"Все молимся": Добронравов рассказал о будущем "Сватов"

Кошмал для Добронравова: украинская актриса заявила, что со звездой "Сватов" ей больше не о чем говорить

Украинская актриса телесериала "Сваты" Анна Кошмал в последнем интервью заявила, что догадывалась, кто поддержит ее страну, а кто нет, и "достойного человека просить не надо". Об этом 19 сентября написал сайт "Знай.ua"