https://ukraina.ru/20221013/1039684230.html
Откровения агента СБУ, французское оружие, ПВО. Главное на Украине на утро 13 октября
Откровения агента СБУ, французское оружие, ПВО. Главное на Украине на утро 13 октября - 13.10.2022 Украина.ру
Откровения агента СБУ, французское оружие, ПВО. Главное на Украине на утро 13 октября
Задержанный агент СБУ рассказал о похищении людей, провокациях и угрозах. Франция пообещала предоставить Украине новое оружие. Украина получит средства ПВО от Запада
2022-10-13T09:56
2022-10-13T09:56
2022-10-13T11:13
хроники
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103421/86/1034218605_0:102:1280:822_1920x0_80_0_0_ac527187db3388bda401fccd94746709.jpg
Члены запрещённой в РФ экстремистской организации «Правый сектор»* планировали беспорядки в Мелитополе, организовав для этого схроны с оружием, рассказал РИА «Новости» участник организации, агент СБУ Павел Кишинец, задержанный российскими силовиками.«Абакар Исаев тоже в "Правом секторе"* был, я тут уже узнал, что в России он состоит в федеральном розыске. Мне сказали, что он знает, где в городе находятся три гаража с оружием. Оружие было завезено сюда для организации беспорядков в городе, это Витя Антоненко (говорил), сотрудник СБУ», — отметил Кишинец.Силовикам удалось установить контакты подозреваемого и место хранения оружия у его подельника, после чего обоих пособников СБУ задержали. Злоумышленники дали признательные показания.Кишинец, по его словам, входит в «Правый сектор»* с декабря 2014 года. В его задачи входили выявление пророссийски настроенных граждан и порча советских памятников.Он также рассказал, что члены его организации причастны к похищению главы администрации поселка Кирилловка (Запорожская область) Екатерины Уманец.«Мне позвонили, когда её похитили, и просили приехать. Она сидела в подвале, глаза у неё были завязаны, и с ней общались… Я не видел, били ли её или нет, но видел ее состояние и пакет рядом. Скорее всего, да», — рассказал задержанный.По его словам, женщина участвовала в организации пророссийских митингов в регионе.Кроме того, Кишинец рассказал, как его самого принудили к сотрудничеству.«После начала СВО они мне сказали, что если я не буду им помогать, то в городе есть "партизаны" и они похитят моего внебрачного сына, ему в июле исполнилось четыре года», — рассказал он.Таким образом, он был обязан беспрекословно исполнять все отданные ему приказы.Оружие из ФранцииПрезидент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина в ближайшие недели получит очередную партию французского оружия. Об этом президент Франции заявил в интервью телеканалу France 2 в среду, 12 октября.По его словам, Франция работает над поставкой шести дополнительных гаубиц Caesar, которые должны были быть переданы Дании, а также зенитных ракет.Макрон уточнил, что новая военная помощь поступит в «ближайшие недели», но не уточнил, сколько именно ракет будет передано.По данным источника Sky News, Франция передаст Украине противовоздушные ракеты малой дальности Crotale, которые используются для перехвата ракет и самолётов на низкой высоте.Кроме того, президент Франции рассказал, что Париж предоставляет Киеву разведывательные данные, но отрицает, что речь идёт о данных для атак Украины на территорию России.«Цели понятны — чтобы они (Украина. — Ред.) вернулись на границы 1991 года. Вопрос в том, будут ли эти военные цели достигнуты только военным путем. В определённый момент в интересах Украины и России будет вернуться за стол переговоров», — заявил Макрон.При этом именно из французских самоходных гаубиц Caesar в июле была убита десятилетняя Вероника Бадина в Донецке. Девочка, недавно победившая анемию, погибла во время обстрела ДНР украинскими военными. Позже мемориал памяти Вероники открыли в Санкт-Петербурге — у здания генерального консульства Франции.«История Вероники уникальна по той причине, что девочка год назад победила анемию крови, она всеми силами цеплялась за жизнь… Нам больно за каждого пострадавшего или погибшего ребенка в Донбассе, но мы решили данную акцию посвятить именно Веронике», — рассказал член патриотической группы «Zапобедник» Евгений.Евгений добавил, что очень надеется на то, что «больше не будет таких поводов» и что акцией хотели привлечь внимание сотрудников французского консульства.