https://ukraina.ru/20221012/1039628552.html

Британцы обвинили Зеленского в безумии после его новой просьбы

Британцы обвинили Зеленского в безумии после его новой просьбы - 12.10.2022 Украина.ру

Британцы обвинили Зеленского в безумии после его новой просьбы

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости создать силами западных стран "воздушный шит" ПВО над Украиной, негативно восприняли читатели британского издания Daily Express

2022-10-12T07:44

2022-10-12T07:44

2022-10-12T07:44

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владимир зеленский

великобритания

британцы

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Во время выступления 11 октября на саммите G7, который проходит в онлайн-формате, Зеленский призвал помочь создать "воздушный щит" для Украины и предоставить Киеву современные средства противовоздушной обороны (ПВО)."Я так понимаю, что Зеленский опять умоляет Запад начать Армагеддон от его имени", — написал один из пользователей."Думаю, пришло время немедленно остановить этого сумасшедшего и его приспешников, пока это не вышло из-под контроля. Верю, что миру это под силу", — отметили в комментариях."Как скоро западные политики поймут, что Зеленский их всех одурачил?" — добавили в ответ."Кажется, Запад начинает медленно осознавать правду о коррумпированном Зеленском. Он должен предстать перед судом. Его следует судить за убийство собственного народа", — заключил британец.

https://ukraina.ru/20221011/1039589060.html

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новости, владимир зеленский, великобритания, британцы