Британцы обвинили Зеленского в безумии после его новой просьбы - 12.10.2022 Украина.ру
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Британцы обвинили Зеленского в безумии после его новой просьбы
Британцы обвинили Зеленского в безумии после его новой просьбы - 12.10.2022 Украина.ру
Британцы обвинили Зеленского в безумии после его новой просьбы
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости создать силами западных стран "воздушный шит" ПВО над Украиной, негативно восприняли читатели британского издания Daily Express
2022-10-12T07:44
2022-10-12T07:44
новости
владимир зеленский
великобритания
британцы
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Во время выступления 11 октября на саммите G7, который проходит в онлайн-формате, Зеленский призвал помочь создать "воздушный щит" для Украины и предоставить Киеву современные средства противовоздушной обороны (ПВО)."Я так понимаю, что Зеленский опять умоляет Запад начать Армагеддон от его имени", — написал один из пользователей."Думаю, пришло время немедленно остановить этого сумасшедшего и его приспешников, пока это не вышло из-под контроля. Верю, что миру это под силу", — отметили в комментариях."Как скоро западные политики поймут, что Зеленский их всех одурачил?" — добавили в ответ."Кажется, Запад начинает медленно осознавать правду о коррумпированном Зеленском. Он должен предстать перед судом. Его следует судить за убийство собственного народа", — заключил британец.
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новости, владимир зеленский, великобритания, британцы
Новости, Владимир Зеленский, Великобритания, британцы

Британцы обвинили Зеленского в безумии после его новой просьбы

07:44 12.10.2022
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости создать силами западных стран "воздушный шит" ПВО над Украиной, негативно восприняли читатели британского издания Daily Express
Во время выступления 11 октября на саммите G7, который проходит в онлайн-формате, Зеленский призвал помочь создать "воздушный щит" для Украины и предоставить Киеву современные средства противовоздушной обороны (ПВО).
"Я так понимаю, что Зеленский опять умоляет Запад начать Армагеддон от его имени", — написал один из пользователей.
"Зеленский безумен, Западу пора освободить его от должности", — согласился другой.
"Думаю, пришло время немедленно остановить этого сумасшедшего и его приспешников, пока это не вышло из-под контроля. Верю, что миру это под силу", — отметили в комментариях.
"Как скоро западные политики поймут, что Зеленский их всех одурачил?" — добавили в ответ.
"Кажется, Запад начинает медленно осознавать правду о коррумпированном Зеленском. Он должен предстать перед судом. Его следует судить за убийство собственного народа", — заключил британец.
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