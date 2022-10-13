https://ukraina.ru/20221013/1039675582.html

Удары ВС РФ по энергетической инфраструктуре грозят Украине тотальным блэкаутом

Удары ВС РФ по энергетической инфраструктуре грозят Украине тотальным блэкаутом - 13.10.2022 Украина.ру

Удары ВС РФ по энергетической инфраструктуре грозят Украине тотальным блэкаутом

Утро 13 октября, в четверг, в Киеве началось с очередной воздушной тревоги. Как заявил Офис президента, дроны-камикадзе нанесли удар по энергетической... Украина.ру, 13.10.2022

2022-10-13T07:59

2022-10-13T07:59

2022-10-13T08:23

эксклюзив

энергетика

спецоперация

блэкаут

бомбардировка

виталий диденко

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Утро 13 октября, в четверг, в Киеве началось с очередной воздушной тревоги. Как заявил Офис президента, дроны-камикадзе нанесли удар по энергетической инфраструктуре Киевской области На протяжении последних четырех дней Украина подвергается серьезным ударам ВС РФ по энергетической инфраструктуре, вследствие которых многие населенные пункты вынуждены сидеть без света. По признанию властей, уже за два дня нанесен серьезный ущерб — выбито до 30% объектов. Всё говорит о том, что при продолжении нынешних действий, страну ожидает распад единой энергосистемы и тотальный блэкаут. Но, несмотря на такие тяжелые перспективы, Зеленский и Ко по-прежнему отказываются идти на мирные переговоры.Колоссальный ущерб: украинские города на грани коллапсаСообщения об атаках ракет и беспилотников поступали из самых разных областей: Киевской (включая столицу), Харьковской, Сумской, Винницкой, Ровенской, Житомирской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Львовской, Хмельницкой и других. Ущерб нанесен колоссальный: по открытым данным, поражены не менее 8,22 ГВт ТЭС и ТЭЦ. В крупных городах по факту имеют место веерные отключения электричества. Наиболее существенно это ощущается в приграничных с РФ Харьковской и Сумской областях — свет отсутствует по 6−8 часов (4 часа утром и столько же — вечером), в отдельных населенных пунктах — даже по 12 часов. Также весьма эффективными оказались удары по Львову и Хмельницкому, а в Киеве мэрия уже согласовала график отключений. Хотя злые языки говорят, что улицу Банковую, где заседают ключевые правительственные чиновники, данная участь минует. К схожим мерам прибегают власти других регионов.В значительной степени подорван промышленный и экономический потенциал. До 10 октября из Украины осуществлялись поставки электроэнергии в Польшу, Молдавию и Румынию. В частности, только за сентябрь текущего года Киев заработал на этом 150 млн долларов, что вдвое больше, чем месяцем ранее. Теперь же данный источник пополнения валютных запасов иссяк. Кроме того, пострадала и промышленность: ряд крупнейших украинских заводов остановили или снизили масштабы производства. Например, Полтавский ГОК или криворожский «Арселор-Миттал» (бывшая «Криворожсталь»). Удары по Криворожской ТЭЦ ставят под вопрос будущее металлургии этого района, потому что начались проблемы с обеспечением режима работы в местных карьерах и шахтах.Существенные сбои намечаются в работе органов власти: в украинском МВД перестала функционировать национальная автоматизированная информационная система, прекращена выдача водительских удостоверений, регистрация автомобилей. В период отключений останавливают работу прочие госучреждения, супермаркеты, банки. В некоторых городах начались проблемы с продуктами, хлебом и молоком. Из-за прекращения подачи электричества останавливались хлебзаводы в Сумах. На АЗС наблюдается ажиотажный спрос, так как граждане опасаются их остановки и исчезновения возможности заправить свои транспортные средства.Власть призывает экономить, народ готовится к худшемуУкраинское правительство явно далеко от оптимизма. Премьер Денис Шмыгаль признал, что веерных отключений по всей стране недостаточно для восстановления объектов энергосистемы в ближайшее время. Наряду с компанией «Укрэнерго» он призвал украинцев к тотальной экономии электричества, ибо сократить потребление необходимо на 25%, а сейчас удалось достичь лишь 10%. При этом в зимний период уже обещают температуру в жилых помещениях не более 16 градусов.