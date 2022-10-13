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Венгрия и Сербия поддержали антироссийскую резолюцию в ГА ООН
Венгрия и Сербия поддержали антироссийскую резолюцию в ГА ООН - 13.10.2022 Украина.ру
Венгрия и Сербия поддержали антироссийскую резолюцию в ГА ООН
Среди голосовавших в Генассамблее Организации Объединенных Наций (ГА ООН) за антироссийскую резолюцию, не признающую референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, оказались Венгрия и Сербия, передает корреспондент РИА Новости
2022-10-13T07:21
2022-10-13T07:21
2022-10-13T07:21
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генассамблея оон
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Также документ поддержали такие партнеры России, как Бразилия, Науру.Для принятия резолюции требовалось две трети голосов из тех, кто голосовал за и против. Воздержавшиеся и не голосовавшие не учитывались, рассказал корреспондент РИА Новости.Всего за документ проголосовали 143 страны, против — 5, воздержались — 35. Против выступили Россия, Белоруссия, КНДР, Никарагуа, Сирия. Среди тех стран, которые воздержались от голосования, были Китай и Индия.Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал проект резолюции провокационным.
https://ukraina.ru/20221012/1039649672.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, генассамблея оон, венгрия, сербия
Венгрия и Сербия поддержали антироссийскую резолюцию в ГА ООН
Среди голосовавших в Генассамблее Организации Объединенных Наций (ГА ООН) за антироссийскую резолюцию, не признающую референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, оказались Венгрия и Сербия, передает корреспондент РИА Новости
Также документ поддержали такие партнеры России, как Бразилия, Науру.
Для принятия резолюции требовалось две трети голосов из тех, кто голосовал за и против. Воздержавшиеся и не голосовавшие не учитывались, рассказал корреспондент РИА Новости.
Всего за документ проголосовали 143 страны, против — 5, воздержались — 35. Против выступили Россия, Белоруссия, КНДР, Никарагуа, Сирия. Среди тех стран, которые воздержались от голосования, были Китай и Индия.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал проект резолюции провокационным.