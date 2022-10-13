https://ukraina.ru/20221013/1039677957.html

В школах и банках: Посол РФ во Франции рассказал о русофобии в стране

В школах и банках: Посол РФ во Франции рассказал о русофобии в стране - 13.10.2022 Украина.ру

В школах и банках: Посол РФ во Франции рассказал о русофобии в стране

В августе несколько десятков проживающих во Франции россиян подали жалобу в прокуратуру за дискриминацию по национальному признаку. Об этом рассказал в опубликованном 13 октября агентством РИА Новости посол РФ в этой стране Алексей Мешков

2022-10-13T09:02

2022-10-13T09:02

2022-10-13T09:02

новости

франция

посол

дискриминация

русофобия

банки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101809/80/1018098076_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_a60cadab6ad9071b849ab5351dafd154.jpg

Говоря о преследованиях граждан РФ во Франции, Мешков предположил, что французские банки, которые ранее попадали “под жёсткие американские санкции”, сейчас перестраховываются и закрывают счета не только российским гражданам, но и членам смешанных семей.Он также рассказал о случаях “неадекватного отношения” к российским детям во французских школах. По словам посла, в этом отношении ситуация к настоящему времени несколько улучшилась.

https://ukraina.ru/20220418/1033787460.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, франция, посол, дискриминация, русофобия, банки