оказался вовлечён председатель Генассамблеи Чаба Кёрёши (Венгрия), который призван оставаться нейтральным в любой ситуации", - написал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в Telegram-канале.В преддверии возобновления работы Генеральной Ассамблеи ООН американские и европейские дипломаты и чиновники, как писали западные СМИ, всеми имеющимися методами – личные встречи, переписки в мессенджерах, предложение услуги за услугу – пытались склонить страны, которые обычно воздерживаются от голосования по антироссийским инициативам, на свою сторону. Зная об этом, российская делегация, дабы защитить партнёров от давления и последующего возмездия за "неправильную" позицию, решила сделать ход конём – провести голосование в тайной форме, тогда бы все могли выразить своё истинное мнение. Однако 10 октября делегация Албании в самом начале заседания Генеральной Ассамблеи ООН вдруг предложила подтвердить, что голосование пройдёт по привычной схеме, то есть в открытом порядке с занесением в протокол заседания, кто и как голосовал, ссылаясь при этом на предложение РФ о тайном голосовании, которое российские дипломаты ещё не успели озвучить. Когда делегация РФ просила дать слово, Кёрёши проигнорировал эту просьбу, а затем представил ситуацию так, как будто российские дипломаты оспаривают уже принятое решение об открытом голосовании. Тогда делегация РФ выступила с предложением провести голосование сразу, здесь и сейчас, однако и на это председатель ответил отказом, утверждая, что намерен строго придерживаться установленной процедуры. Хотя, по словам Полянского, проведение политических дебатов в рамках спецсессии между процедурным решением по голосованию и самим голосованием выглядело просто отвратительно и никак не укладывалось в правила процедуры Генеральной Ассамблеи."В результате западники, во-первых, получили возможность построить всех колеблющихся "на плацу" и методично додавливать, используя самые различные "аргументы" (от экономического шантажа до завуалированных личных угроз), а во-вторых, располагали для этого фактически двумя сутками. По сути всё, что им требовалось – адресно "повыкручивать руки" тем, кто в ходе голосования 10 октября не поддержал албанский проект решения. В итоге около 40 стран такого давления не выдержали, в чём многие из них нам, извиняясь, открыто признавались нам накануне голосования", – написал дипломат.Так что при тайном голосовании результаты, с большой долей вероятности, выглядели бы совершенно иначе."Американцы затерроризировали большинство развивающихся стран вместе с англосаксами и подпевающим им Евросоюзом. Они угрожают лишить их помощи, подвергнуть санкциям, угрожают послам, которые голосуют в Нью-Йорке, заморозить их банковские счета, угрожают сделать какие-то вещи с детьми, которые учатся в американских университетах. Конечно, когда американцам очень важно показать огромную поддержку Украины, они хотят, чтобы после таких угроз, таких методов шантажа все эти делегаты поднимали руки прилюдно, чтобы американцы видели, кто как реагирует. А тайное голосование, по-настоящему демократическая процедура, их не устраивает", – заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью программе "60 минут" 11 октября.Как сказал Полянский, на заседании 12 октября мы стали свидетелями торжества "демократии под дулом пистолета".Президент США Джо Байден утверждает, что такими результатами голосования мир послал чёткий ответ на действия России, а именно подчеркнул тот факт, что нельзя "стереть с лица земли суверенное государство"."Подавляющее большинство в мире – страны из всех регионов, большие и малые, представляющие широкий спектр идеологий и правительств, – проголосовали за защиту Устава ООН и осуждение незаконной попытки России аннексировать украинскую территорию силой. По прошествии 8 месяцев этой войны мир только что продемонстрировал, что он более, чем когда-либо сплочён и полон решимости привлечь Россию к ответственности за совершённые нарушения. Вместе с Генеральной Ассамблеей ООН мы не потерпим незаконных попыток аннексии или похищения территории соседа силой", – говорится в его заявлении, опубликованном Белым домом.Только вот американский лидер, говоря о поддержке большинства стран, упускает важный момент – страны с половиной мирового населения либо голосовали против, либо воздержались от голосования.Даже верховный представить ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель утром 13 октября признался, он обеспокоен тем, что "слишком много" стран воздержались от голосования по антироссийской резолюции, и пообещал, что ЕС продолжит дипломатическую работу на этом направлении.Результатам голосования демонстративно радовался и постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, разыграв из этого целый спектакль: он рассматривал итоговую таблицу на экране через бинокль, а позже выложил эту фотографию на свою страницу в Twitter с комментарием "О Боже! Не вижу! Сколько, вы сказали, проголосовало за Россию? 4? Вот это да!.."Украинский дипломат, как и президент США, умалчивает о неприятных для его страны моментах, связанных с принятием очередной антироссийской резолюции. Чтобы добиться большего количества голосов на заседании, европейские чиновники предложили всем желающим странам (кроме той пятёрки, которая традиционно против антироссийских резолюций) внести свои комментарии к документу на стадии доработки американо-албанского проекта, и в результате из итоговой версии резолюции вычеркнули упоминание об "аннексии Крыма" – излюбленный тезис украинских политиков – и не включили предложенный Киевом абзац о "военных преступлениях России". Зато добавили пункты о мирном урегулировании конфликта и необходимости диалога сторон (а, как мы помним, президент Украины Владимир Зеленский недавно законодательно закрепил отказ от переговоров с Россией). Так что это пиррова победа Киева, хотя да, документ о непризнании референдумов в четырёх регионах и призывом к России полностью и без условий вывести войска с территории Украины в рамках её международно признанных границ принят.Решения Генеральной Ассамблеи ООН юридической силы не имеют, это так, просто рекомендация. Западу это голосование нужно было для публичной демонстрации поддержки остальных стран (опустим, каким способом его добились), для публичной критики России с высокой трибуны в Нью-Йорке. Но для РФ эта резолюция не имеет никакого значения – присоединение Крыма так и остаётся непризнанным на протяжении 8 лет, но это не мешает региону функционировать как субъекту федерации, даже американцы и европейцы уже не возражают при вычёркивании пункта об "аннексии" полуострова, видимо, наконец-то смирились, что сделать ничего не могут, и Киев от военного захвата Крыма предостерегают.Впрочем, это ещё далеко не конец. Лимита на количество заседаний специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН нет, поэтому собраться по украинскому вопросу вновь могут уже в ближайшее время.

https://ukraina.ru/20221011/1039610457.html

https://ukraina.ru/20221013/1039676738.html

https://ukraina.ru/20220925/1039062556.html

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Евгения Кондакова

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