https://ukraina.ru/20221013/1039676738.html

FP: США могут заставить Украину сесть за стол переговоров в случае затягивания конфликта

FP: США могут заставить Украину сесть за стол переговоров в случае затягивания конфликта - 13.10.2022 Украина.ру

FP: США могут заставить Украину сесть за стол переговоров в случае затягивания конфликта

Если конфликт затянется, то США начнет заставит Украину сесть за стол переговоров с Россией, пишет журнал Foreign Policy со ссылкой на неназванных членов подкомитета национальной безопасности американского конгресса

2022-10-13T08:26

2022-10-13T08:26

2022-10-13T08:26

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Журнал добавил, что страх администрации президента США Джо Байдена спровоцировать российского лидера Владимира Путина и Третью мировую войну стал предлогом, чтобы не увеличивать помощь Киеву.Автор публикации Даниэль Плетка напомнил о нежелании Вашингтона поставлять Киеву оперативно-тактические ракеты ATACMS, которые могут поражать цель на расстоянии около 300 километров.Тем временем в Белом доме ранее заявили, что не будут вести переговоры с Москвой от лица Украины. Решать проблему должны непосредственно участники конфликта.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ukraina.ru/20220930/1039238082.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, россия, украина