"Все молимся": Добронравов рассказал о будущем "Сватов" - 12.10.2022 Украина.ру
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"Все молимся": Добронравов рассказал о будущем "Сватов"
"Все молимся": Добронравов рассказал о будущем "Сватов" - 12.10.2022 Украина.ру
"Все молимся": Добронравов рассказал о будущем "Сватов"
Актер Фёдор Добронравов, исполнитель одной из главных ролей в россйско-украинском сериале "Сваты" признался, что не знает, какая судьба ждет сериал, и не разбирается в политике. Об этом 12 октября сообщает "Моё! Online"
2022-10-12T10:30
2022-10-12T10:30
новости
сваты
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В Воронеже на благотворительном творческом вечере выпускников театрального института у актера спросили, что ждет проект и будет ли у него продолжение.В конце лета "Русская газета" сообщила о том, что новый сезон культового сериала "Сваты" может не выйти без участия в проекте Добронравова, хотя сам актер ничего не заявлял о своем выходе из проекта.Ранее в команде сериала произошел конфликт между российскими актерами Добронравовым и Инной Королевой и украинской актрисой Анной Кошмал. Кошмал прекратила общение со всеми коллегами по сериалу "Сваты" из-за того, что никто из них не высказался против российской спецоперации на Украине.Кошмал тем временем объявила сбор средств на прибор ночного видения для своего друга, военнослужащего ВСУ.
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новости, сваты, добронравов, молитва
Новости, Сваты, Добронравов, молитва

"Все молимся": Добронравов рассказал о будущем "Сватов"

10:30 12.10.2022
 
© Открытые источникиФедор Добронравов
Федор Добронравов
© Открытые источники
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Актер Фёдор Добронравов, исполнитель одной из главных ролей в россйско-украинском сериале "Сваты" признался, что не знает, какая судьба ждет сериал, и не разбирается в политике. Об этом 12 октября сообщает "Моё! Online"
В Воронеже на благотворительном творческом вечере выпускников театрального института у актера спросили, что ждет проект и будет ли у него продолжение.
Откуда же я знаю. Молимся все. Мне в Воронеже Владимир Степанович Сисикин когда-то сказал: “Цель твоя как артиста — выйти на сцену и сделать так, чтобы после твоего спектакля зритель стал чуть-чуть мудрее, чуть-чуть сдержаннее, лучше, добрее. Больше у тебя никакой цели нет”. Я так и живу. Я во многом не разбираюсь, тем более в политике, поэтому туда и не лезу.
В конце лета "Русская газета" сообщила о том, что новый сезон культового сериала "Сваты" может не выйти без участия в проекте Добронравова, хотя сам актер ничего не заявлял о своем выходе из проекта.
Ранее в команде сериала произошел конфликт между российскими актерами Добронравовым и Инной Королевой и украинской актрисой Анной Кошмал. Кошмал прекратила общение со всеми коллегами по сериалу "Сваты" из-за того, что никто из них не высказался против российской спецоперации на Украине.
Кошмал тем временем объявила сбор средств на прибор ночного видения для своего друга, военнослужащего ВСУ.
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