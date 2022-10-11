В подконтрольном Киеву Запорожье взрывы - Рогов
В подконтрольном Киеву городе Запорожье были слышны минимум 16 взрывов. Об этом 11 октября сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем телеграм-канале
"Начиная с 6.03 на протяжении 40 минут в областном центре, временно находящемся под контролем режима Зеленского, были слышны как минимум 16 взрывов. Воздушная тревога заработала после третьего из них", - написал Рогов.
Он добавил, что в нескольких районах Запорожья сильный пожар, видны столпы дыма, есть перебои с электричеством.
"Удары наносятся по военным объектам и объектам гражданской инфраструктуры, используемым боевиками Зеленского и иностранными наёмниками в качестве военных баз и мест хранения оружия с боеприпасами в моём родном Запорожье", - сказал он.
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