Средства ПВО для УкраиныМинистр обороны США Ллойд Остин и глава Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли на брифинге отметили, что на встрече в Брюсселе представители союзников Украины обсуждали способы как можно быстрее усилить противовоздушную оборону Украины и создать многоуровневую систему защиты от угроз с воздуха.Милли заявил, что Украине нужно создать интегрированную систему из различных типов оружия, рассчитанных на перехват угроз на различной дальности и высоте.«У многих стран, которые здесь сегодня, много разных систем. Задача будет заключаться в том, чтобы объединить все это, сделать возможным развертывание этих систем, обучение потому что каждая из них — иная, обеспечить их связь с командными центрами, с радарами... Это достижимо, и это то, что мы ставим целью», — заявил Милли.В свою очередь, глава Пентагона Остин на вопрос о сроках поставок Украине средств ПВО, что системы будут предоставлены «настолько быстро, насколько мы физически можем это сделать».«Мы собираемся предоставить системы, которые есть у нас, которые есть у таких стран, как Германия, а также дополнительные боеприпасы к тем системам, которые ВСУ уже используют», — заявил Остин.Он отдельно отметил вклад Германии, которая уже передала Украине первую IRIS-T.Остин также рассказал, что обсуждались также потребности в дополнительных средствах противовоздушной обороны, и союзники Украины заявили, что сделают всё возможное, чтобы предоставить необходимое для ВСУ.Глава Пентагона указал на «отличный прогресс» на шестой встрече так называемого «формата Рамштайн», и рассказал, что члены контактной группы подтвердили готовность поставлять для ВСУ то, что будет необходимо в следующие «недели, месяцы или годы», дополнительно активизировать помощь по обучению украинских военных, а также нарастить производство оружия, которое будет нужно Украине, чтобы быть способными закрывать и украинские, и собственные потребности.Помимо заседания стран-союзниц Украины в так называемом «формате Раштайн», в Брюсселе планировалась встреча министров обороны стран — членов НАТО, одним из главных вопросов на которой также являлся вопрос усиления ПВО Украины.* — запрещённая в РФ организация.
https://ukraina.ru/20221012/1039672336.html
https://ukraina.ru/20221012/1039658294.html
https://ukraina.ru/20221012/1039641558.html
https://ukraina.ru/20221012/1039631425.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103421/86/1034218605_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_bdc400a82cb4f12e22d4a5e6823d4a4f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
хроники, эксклюзив
Откровения агента СБУ, французское оружие, ПВО. Главное на Украине на утро 13 октября
09:56 13.10.2022 (обновлено: 11:13 13.10.2022)
Задержанный агент СБУ рассказал о похищении людей, провокациях и угрозах. Франция пообещала предоставить Украине новое оружие. Украина получит средства ПВО от Запада
Члены запрещённой в РФ экстремистской организации «Правый сектор»* планировали беспорядки в Мелитополе, организовав для этого схроны с оружием, рассказал РИА «Новости»
участник организации, агент СБУ Павел Кишинец
, задержанный российскими силовиками.
«Абакар Исаев тоже в "Правом секторе"* был, я тут уже узнал, что в России он состоит в федеральном розыске. Мне сказали, что он знает, где в городе находятся три гаража с оружием. Оружие было завезено сюда для организации беспорядков в городе, это Витя Антоненко (говорил), сотрудник СБУ», — отметил Кишинец.
Силовикам удалось установить контакты подозреваемого и место хранения оружия у его подельника, после чего обоих пособников СБУ задержали. Злоумышленники дали признательные показания.
Кишинец, по его словам, входит в «Правый сектор»* с декабря 2014 года. В его задачи входили выявление пророссийски настроенных граждан и порча советских памятников.
Он также рассказал, что члены его организации причастны к похищению главы администрации поселка Кирилловка (Запорожская область) Екатерины Уманец.
«Мне позвонили, когда её похитили, и просили приехать. Она сидела в подвале, глаза у неё были завязаны, и с ней общались… Я не видел, били ли её или нет, но видел ее состояние и пакет рядом. Скорее всего, да», — рассказал задержанный.
По его словам, женщина участвовала в организации пророссийских митингов в регионе.
