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"Солнце, ветер, приливы": Путин озвучил новые планы на энергетику

"Солнце, ветер, приливы": Путин озвучил новые планы на энергетику - 12.10.2022 Украина.ру

"Солнце, ветер, приливы": Путин озвучил новые планы на энергетику

Выступая 12 октября на форуме "Российская энергетическая неделя 2022", президент России Владимир Путин сказал, что альтернативная энергетика также есть в планах Москвы

2022-10-12T14:39

2022-10-12T14:39

2022-10-12T14:56

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Говоря о продаже энергоресурсов, президент подчеркнул, что Россия готова поставить в Европу необходимое количество для отопительного сезона 2022-2023 гг., но государства Евросоюза сами ведут политику, "заставляющую их топить дровами".По его словам, Москва не станет поставлять ресурсы странам, которые поддержат ограничение цен на нефть.Кроме того, 12 октября глава "Росатома" Алексей Лихачёв заявил, что Запорожская АЭС будет переведена на российское топливо. Ранее стало известно, что подача украинской энергии была полностью прекращена из-за обстрела подстанции в Днепропетровской области.

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новости, владимир путин, энергетика, солнце, ветер