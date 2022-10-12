Украинская разведка открещивается от причастия к теракту на Крымском мосту - 12.10.2022 Украина.ру
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Украинская разведка открещивается от причастия к теракту на Крымском мосту
Украинская разведка открещивается от причастия к теракту на Крымском мосту - 12.10.2022 Украина.ру
Украинская разведка открещивается от причастия к теракту на Крымском мосту
Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины не будет комментировать расследование ФСБ по теракту на Крымском мосту, так как считает их деятельность "ерундой", заявил 12 октября в эфире телеканала "Суспільне" представитель пресс-службы ГУР Андрей Юсов
2022-10-12T12:17
2022-10-12T12:17
новости
крымский мост
теракт
гур моу
кирилл буданов
фсб
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Ранее в среду в ФСБ сообщили о задержании восьмерых фигурантов дела: граждан России, Украины и Армении, раскрыли всю схему преступления и заявили, что организацией теракта занималось ГУР Украины и глава ведомства Кирилл Буданов.В день теракта, 8 октября, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в своем Twitter-аккаунте: "Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть уничтожено, все украденное — возвращено Украине, все российское оккупационное — изгнано".Позднее президент РФ Владимир Путин сообщил, что "авторами, заказчиками и исполнителями подрыва Крымского моста были спецслужбы Украины" и в этом нет сомнений.
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новости, крымский мост, теракт, гур моу, кирилл буданов, фсб
Новости, Крымский мост, теракт, ГУР МОУ, Кирилл Буданов, ФСБ

Украинская разведка открещивается от причастия к теракту на Крымском мосту

12:17 12.10.2022
 
© скриншот с видеоКрымский мост
Крымский мост
© скриншот с видео
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Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины не будет комментировать расследование ФСБ по теракту на Крымском мосту, так как считает их деятельность "ерундой", заявил 12 октября в эфире телеканала "Суспільне" представитель пресс-службы ГУР Андрей Юсов

Ерунда вся деятельность ФСБ и Следственного комитета. Это фейковые структуры <...>, поэтому комментировать их очередные заявления мы точно не будем. Удивительно, что еще никакой визитки не нашли в районе Крымского моста.

Ранее в среду в ФСБ сообщили о задержании восьмерых фигурантов дела: граждан России, Украины и Армении, раскрыли всю схему преступления и заявили, что организацией теракта занималось ГУР Украины и глава ведомства Кирилл Буданов.
В день теракта, 8 октября, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в своем Twitter-аккаунте: "Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть уничтожено, все украденное — возвращено Украине, все российское оккупационное — изгнано".
Позднее президент РФ Владимир Путин сообщил, что "авторами, заказчиками и исполнителями подрыва Крымского моста были спецслужбы Украины" и в этом нет сомнений.
Крымский мост
09:28
По делу о теракте на Крымском мосту задержаны 8 человек: в ФСБ раскрыли все подробностиДиверсия на Крымском мосту была подготовлена и организована Главным управлением разведки Минобороны Украины, задержаны 5 граждан России, 3 граждан Украины и Армении. Об этом 12 октября сообщили в Центре общественных связей ФСБ
 
НовостиКрымский мосттерактГУР МОУКирилл БудановФСБ
 
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