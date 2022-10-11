https://ukraina.ru/20221011/1039592377.html
Владимир Жарихин: России стоит отвечать на обстрелы Донецка так же жёстко, как на теракты
Владимир Жарихин: России стоит отвечать на обстрелы Донецка так же жёстко, как на теракты - 11.10.2022 Украина.ру
Владимир Жарихин: России стоит отвечать на обстрелы Донецка так же жёстко, как на теракты
Каким должен быть ответ Москвы на действия киевского режима, а также зачем нужна совместная группировка войск Союзного государства в Белоруссии, в интервью... Украина.ру, 11.10.2022
2022-10-11T13:03
2022-10-11T13:03
2022-10-11T13:35
украина
россия
спецоперация
донецк
интервью
киев
днепропетровск
харьков
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Каким должен быть ответ Москвы на действия киевского режима, а также зачем нужна совместная группировка войск Союзного государства в Белоруссии, в интервью изданию Украина.ру рассказал замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.— Владимир Леонидович, мы видели ряд ударов по Киеву, Днепропетровску, Львову и другим городам Украины высокоточным оружием. Что нас ждет далее? — Если рассуждать логически — надо ждать продолжения. По той причине, что президент сказал, что если такие удары по инфраструктуре (РФ) продолжатся, то мы будем отвечать. Но я должен заметить, что сегодня (10 октября) было совершено более 50 ударов по одному из крупнейших городов России, я имею в виду Донецк.— То есть ответ будет еще жестче?— Я думаю, было бы логично. Тут одно из двух: или удары по одному из крупнейших городов не являются достаточным аргументом, чтобы нанести ответные удары, или все-таки один из крупнейших городов не является до конца российским городом.Мне очень не хотелось бы, чтобы удары по России делились по категориям. Удар по Крымскому мосту — на него надо ответить, удар по АЭС в Курске — тоже. А вот удары по Запорожской АЭС, которая находится на российской территории с прошлой недели, — это не то, на что надо отвечать?Или удары по Донецку тоже не являются поводом, чтобы отвечать? Почему тогда такое разделение?— То есть стоит ждать новых ударов по Украине?— Пока я вижу, что все равно удары по центру Донецка почему-то не рассматриваются как удары по российской территории. Удары по приграничным областям тоже как-то не вызывают реакции, как удары по мосту. Для меня это странно. Мне кажется, уничтожение нескольких домов на российской территории является не меньшим поводом, чем удары по Крымскому мосту — при всем уважении.— А будет ли выраженная в действиях реакция мира и Украины на удары? Новые поставки оружия? Или наоборот — смягчение позиций?— Украина обратилась к G7. Будут говорить: «Россия смотрите какая — делает с нами то же, что и мы с ними, так не годится!» Они будут говорить: «Да! Какое безобразие! Стрелять по крупному городу!»А то, что стреляют каждый день по Донецку, — это нормально, все 8 лет, а по Киеву — нет?!— Зеленский просит лидеров «большой семёрки» собраться, опять будет просить оружия...— Вот это уже классика — хвост виляет собакой! Зеленский собирает G7. И они собираются как по свистку, это выглядит смешно. Ну сам факт — он говорит: надо собраться! Они говорят — есть! Лидер западного мира образовался, наконец! Искали и нашли (смеется) И где? В «подсумке» Российской Федерации.— То есть они будут обращаться за поддержкой к Западу и чтобы отомстить?— Запад своими руками-то мстить не собирается. Они скажут украинцам: «Вперед, мы вам всё дали, вот и Хаймарсы дали, поскребли по сусекам — давайте, вперед!». А что им еще делать?— Непростая обстановка у нас и на востоке — некоторые страны — участники ОДКБ ведут себя неоднозначно. При этом 12 октября Владимир Путин едет в Астану, возможно, ему удастся повлиять на ситуацию.— Будем надеяться. Тем более речь идет в основном о странах Центральной Азии, которые находятся под очень сильным давлением США, но, если посмотреть на карту, они зажаты между Россией и Китаем. Поэтому очень сильно проявлять энтузиазм по выполнению американских требований им будет достаточно сложно. Они понимают, чем для них это чревато.— В некоторых странах слышны разговоры о выходе из ОДКБ или приостановке членства…— Они будут метаться — и вашим и нашим, но в лицо Путину это сказать побоятся. Де-юре они выходить не будут, но де-факто постараются минимизировать участие в ОДКБ. Мы уже слышали про отмену учений (от Киргизии).— А как, на ваш взгляд, будет на это реагировать Путин?— Он им просто обрисует проблемы, которые у них возникнут, и пусть думают, с какими проблемами им будет проще справиться. С теми, которые создаст США, или с теми, которые будет вынуждена создать Россия. И Китай — у них они в долгу.— Россия и Белоруссия договорились о развертывании региональной группировки. Для чего это делается?— Пока не совсем понятно, но группировки войск создаются только для трех вещей: парадов, маневров и для отражения агрессии. Видимо, в данном случае, речь идет о третьем.— То есть пока Россия не планирует занимать города запада Украины?— Не думаю. Зачем? У нас и так проблема с протяженностью фронта, зачем нам его еще растягивать?
