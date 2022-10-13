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Путин заявил о реальной угрозе голода в мире

Путин заявил о реальной угрозе голода в мире - 13.10.2022 Украина.ру

Путин заявил о реальной угрозе голода в мире

Возросшая волатильность мировых цен на энергоносители и сырье привела к возникновению реальной угрозы голода и социальных потрясений. Об этом 13 октября заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане

2022-10-13T09:08

2022-10-13T09:08

2022-10-13T09:08

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"Нашему совещанию, другим региональным объединениям приходится заниматься решением многих острых проблем. Имею ввиду в том числе и возросшую волатильность мировых цен на энергоносители, продовольствие, удобрения, сырье и другие значимые товары. Это ведет к ухудшению качества жизни и в развитых, и в развивающихся государствах. Более того, возникает реальная угроза голода и масштабных социальных потрясений, особенно в беднейших странах", - сказал российский лидер.Путин прилетел в Астану в ночь на 13 октября. Президент РФ 14 октября также примет участие в заседании Совета глав государств СНГ и в Саммите "Россия–Центральная Азия". Кроме того, у главы государства запланирован ряд двусторонних и трехсторонних встреч, в том числе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, голод, цены