https://ukraina.ru/20221011/1039598167.html
Конфликт заморозят? Мартынов о реакции Запада на действия России. Видео
Конфликт заморозят? Мартынов о реакции Запада на действия России. Видео - 11.10.2022 Украина.ру
Конфликт заморозят? Мартынов о реакции Запада на действия России. Видео
Политолог Алексей Мартынов в эфире Украина.ру прокомментировал ракетные удары по объектам критической инфраструктуры Украины после взрыва на Крымском мосту, а также рассказал о том, к чему Запад может склонять киевский режим и выгодно ли это России:
2022-10-11T10:55
2022-10-11T10:55
2022-10-11T10:55
алексей мартынов (политолог)
сво
тэц
видео
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00:42 - Взрывы по Украине: достойный ли это ответ на террористические акты киевского режима? 09:05 - Можно ли считать, что подход к СВО изменился?15:49 - Нужна ли России заморозка украинского конфликта? 18:16 - К чему приведёт экстренная встреча стран G7?20:24 – Возможно ли создание Украиной фронта против Белоруссии? Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. В пятницу, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. В начале октября Государственная Дума и Совет Федерации ратифицировали соответствующие документы, а 5 октября президент Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0b/1039597841_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_41c99fef3f3c5c4cf93fdd24fe144043.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
алексей мартынов (политолог), сво, тэц, видео, видео
Конфликт заморозят? Мартынов о реакции Запада на действия России. Видео
Политолог Алексей Мартынов в эфире Украина.ру прокомментировал ракетные удары по объектам критической инфраструктуры Украины после взрыва на Крымском мосту, а также рассказал о том, к чему Запад может склонять киевский режим и выгодно ли это России:
00:42 - Взрывы по Украине: достойный ли это ответ на террористические акты киевского режима?
09:05 - Можно ли считать, что подход к СВО изменился?
15:49 - Нужна ли России заморозка украинского конфликта?
18:16 - К чему приведёт экстренная встреча стран G7?
20:24 – Возможно ли создание Украиной фронта против Белоруссии?
Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. В пятницу, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. В начале октября Государственная Дума и Совет Федерации ратифицировали соответствующие документы, а 5 октября президент Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.