https://ukraina.ru/20221013/1039676738.html
FP: США могут заставить Украину сесть за стол переговоров в случае затягивания конфликта
FP: США могут заставить Украину сесть за стол переговоров в случае затягивания конфликта - 13.10.2022 Украина.ру
FP: США могут заставить Украину сесть за стол переговоров в случае затягивания конфликта
Если конфликт затянется, то США начнет заставит Украину сесть за стол переговоров с Россией, пишет журнал Foreign Policy со ссылкой на неназванных членов подкомитета национальной безопасности американского конгресса
2022-10-13T08:26
2022-10-13T08:26
2022-10-13T08:26
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Журнал добавил, что страх администрации президента США Джо Байдена спровоцировать российского лидера Владимира Путина и Третью мировую войну стал предлогом, чтобы не увеличивать помощь Киеву.Автор публикации Даниэль Плетка напомнил о нежелании Вашингтона поставлять Киеву оперативно-тактические ракеты ATACMS, которые могут поражать цель на расстоянии около 300 километров.Тем временем в Белом доме ранее заявили, что не будут вести переговоры с Москвой от лица Украины. Решать проблему должны непосредственно участники конфликта.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ukraina.ru/20220930/1039238082.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, россия, украина
Новости, США, Россия, Украина
FP: США могут заставить Украину сесть за стол переговоров в случае затягивания конфликта
Если конфликт затянется, то США начнет заставит Украину сесть за стол переговоров с Россией, пишет журнал Foreign Policy со ссылкой на неназванных членов подкомитета национальной безопасности американского конгресса
Журнал добавил, что страх администрации президента США Джо Байдена спровоцировать российского лидера Владимира Путина и Третью мировую войну стал предлогом, чтобы не увеличивать помощь Киеву.
"Сомнения Байдена предвещают серьезную опасность, что если конфликт затянется, а расходы продолжают расти, Белый дом начнет заставлять Украину сесть за стол переговоров с Москвой", — говорится в статье.
Автор публикации Даниэль Плетка напомнил о нежелании Вашингтона поставлять Киеву оперативно-тактические ракеты ATACMS, которые могут поражать цель на расстоянии около 300 километров.
Тем временем в Белом доме ранее заявили, что не будут вести переговоры с Москвой от лица Украины. Решать проблему должны непосредственно участники конфликта.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.