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Российский уполномоченный по правам ребенка поможет детям в Запорожской области

Российский уполномоченный по правам ребенка поможет детям в Запорожской области - 13.10.2022 Украина.ру

Российский уполномоченный по правам ребенка поможет детям в Запорожской области

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова с командой специалистов в ближайшее время отправится в Херсонскую и Запорожскую области для изучения на месте ситуации с беспризорными и оставшимися без родителей детьми, передает 13 октября РИА Новости

2022-10-13T08:08

2022-10-13T08:08

2022-10-13T08:08

новости

омбудсмен

дети

запорожская область

херсонская область

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"Мы сейчас понимаем, что там есть беспризорные дети, и занимаемся тем, что поедем на эти территории с большим мониторингом. Повезу туда большую команду, которая будет изучать ситуацию с детством в каждом конкретном субъекте с рекомендациями и дальнейшим сопровождением", - рассказала Львова-Белова.По ее словам, уже точно есть данные о том, что, например, в Запорожской области есть проблемы безнадзорных детей, которые остались одни по тем или иным причинам, им сейчас помогают российские военные.на заверила, что работа по включению детей-сирот с этих территорий в федеральный банк данных уже началась."Параллельно с этим сейчас отрабатываем кандидатуры на роль уполномоченных по правам ребенка в этих областях… Есть кандидаты, уже было несколько дистанционный встреч. Также мы на связи с главами, консультируемся. Может это будут люди из этих территорий, а может, приезжие специалисты. И отрабатываем региональные законодательства по работе уполномоченного", - объяснила Львова-Белова.Ранее детский омбудсмен вела работу по устройству в российские семьи детей из ДНР и ЛНР. Всего в разные регионы РФ устроены уже 350 детей. Из Херсонской и Запорожской областей детей не было.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, омбудсмен, дети, запорожская область, херсонская область