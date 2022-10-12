"Все молимся": Добронравов рассказал о будущем "Сватов"
© Открытые источникиФедор Добронравов
© Открытые источники
Актер Фёдор Добронравов, исполнитель одной из главных ролей в россйско-украинском сериале "Сваты" признался, что не знает, какая судьба ждет сериал, и не разбирается в политике. Об этом 12 октября сообщает "Моё! Online"
В Воронеже на благотворительном творческом вечере выпускников театрального института у актера спросили, что ждет проект и будет ли у него продолжение.
Откуда же я знаю. Молимся все. Мне в Воронеже Владимир Степанович Сисикин когда-то сказал: “Цель твоя как артиста — выйти на сцену и сделать так, чтобы после твоего спектакля зритель стал чуть-чуть мудрее, чуть-чуть сдержаннее, лучше, добрее. Больше у тебя никакой цели нет”. Я так и живу. Я во многом не разбираюсь, тем более в политике, поэтому туда и не лезу.
В конце лета "Русская газета" сообщила о том, что новый сезон культового сериала "Сваты" может не выйти без участия в проекте Добронравова, хотя сам актер ничего не заявлял о своем выходе из проекта.
Ранее в команде сериала произошел конфликт между российскими актерами Добронравовым и Инной Королевой и украинской актрисой Анной Кошмал. Кошмал прекратила общение со всеми коллегами по сериалу "Сваты" из-за того, что никто из них не высказался против российской спецоперации на Украине.
Кошмал тем временем объявила сбор средств на прибор ночного видения для своего друга, военнослужащего ВСУ.
19 сентября, 13:30Кошмал для Добронравова: украинская актриса заявила, что со звездой "Сватов" ей больше не о чем говоритьУкраинская актриса телесериала "Сваты" Анна Кошмал в последнем интервью заявила, что догадывалась, кто поддержит ее страну, а кто нет, и "достойного человека просить не надо". Об этом 19 сентября написал сайт "Знай.ua"