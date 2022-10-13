https://ukraina.ru/20221013/1039684230.html

Откровения агента СБУ, французское оружие, ПВО. Главное на Украине на утро 13 октября

Откровения агента СБУ, французское оружие, ПВО. Главное на Украине на утро 13 октября - 13.10.2022 Украина.ру

Откровения агента СБУ, французское оружие, ПВО. Главное на Украине на утро 13 октября

Задержанный агент СБУ рассказал о похищении людей, провокациях и угрозах. Франция пообещала предоставить Украине новое оружие. Украина получит средства ПВО от Запада

2022-10-13T09:56

2022-10-13T09:56

2022-10-13T11:13

хроники

эксклюзив

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Члены запрещённой в РФ экстремистской организации «Правый сектор»* планировали беспорядки в Мелитополе, организовав для этого схроны с оружием, рассказал РИА «Новости» участник организации, агент СБУ Павел Кишинец, задержанный российскими силовиками.«Абакар Исаев тоже в "Правом секторе"* был, я тут уже узнал, что в России он состоит в федеральном розыске. Мне сказали, что он знает, где в городе находятся три гаража с оружием. Оружие было завезено сюда для организации беспорядков в городе, это Витя Антоненко (говорил), сотрудник СБУ», — отметил Кишинец.Силовикам удалось установить контакты подозреваемого и место хранения оружия у его подельника, после чего обоих пособников СБУ задержали. Злоумышленники дали признательные показания.Кишинец, по его словам, входит в «Правый сектор»* с декабря 2014 года. В его задачи входили выявление пророссийски настроенных граждан и порча советских памятников.Он также рассказал, что члены его организации причастны к похищению главы администрации поселка Кирилловка (Запорожская область) Екатерины Уманец.«Мне позвонили, когда её похитили, и просили приехать. Она сидела в подвале, глаза у неё были завязаны, и с ней общались… Я не видел, били ли её или нет, но видел ее состояние и пакет рядом. Скорее всего, да», — рассказал задержанный.По его словам, женщина участвовала в организации пророссийских митингов в регионе.Кроме того, Кишинец рассказал, как его самого принудили к сотрудничеству.«После начала СВО они мне сказали, что если я не буду им помогать, то в городе есть "партизаны" и они похитят моего внебрачного сына, ему в июле исполнилось четыре года», — рассказал он.Таким образом, он был обязан беспрекословно исполнять все отданные ему приказы.Оружие из ФранцииПрезидент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина в ближайшие недели получит очередную партию французского оружия. Об этом президент Франции заявил в интервью телеканалу France 2 в среду, 12 октября.По его словам, Франция работает над поставкой шести дополнительных гаубиц Caesar, которые должны были быть переданы Дании, а также зенитных ракет.Макрон уточнил, что новая военная помощь поступит в «ближайшие недели», но не уточнил, сколько именно ракет будет передано.По данным источника Sky News, Франция передаст Украине противовоздушные ракеты малой дальности Crotale, которые используются для перехвата ракет и самолётов на низкой высоте.Кроме того, президент Франции рассказал, что Париж предоставляет Киеву разведывательные данные, но отрицает, что речь идёт о данных для атак Украины на территорию России.«Цели понятны — чтобы они (Украина. — Ред.) вернулись на границы 1991 года. Вопрос в том, будут ли эти военные цели достигнуты только военным путем. В определённый момент в интересах Украины и России будет вернуться за стол переговоров», — заявил Макрон.При этом именно из французских самоходных гаубиц Caesar в июле была убита десятилетняя Вероника Бадина в Донецке. Девочка, недавно победившая анемию, погибла во время обстрела ДНР украинскими военными. Позже мемориал памяти Вероники открыли в Санкт-Петербурге — у здания генерального консульства Франции.«История Вероники уникальна по той причине, что девочка год назад победила анемию крови, она всеми силами цеплялась за жизнь… Нам больно за каждого пострадавшего или погибшего ребенка в Донбассе, но мы решили данную акцию посвятить именно Веронике», — рассказал член патриотической группы «Zапобедник» Евгений.Евгений добавил, что очень надеется на то, что «больше не будет таких поводов» и что акцией хотели привлечь внимание сотрудников французского консульства.Средства ПВО для УкраиныМинистр обороны США Ллойд Остин и глава Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли на брифинге отметили, что на встрече в Брюсселе представители союзников Украины обсуждали способы как можно быстрее усилить противовоздушную оборону Украины и создать многоуровневую систему защиты от угроз с воздуха.Милли заявил, что Украине нужно создать интегрированную систему из различных типов оружия, рассчитанных на перехват угроз на различной дальности и высоте.«У многих стран, которые здесь сегодня, много разных систем. Задача будет заключаться в том, чтобы объединить все это, сделать возможным развертывание этих систем, обучение потому что каждая из них — иная, обеспечить их связь с командными центрами, с радарами... Это достижимо, и это то, что мы ставим целью», — заявил Милли.В свою очередь, глава Пентагона Остин на вопрос о сроках поставок Украине средств ПВО, что системы будут предоставлены «настолько быстро, насколько мы физически можем это сделать».«Мы собираемся предоставить системы, которые есть у нас, которые есть у таких стран, как Германия, а также дополнительные боеприпасы к тем системам, которые ВСУ уже используют», — заявил Остин.Он отдельно отметил вклад Германии, которая уже передала Украине первую IRIS-T.Остин также рассказал, что обсуждались также потребности в дополнительных средствах противовоздушной обороны, и союзники Украины заявили, что сделают всё возможное, чтобы предоставить необходимое для ВСУ.Глава Пентагона указал на «отличный прогресс» на шестой встрече так называемого «формата Рамштайн», и рассказал, что члены контактной группы подтвердили готовность поставлять для ВСУ то, что будет необходимо в следующие «недели, месяцы или годы», дополнительно активизировать помощь по обучению украинских военных, а также нарастить производство оружия, которое будет нужно Украине, чтобы быть способными закрывать и украинские, и собственные потребности.Помимо заседания стран-союзниц Украины в так называемом «формате Раштайн», в Брюсселе планировалась встреча министров обороны стран — членов НАТО, одним из главных вопросов на которой также являлся вопрос усиления ПВО Украины.* — запрещённая в РФ организация.

https://ukraina.ru/20221012/1039672336.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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