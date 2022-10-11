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Порошенко обвинил Лукашенко в попытке вторжения на Украину

Порошенко обвинил Лукашенко в попытке вторжения на Украину - 11.10.2022 Украина.ру

Порошенко обвинил Лукашенко в попытке вторжения на Украину

Пятый президент Украины Петр Порошенко в эфире польского телеканала TVN обвинил президента Белоруссии Александра Лукашенко в подготовке вторжения на Украину. Видеозапись Порошенко опубликовал 11 октября в своем Telegram-канале

2022-10-11T10:42

2022-10-11T10:42

2022-10-11T10:42

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Порошенко обвинил Лукашенко в подготовке вторжения на территорию страны. С территории Белоруссии можно отрезать пути снабжения украинской армии, Порошенко назвал это серьезной угрозой, на которую будет подготовлен ответ. Отвечать на эти угрозы Порошенко собрался для того, чтобы "у диктатора, который пытался провозгласить себя президентом, и мысли не было" принимать участие в боевых действиях. В понедельник 10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание с военными и силовиками. Он сообщил о договоренности развернуть с Россией совместную региональную группировку войск из-за угроз со стороны Украины.

https://ukraina.ru/20221010/1039558915.html

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новости, лукашенко, белоруссия, украина, петр порошенко