Кроме того, Кишинец рассказал, как его самого принудили к сотрудничеству.
«После начала СВО они мне сказали, что если я не буду им помогать, то в городе есть "партизаны" и они похитят моего внебрачного сына, ему в июле исполнилось четыре года», — рассказал он.
Таким образом, он был обязан беспрекословно исполнять все отданные ему приказы.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина в ближайшие недели получит очередную партию французского оружия. Об этом президент Франции заявил в интервью телеканалу France 2 в среду, 12 октября.
По его словам, Франция работает над поставкой шести дополнительных гаубиц Caesar, которые должны были быть переданы Дании, а также зенитных ракет.
Макрон уточнил, что новая военная помощь поступит в «ближайшие недели», но не уточнил, сколько именно ракет будет передано.
По данным источника Sky News, Франция передаст Украине противовоздушные ракеты малой дальности Crotale, которые используются для перехвата ракет и самолётов на низкой высоте.
Кроме того, президент Франции рассказал, что Париж предоставляет Киеву разведывательные данные, но отрицает, что речь идёт о данных для атак Украины на территорию России.
«Цели понятны — чтобы они (Украина. — Ред.) вернулись на границы 1991 года. Вопрос в том, будут ли эти военные цели достигнуты только военным путем. В определённый момент в интересах Украины и России будет вернуться за стол переговоров», — заявил Макрон.
При этом именно из французских самоходных гаубиц Caesar в июле была убита десятилетняя Вероника Бадина
в Донецке. Девочка, недавно победившая анемию, погибла во время обстрела ДНР украинскими военными. Позже мемориал памяти Вероники открыли
в Санкт-Петербурге — у здания генерального консульства Франции.
«История Вероники уникальна по той причине, что девочка год назад победила анемию крови, она всеми силами цеплялась за жизнь… Нам больно за каждого пострадавшего или погибшего ребенка в Донбассе, но мы решили данную акцию посвятить именно Веронике», — рассказал член патриотической группы «Zапобедник» Евгений.
Евгений добавил, что очень надеется на то, что «больше не будет таких поводов» и что акцией хотели привлечь внимание сотрудников французского консульства.
Министр обороны США Ллойд Остин и глава Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли на брифинге отметили, что на встрече в Брюсселе представители союзников Украины обсуждали способы как можно быстрее усилить противовоздушную оборону Украины и создать многоуровневую систему защиты от угроз с воздуха.
Милли заявил, что Украине нужно создать интегрированную систему из различных типов оружия, рассчитанных на перехват угроз на различной дальности и высоте.
«У многих стран, которые здесь сегодня, много разных систем. Задача будет заключаться в том, чтобы объединить все это, сделать возможным развертывание этих систем, обучение потому что каждая из них — иная, обеспечить их связь с командными центрами, с радарами... Это достижимо, и это то, что мы ставим целью», — заявил Милли.
В свою очередь, глава Пентагона Остин на вопрос о сроках поставок Украине средств ПВО, что системы будут предоставлены «настолько быстро, насколько мы физически можем это сделать».
«Мы собираемся предоставить системы, которые есть у нас, которые есть у таких стран, как Германия, а также дополнительные боеприпасы к тем системам, которые ВСУ уже используют», — заявил Остин.
Он отдельно отметил вклад Германии, которая уже передала Украине первую IRIS-T.
Остин также рассказал, что обсуждались также потребности в дополнительных средствах противовоздушной обороны, и союзники Украины заявили, что сделают всё возможное, чтобы предоставить необходимое для ВСУ.
Глава Пентагона указал на «отличный прогресс» на шестой встрече так называемого «формата Рамштайн», и рассказал, что члены контактной группы подтвердили готовность поставлять для ВСУ то, что будет необходимо в следующие «недели, месяцы или годы», дополнительно активизировать помощь по обучению украинских военных, а также нарастить производство оружия, которое будет нужно Украине, чтобы быть способными закрывать и украинские, и собственные потребности.
Помимо заседания стран-союзниц Украины в так называемом «формате Раштайн», в Брюсселе планировалась встреча министров обороны стран — членов НАТО, одним из главных вопросов на которой также являлся вопрос усиления ПВО Украины.
* — запрещённая в РФ организация.