В школах и банках: Посол РФ во Франции рассказал о русофобии в стране - 13.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221013/1039677957.html
В школах и банках: Посол РФ во Франции рассказал о русофобии в стране
В школах и банках: Посол РФ во Франции рассказал о русофобии в стране - 13.10.2022 Украина.ру
В школах и банках: Посол РФ во Франции рассказал о русофобии в стране
В августе несколько десятков проживающих во Франции россиян подали жалобу в прокуратуру за дискриминацию по национальному признаку. Об этом рассказал в опубликованном 13 октября агентством РИА Новости посол РФ в этой стране Алексей Мешков
2022-10-13T09:02
2022-10-13T09:02
новости
франция
посол
дискриминация
русофобия
банки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101809/80/1018098076_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_a60cadab6ad9071b849ab5351dafd154.jpg
Говоря о преследованиях граждан РФ во Франции, Мешков предположил, что французские банки, которые ранее попадали “под жёсткие американские санкции”, сейчас перестраховываются и закрывают счета не только российским гражданам, но и членам смешанных семей.Он также рассказал о случаях “неадекватного отношения” к российским детям во французских школах. По словам посла, в этом отношении ситуация к настоящему времени несколько улучшилась.
https://ukraina.ru/20220418/1033787460.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101809/80/1018098076_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4e839281d8cf9c526899b9c7bfe26ef5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, франция, посол, дискриминация, русофобия, банки
Новости, Франция, посол, дискриминация, Русофобия, банки

В школах и банках: Посол РФ во Франции рассказал о русофобии в стране

09:02 13.10.2022
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкГорода мира. Париж
Города мира. Париж - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
В августе несколько десятков проживающих во Франции россиян подали жалобу в прокуратуру за дискриминацию по национальному признаку. Об этом рассказал в опубликованном 13 октября агентством РИА Новости посол РФ в этой стране Алексей Мешков
Говоря о преследованиях граждан РФ во Франции, Мешков предположил, что французские банки, которые ранее попадали “под жёсткие американские санкции”, сейчас перестраховываются и закрывают счета не только российским гражданам, но и членам смешанных семей.

Фактически игнорируются все элементарные права человека в борьбе против россиян. Борются не с Россией, борются с простыми россиянами ... Были случаи намёков на выход из российского гражданства с тем, чтобы сохранить свой счёт в банке

Алексей Мешков
Посол РФ во Франции
Он также рассказал о случаях “неадекватного отношения” к российским детям во французских школах. По словам посла, в этом отношении ситуация к настоящему времени несколько улучшилась.
Акция протеста против мигрантов в Хемнице, восточная Германия 2018 год - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
18 апреля, 12:35
«Снова разжигается ненависть к русским»: левые Германии выступили против русофобии и неонацизмаПосле начала военной спецоперации РФ на Украине в Германии произошёл всплеск агрессивных действий против русских и русскоязычных жителей страны и вандализма в отношении советских мемориалов. Русофобские настроения достигли такого масштаба, что высшие государственные деятели страны были вынуждены высказаться
 
НовостиФранцияпосолдискриминацияРусофобиябанки
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:43Володин пригрозил Киеву еще более жестким ответом в случае организации им новых терактов
09:41Воинственный иждивенец. Бюджет Украины ориентирован на войну, расходы будут покрывать с помощью кредитов
09:36Дорога на войну. Из Москвы в Донецк через Ростов — из мирной жизни в ратные будни
09:33Путин рассказал о пользе использования нацвалюты в расчетах
09:22Путин: Россия будет развивать отношения со всеми странами СВМДА
09:20"Мир становится многополярным": Путин заявил, что ключевую роль начинает играть Азия
09:08Путин заявил о реальной угрозе голода в мире
09:08Мобилизованные приступили к боевой подготовке в Челябинской области
09:02В школах и банках: Посол РФ во Франции рассказал о русофобии в стране
08:56Путин призвал компенсировать ущерб Афганистану
08:51Мобилизованные граждане на Сахалине приступили к стрельбам из танков Т-80БВ
08:45Пентагон сообщил о поставке на Украину систем "для защиты неба"
08:39Турция напомнила Финляндии об обязательствах по меморандуму о членстве в НАТО
08:34Бывший премьер-министр РФ высказался по поводу участия Путина в новых президентских выборах
08:26FP: США могут заставить Украину сесть за стол переговоров в случае затягивания конфликта
08:25Под Винницей разбился украинский истребитель
08:19Эксперт оценил возможности оставшейся для электроснабжения Киева ГЭС
08:17В Турции объяснили, почему Ближний Восток не поможет Европе справиться с энергокризисом этой зимой
08:08Российский уполномоченный по правам ребенка поможет детям в Запорожской области
08:00Польша непредсказуема, как и любой сумасшедший – Межевич о возможном боевом столкновении в Белоруссии
Лента новостейМолния