https://ukraina.ru/20221012/1039629856.html
Австралия готова обучать военнослужащих ВСУ
Австралия готова обучать военнослужащих ВСУ - 12.10.2022 Украина.ру
Австралия готова обучать военнослужащих ВСУ
Австралия рассматривает возможность участия своих военных в обучении военнослужащих киевского режима. Об этом заявил 12 октября премьер-министр страны Энтони Албанезе в интервью местной радиостанции Channel 7
2022-10-12T08:19
2022-10-12T08:19
2022-10-12T08:19
новости
спецоперация
австралия
премьер-министр
киевский режим
военная помощь
всу
инструкторы
аль-джазира
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Как отмечается в статье, опубликованной на сайте англоязычной версии телеканала “Аль-Джазира”, некоторые австралийские СМИ при этом утверждают, что речь идёт о посылке инструкторов на Украину, в то время как другие сообщают, что такое обучение будет организовано на территории других стран.Албанезе рассказал о состоявшемся ранее в тот же день телефонном разговоре с главой киевского режима Владимиром Зеленским, во время которого шла речь об организации обучения солдат ВСУ.С начала российской спецоперации на Украине австралийское правительство уже истратило 314 миллионов американских долларов на поддержку Киева, в том числе 244 миллиона – на военную помощь.
https://ukraina.ru/20220528/1034044337.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, австралия, премьер-министр, киевский режим, военная помощь, всу, инструкторы, аль-джазира
Новости, Спецоперация, Австралия, премьер-министр, киевский режим, военная помощь, ВСУ, инструкторы, Аль-Джазира
Австралия готова обучать военнослужащих ВСУ
Австралия рассматривает возможность участия своих военных в обучении военнослужащих киевского режима. Об этом заявил 12 октября премьер-министр страны Энтони Албанезе в интервью местной радиостанции Channel 7