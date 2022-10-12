"Солнце, ветер, приливы": Путин озвучил новые планы на энергетику - 12.10.2022 Украина.ру
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"Солнце, ветер, приливы": Путин озвучил новые планы на энергетику
"Солнце, ветер, приливы": Путин озвучил новые планы на энергетику - 12.10.2022 Украина.ру
"Солнце, ветер, приливы": Путин озвучил новые планы на энергетику
Выступая 12 октября на форуме "Российская энергетическая неделя 2022", президент России Владимир Путин сказал, что альтернативная энергетика также есть в планах Москвы
2022-10-12T14:39
2022-10-12T14:56
новости
владимир путин
энергетика
солнце
ветер
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Говоря о продаже энергоресурсов, президент подчеркнул, что Россия готова поставить в Европу необходимое количество для отопительного сезона 2022-2023 гг., но государства Евросоюза сами ведут политику, "заставляющую их топить дровами".По его словам, Москва не станет поставлять ресурсы странам, которые поддержат ограничение цен на нефть.Кроме того, 12 октября глава "Росатома" Алексей Лихачёв заявил, что Запорожская АЭС будет переведена на российское топливо. Ранее стало известно, что подача украинской энергии была полностью прекращена из-за обстрела подстанции в Днепропетровской области.
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новости, владимир путин, энергетика, солнце, ветер
Новости, Владимир Путин, энергетика, Солнце, ветер

"Солнце, ветер, приливы": Путин озвучил новые планы на энергетику

14:39 12.10.2022 (обновлено: 14:56 12.10.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в международном форуме "Российская энергетическая неделя"
Президент РФ В. Путин принял участие в международном форуме Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Выступая 12 октября на форуме "Российская энергетическая неделя 2022", президент России Владимир Путин сказал, что альтернативная энергетика также есть в планах Москвы
Конечно нужно заниматься альтернативной энергетикой: и солнцем, и ветром, и энергией приливов.
Говоря о продаже энергоресурсов, президент подчеркнул, что Россия готова поставить в Европу необходимое количество для отопительного сезона 2022-2023 гг., но государства Евросоюза сами ведут политику, "заставляющую их топить дровами".
По его словам, Москва не станет поставлять ресурсы странам, которые поддержат ограничение цен на нефть.
Кроме того, 12 октября глава "Росатома" Алексей Лихачёв заявил, что Запорожская АЭС будет переведена на российское топливо. Ранее стало известно, что подача украинской энергии была полностью прекращена из-за обстрела подстанции в Днепропетровской области.
- РИА Новости, 1920, 12.10.2022
14:08
Отремонтировать "Северный поток" возможно, но есть условия – ПутинНити газопровода "Северный поток" можно отремонтировать, но при условии его дальнейшего использования и защиты, заявил 12 октября президент России Владимир Путин в своем выступлении на Российской энергетической неделе
 
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