https://ukraina.ru/20221012/1039635373.html
"Европа безмолвствует": в МИД РФ прокомментировали ход расследования по "Северным потокам"
"Европа безмолвствует": в МИД РФ прокомментировали ход расследования по "Северным потокам" - 12.10.2022 Украина.ру
"Европа безмолвствует": в МИД РФ прокомментировали ход расследования по "Северным потокам"
Россия будет добиваться участия в расследования теракта на "Северных потоках", при этом шведское правительство отказывается от сотрудничества, заявил 12 октября замглавы МИД РФ Александр Грушко, пишет РИА Новости
2022-10-12T09:50
2022-10-12T09:50
2022-10-12T09:50
новости
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северный поток
стокгольм
мид
расследование
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Накануне премьер-министр переходного правительства Швеции Магдалена Андерссон заявила, что Стокгольм "не планирует допускать Россию" к расследованию.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2".Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".Двумя днями ранее президент России Владимир Путин намекнул, что "всем известен бенефициар этих диверсий".
https://ukraina.ru/20221009/1039532461.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, северный поток-2, северный поток, стокгольм, мид, расследование
Новости, Северный поток-2, Северный поток, Стокгольм, МИД, Расследование
"Европа безмолвствует": в МИД РФ прокомментировали ход расследования по "Северным потокам"
Россия будет добиваться участия в расследования теракта на "Северных потоках", при этом шведское правительство отказывается от сотрудничества, заявил 12 октября замглавы МИД РФ Александр Грушко, пишет РИА Новости
Бессмысленно задаваться вопросом о мотивах такого отказа Стокгольма от сотрудничества. Решения принимаются в других столицах. Назвался груздем - полезай в кузов. Мечтали о превращении Балтийского моря во внутреннее море НАТО - мечта осуществилась: совершён террористический акт, удар по фундаментальным интересам европейцев. Европа безмолвствует. Но это их выбор. Но мы будем настойчиво добиваться участия в расследовании.
Накануне премьер-министр переходного правительства Швеции Магдалена Андерссон заявила, что Стокгольм "не планирует допускать Россию" к расследованию.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2".
Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
Двумя днями ранее президент России Владимир Путин намекнул, что "всем известен бенефициар этих диверсий".