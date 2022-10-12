https://ukraina.ru/20221012/1039628432.html

КГБ Белоруссии: в Польше, Литве и на Украине готовят организаторов терактов

КГБ Белоруссии: в Польше, Литве и на Украине готовят организаторов терактов - 12.10.2022 Украина.ру

КГБ Белоруссии: в Польше, Литве и на Украине готовят организаторов терактов

Иностранные спецслужбы помогают готовить организаторов терактов в Белоруссии на территории Украины, Польши и Литвы, заявил председатель белорусского КГБ генерал-лейтенант Иван Тертель в эфире телеканала "Беларусь 1"

2022-10-12T07:33

2022-10-12T07:33

2022-10-12T07:34

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"Есть и другие сценарии. Они предусматривают в том числе подготовку к серии терактов на нашей территории с учетом того, что у нас создается совместная группировка войск с РФ. Совершение терактов на железной дороге, совершение терактов по пути движения воинских формирований наших и наших союзников. Уже есть призывы в отдельных социальных сетях. Мы знаем, кто за этим стоит. Мы знаем, что иностранные спецслужбы пытаются от этого дистанцироваться, реально же помогая организаторам на территории Польши, Литвы, Украины", - сказал Тертель.По его словам, формируются террористические группы, поддерживаемые напрямую этими государствами, поэтому "ЦРУ и другие более мощные спецслужбы, стоящие за спецслужбами стран-сателлитов, владеют и направляют эту ситуацию, финансируют их".Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск.Он также утверждал, что накануне по неофициальным каналам его "предупредили о нанесении удара по Белоруссии с территории Украины".

https://ukraina.ru/20221010/1039572558.html

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