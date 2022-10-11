В подконтрольном Киеву Запорожье взрывы - Рогов

"Крымский мост стал последней каплей": Литовкин рассказал, как Россия перешла на новую стадию СВО Крымский мост, по которому Украина нанесла удар, стал последней каплей, поэтому ответ РФ по Киеву и другим городам Украины – это напоминание, что Россия может применять еще больше сил и средств, сказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью Украина.ру