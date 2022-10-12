"Солнце, ветер, приливы": Путин озвучил новые планы на энергетику
14:39 12.10.2022 (обновлено: 14:56 12.10.2022)
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в международном форуме "Российская энергетическая неделя"
Выступая 12 октября на форуме "Российская энергетическая неделя 2022", президент России Владимир Путин сказал, что альтернативная энергетика также есть в планах Москвы
Конечно нужно заниматься альтернативной энергетикой: и солнцем, и ветром, и энергией приливов.
Говоря о продаже энергоресурсов, президент подчеркнул, что Россия готова поставить в Европу необходимое количество для отопительного сезона 2022-2023 гг., но государства Евросоюза сами ведут политику, "заставляющую их топить дровами".
По его словам, Москва не станет поставлять ресурсы странам, которые поддержат ограничение цен на нефть.
Кроме того, 12 октября глава "Росатома" Алексей Лихачёв заявил, что Запорожская АЭС будет переведена на российское топливо. Ранее стало известно, что подача украинской энергии была полностью прекращена из-за обстрела подстанции в Днепропетровской области.