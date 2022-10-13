В школах и банках: Посол РФ во Франции рассказал о русофобии в стране
В августе несколько десятков проживающих во Франции россиян подали жалобу в прокуратуру за дискриминацию по национальному признаку. Об этом рассказал в опубликованном 13 октября агентством РИА Новости посол РФ в этой стране Алексей Мешков
Говоря о преследованиях граждан РФ во Франции, Мешков предположил, что французские банки, которые ранее попадали “под жёсткие американские санкции”, сейчас перестраховываются и закрывают счета не только российским гражданам, но и членам смешанных семей.
Фактически игнорируются все элементарные права человека в борьбе против россиян. Борются не с Россией, борются с простыми россиянами ... Были случаи намёков на выход из российского гражданства с тем, чтобы сохранить свой счёт в банке
Он также рассказал о случаях “неадекватного отношения” к российским детям во французских школах. По словам посла, в этом отношении ситуация к настоящему времени несколько улучшилась.
18 апреля, 12:35«Снова разжигается ненависть к русским»: левые Германии выступили против русофобии и неонацизмаПосле начала военной спецоперации РФ на Украине в Германии произошёл всплеск агрессивных действий против русских и русскоязычных жителей страны и вандализма в отношении советских мемориалов. Русофобские настроения достигли такого масштаба, что высшие государственные деятели страны были вынуждены высказаться