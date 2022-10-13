FP: США могут заставить Украину сесть за стол переговоров в случае затягивания конфликта - 13.10.2022 Украина.ру
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FP: США могут заставить Украину сесть за стол переговоров в случае затягивания конфликта
FP: США могут заставить Украину сесть за стол переговоров в случае затягивания конфликта - 13.10.2022 Украина.ру
FP: США могут заставить Украину сесть за стол переговоров в случае затягивания конфликта
Если конфликт затянется, то США начнет заставит Украину сесть за стол переговоров с Россией, пишет журнал Foreign Policy со ссылкой на неназванных членов подкомитета национальной безопасности американского конгресса
2022-10-13T08:26
2022-10-13T08:26
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Журнал добавил, что страх администрации президента США Джо Байдена спровоцировать российского лидера Владимира Путина и Третью мировую войну стал предлогом, чтобы не увеличивать помощь Киеву.Автор публикации Даниэль Плетка напомнил о нежелании Вашингтона поставлять Киеву оперативно-тактические ракеты ATACMS, которые могут поражать цель на расстоянии около 300 километров.Тем временем в Белом доме ранее заявили, что не будут вести переговоры с Москвой от лица Украины. Решать проблему должны непосредственно участники конфликта.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Новости, США, Россия, Украина

FP: США могут заставить Украину сесть за стол переговоров в случае затягивания конфликта

08:26 13.10.2022
 
© Marcos Bais/Pexelsкапитолий вашингтон здание флаг сша
капитолий вашингтон здание флаг сша
© Marcos Bais/Pexels
Читать в
Если конфликт затянется, то США начнет заставит Украину сесть за стол переговоров с Россией, пишет журнал Foreign Policy со ссылкой на неназванных членов подкомитета национальной безопасности американского конгресса
Журнал добавил, что страх администрации президента США Джо Байдена спровоцировать российского лидера Владимира Путина и Третью мировую войну стал предлогом, чтобы не увеличивать помощь Киеву.
"Сомнения Байдена предвещают серьезную опасность, что если конфликт затянется, а расходы продолжают расти, Белый дом начнет заставлять Украину сесть за стол переговоров с Москвой", — говорится в статье.
Автор публикации Даниэль Плетка напомнил о нежелании Вашингтона поставлять Киеву оперативно-тактические ракеты ATACMS, которые могут поражать цель на расстоянии около 300 километров.
Тем временем в Белом доме ранее заявили, что не будут вести переговоры с Москвой от лица Украины. Решать проблему должны непосредственно участники конфликта.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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