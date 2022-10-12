КГБ Белоруссии: в Польше, Литве и на Украине готовят организаторов терактов - 12.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221012/1039628432.html
КГБ Белоруссии: в Польше, Литве и на Украине готовят организаторов терактов
КГБ Белоруссии: в Польше, Литве и на Украине готовят организаторов терактов - 12.10.2022 Украина.ру
КГБ Белоруссии: в Польше, Литве и на Украине готовят организаторов терактов
Иностранные спецслужбы помогают готовить организаторов терактов в Белоруссии на территории Украины, Польши и Литвы, заявил председатель белорусского КГБ генерал-лейтенант Иван Тертель в эфире телеканала "Беларусь 1"
2022-10-12T07:33
2022-10-12T07:34
новости
белоруссия
украина
польша
литва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102879/02/1028790287_0:126:3194:1923_1920x0_80_0_0_b6d5c449c1e17a5d3c9b3948b496f7b7.jpg
"Есть и другие сценарии. Они предусматривают в том числе подготовку к серии терактов на нашей территории с учетом того, что у нас создается совместная группировка войск с РФ. Совершение терактов на железной дороге, совершение терактов по пути движения воинских формирований наших и наших союзников. Уже есть призывы в отдельных социальных сетях. Мы знаем, кто за этим стоит. Мы знаем, что иностранные спецслужбы пытаются от этого дистанцироваться, реально же помогая организаторам на территории Польши, Литвы, Украины", - сказал Тертель.По его словам, формируются террористические группы, поддерживаемые напрямую этими государствами, поэтому "ЦРУ и другие более мощные спецслужбы, стоящие за спецслужбами стран-сателлитов, владеют и направляют эту ситуацию, финансируют их".Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск.Он также утверждал, что накануне по неофициальным каналам его "предупредили о нанесении удара по Белоруссии с территории Украины".
https://ukraina.ru/20221010/1039572558.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102879/02/1028790287_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_af97006a1509ad4c9f153dade6a944a7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, белоруссия, украина, польша, литва
Новости, Белоруссия, Украина, Польша, Литва

КГБ Белоруссии: в Польше, Литве и на Украине готовят организаторов терактов

07:33 12.10.2022 (обновлено: 07:34 12.10.2022)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкУчения КГБ Белоруссии
Учения КГБ Белоруссии
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать в
Иностранные спецслужбы помогают готовить организаторов терактов в Белоруссии на территории Украины, Польши и Литвы, заявил председатель белорусского КГБ генерал-лейтенант Иван Тертель в эфире телеканала "Беларусь 1"
"Есть и другие сценарии. Они предусматривают в том числе подготовку к серии терактов на нашей территории с учетом того, что у нас создается совместная группировка войск с РФ. Совершение терактов на железной дороге, совершение терактов по пути движения воинских формирований наших и наших союзников. Уже есть призывы в отдельных социальных сетях. Мы знаем, кто за этим стоит. Мы знаем, что иностранные спецслужбы пытаются от этого дистанцироваться, реально же помогая организаторам на территории Польши, Литвы, Украины", - сказал Тертель.
По его словам, формируются террористические группы, поддерживаемые напрямую этими государствами, поэтому "ЦРУ и другие более мощные спецслужбы, стоящие за спецслужбами стран-сателлитов, владеют и направляют эту ситуацию, финансируют их".
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск.
Он также утверждал, что накануне по неофициальным каналам его "предупредили о нанесении удара по Белоруссии с территории Украины".
- РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 15:48
Россия наступает. Эксперты и политики о ракетных ударах по Киеву и по Украине
 
НовостиБелоруссияУкраинаПольшаЛитва
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:28По делу о теракте на Крымском мосту задержаны 8 человек: в ФСБ раскрыли все подробности
09:19В Николаевской области слышны звуки взрывов - СМИ
09:03В Киеве объявили воздушную тревогу
09:00Воздушная тревога и взрывы, обстрелы Донбасса, Байден о Путине. Главное на Украине на утро 12 октября
08:55Отставной офицер ФСБ рассказал, как Россия может лишить Украину поставок западного оружия
08:46Байден заявил, что не будет обсуждать с Россией контроль над бывшими частями Украины
08:41Президент ОАЭ Аль Нахайян проинформировал Путина о позиции Украины по некоторым вопросам
08:32В России будет создана новая крупнокалиберная снайперская винтовка
08:27Financial Times указала на слабость Украины после российских ударов
08:19Австралия готова обучать военнослужащих ВСУ
08:19Байден заявил, что не верит в возможность применения Путиным ядерного оружия
08:11WP: Байден попросил Зеленского не жаловаться на недостаточную помощь США
08:00Экс-сотрудник СБУ: киевский режим замалчивает потери, но правда о них прорвётся
07:52На Украине оценили масштабы поражения энергетической инфраструктуры
07:45"Не понимают правил": эксперт рассказал, как россияне относятся к мобилизации
07:44Дайте нам ядерное оружие. Реакция украинских экспертов на обстрелы Украины 10 и 11 октября
07:44Британцы обвинили Зеленского в безумии после его новой просьбы
07:33КГБ Белоруссии: в Польше, Литве и на Украине готовят организаторов терактов
07:30Обозреватель рассказал, когда России будет считать боевые действия на Украине прямым конфликтом с НАТО
07:22Конрад Рэнкас: Польша и Украина - лишь запал для ядерной войны мировой элиты против России
Лента новостейМолния