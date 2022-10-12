https://ukraina.ru/20221012/1039643514.html
В Минобороны Украины признались в любви к Макрону ради САУ Caesar
В Минобороны Украины признались в любви к Макрону ради САУ Caesar - 12.10.2022 Украина.ру
В Минобороны Украины признались в любви к Макрону ради САУ Caesar
Сотрудники Минобороны Украины попросили Францию о поставках самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar. Видеообращение опубликовали 12 октября в твиттере МО Украины
2022-10-12T12:56
2022-10-12T12:56
2022-10-12T12:56
новости
эммануэль макрон
поставки
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/16/1038983960_0:188:960:728_1920x0_80_0_0_85d090c4c7d73b846eb8d131e76d1795.jpg
Сотрудники Минобороны Украины признались в любви к президенту Франции Эммануэлю Макрону и французским САУ Caesar. Видеоролик c розами, шоколадом, видами Парижа и просьбами о военных поставках под романтичный саундтрек опубликовали в Twitter украинского оборонного ведомства.Авторы ролика признались в любви к французским актрисам Софи Марсо, Изабель Аджани и Бриджит Бардо. Наряду с ними поставили Эммануэля Макрона и разместили сердечко.
https://ukraina.ru/20221009/1039535832.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/16/1038983960_0:98:960:818_1920x0_80_0_0_835a6f4eacf710a78eb5b36c8c86d59a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, эммануэль макрон, поставки, киев
Новости, Эммануэль Макрон, поставки, Киев
В Минобороны Украины признались в любви к Макрону ради САУ Caesar
Сотрудники Минобороны Украины попросили Францию о поставках самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar. Видеообращение опубликовали 12 октября в твиттере МО Украины