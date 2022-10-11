Порошенко обвинил Лукашенко в попытке вторжения на Украину - 11.10.2022 Украина.ру
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Порошенко обвинил Лукашенко в попытке вторжения на Украину
Порошенко обвинил Лукашенко в попытке вторжения на Украину - 11.10.2022 Украина.ру
Порошенко обвинил Лукашенко в попытке вторжения на Украину
Пятый президент Украины Петр Порошенко в эфире польского телеканала TVN обвинил президента Белоруссии Александра Лукашенко в подготовке вторжения на Украину. Видеозапись Порошенко опубликовал 11 октября в своем Telegram-канале
2022-10-11T10:42
2022-10-11T10:42
новости
лукашенко
белоруссия
украина
петр порошенко
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Порошенко обвинил Лукашенко в подготовке вторжения на территорию страны. С территории Белоруссии можно отрезать пути снабжения украинской армии, Порошенко назвал это серьезной угрозой, на которую будет подготовлен ответ. Отвечать на эти угрозы Порошенко собрался для того, чтобы "у диктатора, который пытался провозгласить себя президентом, и мысли не было" принимать участие в боевых действиях. В понедельник 10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание с военными и силовиками. Он сообщил о договоренности развернуть с Россией совместную региональную группировку войск из-за угроз со стороны Украины.
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новости, лукашенко, белоруссия, украина, петр порошенко
Новости, Лукашенко, Белоруссия, Украина, Петр Порошенко

Порошенко обвинил Лукашенко в попытке вторжения на Украину

10:42 11.10.2022
 
© Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкПрезиденты Украины и Белоруссии посетили Чернобыльскую АЭС
Президенты Украины и Белоруссии посетили Чернобыльскую АЭС
© Пресс-служба президента Украины
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Пятый президент Украины Петр Порошенко в эфире польского телеканала TVN обвинил президента Белоруссии Александра Лукашенко в подготовке вторжения на Украину. Видеозапись Порошенко опубликовал 11 октября в своем Telegram-канале
Порошенко обвинил Лукашенко в подготовке вторжения на территорию страны. С территории Белоруссии можно отрезать пути снабжения украинской армии, Порошенко назвал это серьезной угрозой, на которую будет подготовлен ответ.
"На собрании силовиков Лукашенко официально заявил о том, что он снова открывает свою страну для российских войск в многотысячном контингенте. Мы считаем, что это - один из вариантов попытки повторить февральское вторжение на Украину", - сказал Порошенко.
Отвечать на эти угрозы Порошенко собрался для того, чтобы "у диктатора, который пытался провозгласить себя президентом, и мысли не было" принимать участие в боевых действиях.
В понедельник 10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание с военными и силовиками. Он сообщил о договоренности развернуть с Россией совместную региональную группировку войск из-за угроз со стороны Украины.
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Вчера, 12:29
"Процесс пошел": Лукашенко заявил, что Украина открывает фронт против БелоруссииПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что Киев запустил процесс открытия фронта против Белоруссии и это – безумно. Слова белорусского президента приводит 10 октября Telegram-канал "Пул первого"
 
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