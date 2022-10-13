https://ukraina.ru/20221013/1039674269.html

Венгрия и Сербия поддержали антироссийскую резолюцию в ГА ООН

Венгрия и Сербия поддержали антироссийскую резолюцию в ГА ООН - 13.10.2022 Украина.ру

Венгрия и Сербия поддержали антироссийскую резолюцию в ГА ООН

Среди голосовавших в Генассамблее Организации Объединенных Наций (ГА ООН) за антироссийскую резолюцию, не признающую референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, оказались Венгрия и Сербия, передает корреспондент РИА Новости

2022-10-13T07:21

2022-10-13T07:21

2022-10-13T07:21

новости

генассамблея оон

венгрия

сербия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102775/62/1027756225_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b6e970c8458697900abb578e4ccdc3bd.jpg

Также документ поддержали такие партнеры России, как Бразилия, Науру.Для принятия резолюции требовалось две трети голосов из тех, кто голосовал за и против. Воздержавшиеся и не голосовавшие не учитывались, рассказал корреспондент РИА Новости.Всего за документ проголосовали 143 страны, против — 5, воздержались — 35. Против выступили Россия, Белоруссия, КНДР, Никарагуа, Сирия. Среди тех стран, которые воздержались от голосования, были Китай и Индия.Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал проект резолюции провокационным.

https://ukraina.ru/20221012/1039649672.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, генассамблея оон, венгрия, сербия