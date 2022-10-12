Украинская разведка открещивается от причастия к теракту на Крымском мосту

По делу о теракте на Крымском мосту задержаны 8 человек: в ФСБ раскрыли все подробности

Диверсия на Крымском мосту была подготовлена и организована Главным управлением разведки Минобороны Украины, задержаны 5 граждан России, 3 граждан Украины и Армении. Об этом 12 октября сообщили в Центре общественных связей ФСБ