https://ukraina.ru/20221011/1039598167.html

Конфликт заморозят? Мартынов о реакции Запада на действия России. Видео

Конфликт заморозят? Мартынов о реакции Запада на действия России. Видео - 11.10.2022 Украина.ру

Конфликт заморозят? Мартынов о реакции Запада на действия России. Видео

Политолог Алексей Мартынов в эфире Украина.ру прокомментировал ракетные удары по объектам критической инфраструктуры Украины после взрыва на Крымском мосту, а также рассказал о том, к чему Запад может склонять киевский режим и выгодно ли это России:

2022-10-11T10:55

2022-10-11T10:55

2022-10-11T10:55

алексей мартынов (политолог)

сво

тэц

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0b/1039597841_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_529c501d7154e2876ab91cba3d3b0b4e.jpg.webp

00:42 - Взрывы по Украине: достойный ли это ответ на террористические акты киевского режима? 09:05 - Можно ли считать, что подход к СВО изменился?15:49 - Нужна ли России заморозка украинского конфликта? 18:16 - К чему приведёт экстренная встреча стран G7?20:24 – Возможно ли создание Украиной фронта против Белоруссии? Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. В пятницу, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. В начале октября Государственная Дума и Совет Федерации ратифицировали соответствующие документы, а 5 октября президент Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

алексей мартынов (политолог), сво, тэц, видео, видео