https://ukraina.ru/20221012/1039643514.html

В Минобороны Украины признались в любви к Макрону ради САУ Caesar

В Минобороны Украины признались в любви к Макрону ради САУ Caesar - 12.10.2022 Украина.ру

В Минобороны Украины признались в любви к Макрону ради САУ Caesar

Сотрудники Минобороны Украины попросили Францию о поставках самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar. Видеообращение опубликовали 12 октября в твиттере МО Украины

2022-10-12T12:56

2022-10-12T12:56

2022-10-12T12:56

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Сотрудники Минобороны Украины признались в любви к президенту Франции Эммануэлю Макрону и французским САУ Caesar. Видеоролик c розами, шоколадом, видами Парижа и просьбами о военных поставках под романтичный саундтрек опубликовали в Twitter украинского оборонного ведомства.Авторы ролика признались в любви к французским актрисам Софи Марсо, Изабель Аджани и Бриджит Бардо. Наряду с ними поставили Эммануэля Макрона и разместили сердечко.

https://ukraina.ru/20221009/1039535832.html

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новости, эммануэль макрон, поставки, киев