https://ukraina.ru/20221011/1039585700.html
https://ukraina.ru/20221010/1039559983.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, россия, спецоперация, донецк, интервью, киев, днепропетровск, харьков
Каким должен быть ответ Москвы на действия киевского режима, а также зачем нужна совместная группировка войск Союзного государства в Белоруссии, в интервью изданию Украина.ру рассказал замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
— Владимир Леонидович, мы видели ряд ударов по Киеву, Днепропетровску, Львову и другим городам Украины высокоточным оружием. Что нас ждет далее?
— Если рассуждать логически — надо ждать продолжения. По той причине, что президент сказал, что если такие удары по инфраструктуре (РФ) продолжатся, то мы будем отвечать. Но я должен заметить, что сегодня (10 октября) было совершено более 50 ударов по одному из крупнейших городов России, я имею в виду Донецк.
— То есть ответ будет еще жестче?
— Я думаю, было бы логично. Тут одно из двух: или удары по одному из крупнейших городов не являются достаточным аргументом, чтобы нанести ответные удары, или все-таки один из крупнейших городов не является до конца российским городом.
Мне очень не хотелось бы, чтобы удары по России делились по категориям. Удар по Крымскому мосту — на него надо ответить, удар по АЭС в Курске — тоже. А вот удары по Запорожской АЭС, которая находится на российской территории с прошлой недели, — это не то, на что надо отвечать?
Или удары по Донецку тоже не являются поводом, чтобы отвечать? Почему тогда такое разделение?
— То есть стоит ждать новых ударов по Украине?
— Пока я вижу, что все равно удары по центру Донецка почему-то не рассматриваются как удары по российской территории. Удары по приграничным областям тоже как-то не вызывают реакции, как удары по мосту. Для меня это странно.
Мне кажется, уничтожение нескольких домов на российской территории является не меньшим поводом, чем удары по Крымскому мосту — при всем уважении.
— А будет ли выраженная в действиях реакция мира и Украины на удары? Новые поставки оружия? Или наоборот — смягчение позиций?
— Украина обратилась к G7. Будут говорить: «Россия смотрите какая — делает с нами то же, что и мы с ними, так не годится!» Они будут говорить: «Да! Какое безобразие! Стрелять по крупному городу!»
А то, что стреляют каждый день по Донецку, — это нормально, все 8 лет, а по Киеву — нет?!
— Зеленский просит лидеров «большой семёрки» собраться, опять будет просить оружия...
— Вот это уже классика — хвост виляет собакой! Зеленский собирает G7. И они собираются как по свистку, это выглядит смешно. Ну сам факт — он говорит: надо собраться! Они говорят — есть! Лидер западного мира образовался, наконец! Искали и нашли (смеется) И где? В «подсумке» Российской Федерации.
— То есть они будут обращаться за поддержкой к Западу и чтобы отомстить?
— Запад своими руками-то мстить не собирается. Они скажут украинцам: «Вперед, мы вам всё дали, вот и Хаймарсы дали, поскребли по сусекам — давайте, вперед!». А что им еще делать?
— Непростая обстановка у нас и на востоке — некоторые страны — участники ОДКБ ведут себя неоднозначно. При этом 12 октября Владимир Путин едет в Астану, возможно, ему удастся повлиять на ситуацию.
— Будем надеяться. Тем более речь идет в основном о странах Центральной Азии, которые находятся под очень сильным давлением США, но, если посмотреть на карту, они зажаты между Россией и Китаем. Поэтому очень сильно проявлять энтузиазм по выполнению американских требований им будет достаточно сложно. Они понимают, чем для них это чревато.
— В некоторых странах слышны разговоры о выходе из ОДКБ или приостановке членства…
— Они будут метаться — и вашим и нашим, но в лицо Путину это сказать побоятся. Де-юре они выходить не будут, но де-факто постараются минимизировать участие в ОДКБ. Мы уже слышали про отмену учений (от Киргизии).
— А как, на ваш взгляд, будет на это реагировать Путин?
— Он им просто обрисует проблемы, которые у них возникнут, и пусть думают, с какими проблемами им будет проще справиться. С теми, которые создаст США, или с теми, которые будет вынуждена создать Россия. И Китай — у них они в долгу.
— Россия и Белоруссия договорились о развертывании региональной группировки. Для чего это делается?
— Пока не совсем понятно, но группировки войск создаются только для трех вещей: парадов, маневров и для отражения агрессии. Видимо, в данном случае, речь идет о третьем.
— То есть пока Россия не планирует занимать города запада Украины?
— Не думаю. Зачем? У нас и так проблема с протяженностью фронта, зачем нам его еще растягивать?