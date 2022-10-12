https://ukraina.ru/20221012/1039657579.html

Главная в мире валюта уступит место другой: Голубовский о том, что заменит доллар. Видео

Главная в мире валюта уступит место другой: Голубовский о том, что заменит доллар. Видео - 12.10.2022 Украина.ру

Главная в мире валюта уступит место другой: Голубовский о том, что заменит доллар. Видео

Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой Монетный Дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру оценил перспективы юаня занять место доллара в... Украина.ру, 12.10.2022

2022-10-12T15:44

2022-10-12T15:44

2022-10-12T15:44

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Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой Монетный Дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру оценил перспективы юаня занять место доллара в мировой торговле, потери Украины после ударов по критической инфраструктуре, а также рассказал о том, с чем столкнётся глобальная экономика в 2023 году:00:56 – Потери Украины после ударов по инфраструктуре;01:57 – Европа осталась без украинских поставок: что изменится?03:04 – Сколько еще пакетов санкций введет Запад в отношении России?05:00 – К чему приведет решение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи? 06:30 – Перспективы глобальной экономики в 2023 году;07:25 – Юань – новый доллар? 12:30 – Могут ли страны БРИКС полностью отказаться от доллара?Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация.В пятницу, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. В начале октября Государственная Дума и Совет Федерации ратифицировали соответствующие документы, а 5 октября президент Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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