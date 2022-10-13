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Российский уполномоченный по правам ребенка поможет детям в Запорожской области
Российский уполномоченный по правам ребенка поможет детям в Запорожской области - 13.10.2022 Украина.ру
Российский уполномоченный по правам ребенка поможет детям в Запорожской области
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова с командой специалистов в ближайшее время отправится в Херсонскую и Запорожскую области для изучения на месте ситуации с беспризорными и оставшимися без родителей детьми, передает 13 октября РИА Новости
2022-10-13T08:08
2022-10-13T08:08
2022-10-13T08:08
новости
омбудсмен
дети
запорожская область
херсонская область
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"Мы сейчас понимаем, что там есть беспризорные дети, и занимаемся тем, что поедем на эти территории с большим мониторингом. Повезу туда большую команду, которая будет изучать ситуацию с детством в каждом конкретном субъекте с рекомендациями и дальнейшим сопровождением", - рассказала Львова-Белова.По ее словам, уже точно есть данные о том, что, например, в Запорожской области есть проблемы безнадзорных детей, которые остались одни по тем или иным причинам, им сейчас помогают российские военные.на заверила, что работа по включению детей-сирот с этих территорий в федеральный банк данных уже началась."Параллельно с этим сейчас отрабатываем кандидатуры на роль уполномоченных по правам ребенка в этих областях… Есть кандидаты, уже было несколько дистанционный встреч. Также мы на связи с главами, консультируемся. Может это будут люди из этих территорий, а может, приезжие специалисты. И отрабатываем региональные законодательства по работе уполномоченного", - объяснила Львова-Белова.Ранее детский омбудсмен вела работу по устройству в российские семьи детей из ДНР и ЛНР. Всего в разные регионы РФ устроены уже 350 детей. Из Херсонской и Запорожской областей детей не было.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, омбудсмен, дети, запорожская область, херсонская область
Российский уполномоченный по правам ребенка поможет детям в Запорожской области
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова с командой специалистов в ближайшее время отправится в Херсонскую и Запорожскую области для изучения на месте ситуации с беспризорными и оставшимися без родителей детьми, передает 13 октября РИА Новости
"Мы сейчас понимаем, что там есть беспризорные дети, и занимаемся тем, что поедем на эти территории с большим мониторингом. Повезу туда большую команду, которая будет изучать ситуацию с детством в каждом конкретном субъекте с рекомендациями и дальнейшим сопровождением", - рассказала Львова-Белова.
По ее словам, уже точно есть данные о том, что, например, в Запорожской области есть проблемы безнадзорных детей, которые остались одни по тем или иным причинам, им сейчас помогают российские военные.
"Будет комплексная работа по всей территории: социальные учреждения, школы-интернаты, семьи, в том числе приемные, семьи в трудной ситуации. Всю эту сводку соберем для того, чтобы синхронизировать правила учреждений с ресурсами, которые есть в России и должны быть обязательно там у семей с детьми", - сказала детский омбудсмен.
на заверила, что работа по включению детей-сирот с этих территорий в федеральный банк данных уже началась.
"Параллельно с этим сейчас отрабатываем кандидатуры на роль уполномоченных по правам ребенка в этих областях… Есть кандидаты, уже было несколько дистанционный встреч. Также мы на связи с главами, консультируемся. Может это будут люди из этих территорий, а может, приезжие специалисты. И отрабатываем региональные законодательства по работе уполномоченного", - объяснила Львова-Белова.
Ранее детский омбудсмен вела работу по устройству в российские семьи детей из ДНР и ЛНР. Всего в разные регионы РФ устроены уже 350 детей. Из Херсонской и Запорожской областей детей не было.