В Минобороны Украины признались в любви к Макрону ради САУ Caesar - 12.10.2022 Украина.ру
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В Минобороны Украины признались в любви к Макрону ради САУ Caesar
В Минобороны Украины признались в любви к Макрону ради САУ Caesar - 12.10.2022 Украина.ру
В Минобороны Украины признались в любви к Макрону ради САУ Caesar
Сотрудники Минобороны Украины попросили Францию о поставках самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar. Видеообращение опубликовали 12 октября в твиттере МО Украины
2022-10-12T12:56
2022-10-12T12:56
новости
эммануэль макрон
поставки
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Сотрудники Минобороны Украины признались в любви к президенту Франции Эммануэлю Макрону и французским САУ Caesar. Видеоролик c розами, шоколадом, видами Парижа и просьбами о военных поставках под романтичный саундтрек опубликовали в Twitter украинского оборонного ведомства.Авторы ролика признались в любви к французским актрисам Софи Марсо, Изабель Аджани и Бриджит Бардо. Наряду с ними поставили Эммануэля Макрона и разместили сердечко.
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новости, эммануэль макрон, поставки, киев
Новости, Эммануэль Макрон, поставки, Киев

В Минобороны Украины признались в любви к Макрону ради САУ Caesar

12:56 12.10.2022
 
Печальный Макрон
Печальный Макрон
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Сотрудники Минобороны Украины попросили Францию о поставках самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar. Видеообращение опубликовали 12 октября в твиттере МО Украины
Сотрудники Минобороны Украины признались в любви к президенту Франции Эммануэлю Макрону и французским САУ Caesar. Видеоролик c розами, шоколадом, видами Парижа и просьбами о военных поставках под романтичный саундтрек опубликовали в Twitter украинского оборонного ведомства.
"Романтические жесты имеют много проявлений. Но если вы хотите завоевать наши сердца, ничто не сравнится со 155-мм мобильными самоходными артиллерийскими установками. Пожалуйста, пришлите нам еще", - говорится в тексте видеоролика.
Авторы ролика признались в любви к французским актрисам Софи Марсо, Изабель Аджани и Бриджит Бардо. Наряду с ними поставили Эммануэля Макрона и разместили сердечко.
Стоп - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
9 октября, 13:50
МИД России: поставки дальнобойного оружия Украине станут красной линией Поставки Западом Киеву более мощных средств поражения будут восприняты РФ как угроза стабильности региональной и глобальной безопасности. - заявил директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
 
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