https://ukraina.ru/20221012/1039641055.html
Украинская разведка открещивается от причастия к теракту на Крымском мосту
Украинская разведка открещивается от причастия к теракту на Крымском мосту - 12.10.2022 Украина.ру
Украинская разведка открещивается от причастия к теракту на Крымском мосту
Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины не будет комментировать расследование ФСБ по теракту на Крымском мосту, так как считает их деятельность "ерундой", заявил 12 октября в эфире телеканала "Суспільне" представитель пресс-службы ГУР Андрей Юсов
2022-10-12T12:17
2022-10-12T12:17
2022-10-12T12:17
новости
крымский мост
теракт
гур моу
кирилл буданов
фсб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/08/1039517994_160:0:1280:630_1920x0_80_0_0_eae838c23bb98513ed8f536c163a9223.png
Ранее в среду в ФСБ сообщили о задержании восьмерых фигурантов дела: граждан России, Украины и Армении, раскрыли всю схему преступления и заявили, что организацией теракта занималось ГУР Украины и глава ведомства Кирилл Буданов.В день теракта, 8 октября, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в своем Twitter-аккаунте: "Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть уничтожено, все украденное — возвращено Украине, все российское оккупационное — изгнано".Позднее президент РФ Владимир Путин сообщил, что "авторами, заказчиками и исполнителями подрыва Крымского моста были спецслужбы Украины" и в этом нет сомнений.
https://ukraina.ru/20221012/1039633091.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/08/1039517994_410:0:1250:630_1920x0_80_0_0_f823075798fd96eab483a7ebeb5704f7.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, крымский мост, теракт, гур моу, кирилл буданов, фсб
Новости, Крымский мост, теракт, ГУР МОУ, Кирилл Буданов, ФСБ
Украинская разведка открещивается от причастия к теракту на Крымском мосту
Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины не будет комментировать расследование ФСБ по теракту на Крымском мосту, так как считает их деятельность "ерундой", заявил 12 октября в эфире телеканала "Суспільне" представитель пресс-службы ГУР Андрей Юсов
Ерунда вся деятельность ФСБ и Следственного комитета. Это фейковые структуры <...>, поэтому комментировать их очередные заявления мы точно не будем. Удивительно, что еще никакой визитки не нашли в районе Крымского моста.
Ранее в среду в ФСБ сообщили о задержании восьмерых фигурантов дела: граждан России, Украины и Армении, раскрыли всю схему преступления и заявили, что организацией теракта занималось ГУР Украины и глава ведомства Кирилл Буданов.
В день теракта, 8 октября, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в своем Twitter-аккаунте: "Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть уничтожено, все украденное — возвращено Украине, все российское оккупационное — изгнано".
Позднее президент РФ Владимир Путин сообщил, что "авторами, заказчиками и исполнителями подрыва Крымского моста были спецслужбы Украины" и в этом нет сомнений.