«Шмыгаль призвал еще больше экономить энергоресурсы и объявил минимальную температуру обогрева зимой жилых помещений в 16 градусов, назвав это нашим вкладом в победу. Проплаченные эксперты на сайтиках сразу закивали на отопление в Европе. Они вообще делают это по поводу всякого рекорда выживаемости украинцев вроде цен и тарифов, но только не по поводу европейских зарплат. И я почему-то сильно сомневаюсь, что под словами о "нашем вкладе" премьер с экспертами имеют в виду себя, что сами они будут зимовать в подобных условиях фактически неотапливаемых квартир», — иронизирует одессит Вячеслав Азаров.«В городах сокращают количество трамваев и троллейбусов на линиях. USB-лампы и новый мощный пауэрбанк придут через пару дней. С оговоркой от одного из продавцов — если все будет нормально. На полноценную зарядную станцию тратить 400−900 у. е жаба давит. В интернетах куча роликов, как народ штурмует супермаркеты и выметает полки подчистую. Второй раз за год такое вижу, в первый раз в самом начале войны. Думал сам побежать, потом вспомнил, что еду и воду некуда складировать. Но в общем winter is coming», — делится впечатлениями журналист Максим Войтенко.Оперативно восстановить нормальное энергоснабжение не представляется возможным, особенно если удары продолжатся темпами, заданными 10−11 октября. На многих ТЭЦ удар пришёлся в самое сердце — машинные залы с турбинами. У Украины нет необходимых мощностей, а адаптация западных турбин и их доставка потребует месяцы. Но хуже всего ситуация будет развиваться, если из системы выпадут атомные станции, ведь в таком случае Украине придется уповать исключительно на импорт из ЕС. Тем более, что с отключением от украинской энергосистемы Запорожской АЭС уже потеряны до 15−20% энергетической генерации.«Некоторые населенные пункты будут чуть ли не сутками сидеть без света, другие — продолжительное время в течение суток. Возможно все, вплоть до блэкаутов, когда отключатся целые регионы. К примеру, если выпадут блоки Ровненской и Хмельницкой АЭС, блэкаут может накрыть западные и центральные области, если Южноукраинской АЭС — восток страны. Это катастрофический вариант, особенно зимой. Придется эвакуировать людей. По-хорошему, нужно было создавать параллельную энергосистему — без проводов. Речь идет о мощных генераторах, которых необходимо было хотя бы на 5 гигаватт. Но цена вопроса — 5 млрд долларов, плюс на такие генераторы очередь у производителей. Кроме того, возникает вопрос ресурса, на котором они будут работать. Даже при наличии денег обустройство такой параллельной энергосистемы может занять до трех лет», — полагает украинский эксперт Юрий Корольчук.Тяжелое принуждение к миру. Украина испытывает судьбу Крыма и ДонбассаВсе это коренным образом заденет жизнь простых граждан, ведь города будут попросту парализованы и жизнь в них станет абсолютно невыносимой на бытовом уровне. Фактически будет разрушено всё, начиная от канализационных сетей и до продуктового обеспечения — тех же холодильников в домах.Похоже, что системные поражения ВС РФ энергетической инфраструктуры являются частью стратегического плана командования по принуждению Украины к миру, а не просто разовым ответом на теракт на Крымском мосту и прочих подобных акций режима Зеленского. Ведь в данных действиях имеется серьезный военный смысл: дезорганизация тыла ВСУ, нарушение систем управления подразделений, ликвидация возможности для производства и ремонта военной техники. Хуже всего, что в значительной степени от того пострадают простые граждане, а не представители элиты, вывезшие семьи за границу. С другой стороны, нельзя не вспомнить как в 2014−2017 гг. Киев устраивал водную и энергетическую блокаду Крыма, систематически уничтожал объекты жизнеобеспечения республик Донбасса. Те, кто относят себя к так называемому патриотическому сообществу вовсю одобряли подобное варварство. Теперь же сработал закон бумеранга и за сделанное преступной киевской властью Украине воздается сторицей.

https://ukraina.ru/20211102/1032591062.html

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Виталий Диденко

Виталий Диденко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виталий Диденко

эксклюзив, энергетика, спецоперация, блэкаут, бомбардировка, виталий диденко