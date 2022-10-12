https://ukraina.ru/20221012/1039628552.html
Британцы обвинили Зеленского в безумии после его новой просьбы
Британцы обвинили Зеленского в безумии после его новой просьбы - 12.10.2022 Украина.ру
Британцы обвинили Зеленского в безумии после его новой просьбы
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости создать силами западных стран "воздушный шит" ПВО над Украиной, негативно восприняли читатели британского издания Daily Express
2022-10-12T07:44
2022-10-12T07:44
2022-10-12T07:44
новости
владимир зеленский
великобритания
британцы
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Во время выступления 11 октября на саммите G7, который проходит в онлайн-формате, Зеленский призвал помочь создать "воздушный щит" для Украины и предоставить Киеву современные средства противовоздушной обороны (ПВО)."Я так понимаю, что Зеленский опять умоляет Запад начать Армагеддон от его имени", — написал один из пользователей."Думаю, пришло время немедленно остановить этого сумасшедшего и его приспешников, пока это не вышло из-под контроля. Верю, что миру это под силу", — отметили в комментариях."Как скоро западные политики поймут, что Зеленский их всех одурачил?" — добавили в ответ."Кажется, Запад начинает медленно осознавать правду о коррумпированном Зеленском. Он должен предстать перед судом. Его следует судить за убийство собственного народа", — заключил британец.
https://ukraina.ru/20221011/1039589060.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, великобритания, британцы
Британцы обвинили Зеленского в безумии после его новой просьбы
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости создать силами западных стран "воздушный шит" ПВО над Украиной, негативно восприняли читатели британского издания Daily Express
Во время выступления 11 октября на саммите G7, который проходит в онлайн-формате, Зеленский призвал помочь создать "воздушный щит" для Украины и предоставить Киеву современные средства противовоздушной обороны (ПВО).
"Я так понимаю, что Зеленский опять умоляет Запад начать Армагеддон от его имени", — написал один из пользователей.
"Зеленский безумен, Западу пора освободить его от должности", — согласился другой.
"Думаю, пришло время немедленно остановить этого сумасшедшего и его приспешников, пока это не вышло из-под контроля. Верю, что миру это под силу", — отметили в комментариях.
"Как скоро западные политики поймут, что Зеленский их всех одурачил?" — добавили в ответ.
"Кажется, Запад начинает медленно осознавать правду о коррумпированном Зеленском. Он должен предстать перед судом. Его следует судить за убийство собственного народа", — заключил британец.