Порошенко обвинил Лукашенко в попытке вторжения на Украину
© Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкПрезиденты Украины и Белоруссии посетили Чернобыльскую АЭС
© Пресс-служба президента Украины
Пятый президент Украины Петр Порошенко в эфире польского телеканала TVN обвинил президента Белоруссии Александра Лукашенко в подготовке вторжения на Украину. Видеозапись Порошенко опубликовал 11 октября в своем Telegram-канале
Порошенко обвинил Лукашенко в подготовке вторжения на территорию страны. С территории Белоруссии можно отрезать пути снабжения украинской армии, Порошенко назвал это серьезной угрозой, на которую будет подготовлен ответ.
"На собрании силовиков Лукашенко официально заявил о том, что он снова открывает свою страну для российских войск в многотысячном контингенте. Мы считаем, что это - один из вариантов попытки повторить февральское вторжение на Украину", - сказал Порошенко.
Отвечать на эти угрозы Порошенко собрался для того, чтобы "у диктатора, который пытался провозгласить себя президентом, и мысли не было" принимать участие в боевых действиях.
В понедельник 10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание с военными и силовиками. Он сообщил о договоренности развернуть с Россией совместную региональную группировку войск из-за угроз со стороны Украины.
Вчера, 12:29"Процесс пошел": Лукашенко заявил, что Украина открывает фронт против БелоруссииПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что Киев запустил процесс открытия фронта против Белоруссии и это – безумно. Слова белорусского президента приводит 10 октября Telegram-канал "Пул первого"