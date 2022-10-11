В подконтрольном Киеву Запорожье взрывы - Рогов - 11.10.2022 Украина.ру
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В подконтрольном Киеву Запорожье взрывы - Рогов
В подконтрольном Киеву Запорожье взрывы - Рогов - 11.10.2022 Украина.ру
В подконтрольном Киеву Запорожье взрывы - Рогов
В подконтрольном Киеву городе Запорожье были слышны минимум 16 взрывов. Об этом 11 октября сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем телеграм-канале
2022-10-11T08:45
2022-10-11T08:45
новости
рогов
запорожье
киев
взрывы
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Он добавил, что в нескольких районах Запорожья сильный пожар, видны столпы дыма, есть перебои с электричеством."Удары наносятся по военным объектам и объектам гражданской инфраструктуры, используемым боевиками Зеленского и иностранными наёмниками в качестве военных баз и мест хранения оружия с боеприпасами в моём родном Запорожье", - сказал он.
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новости, рогов, запорожье, киев, взрывы
Новости, Рогов, Запорожье, Киев, взрывы

В подконтрольном Киеву Запорожье взрывы - Рогов

08:45 11.10.2022
 
© commons.wikimedia.org / Alexey TolmachovЗапорожье
Запорожье - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© commons.wikimedia.org / Alexey Tolmachov
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В подконтрольном Киеву городе Запорожье были слышны минимум 16 взрывов. Об этом 11 октября сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем телеграм-канале
"Начиная с 6.03 на протяжении 40 минут в областном центре, временно находящемся под контролем режима Зеленского, были слышны как минимум 16 взрывов. Воздушная тревога заработала после третьего из них", - написал Рогов.
Он добавил, что в нескольких районах Запорожья сильный пожар, видны столпы дыма, есть перебои с электричеством.
"Удары наносятся по военным объектам и объектам гражданской инфраструктуры, используемым боевиками Зеленского и иностранными наёмниками в качестве военных баз и мест хранения оружия с боеприпасами в моём родном Запорожье", - сказал он.
Крымский мост
05:15
"Крымский мост стал последней каплей": Литовкин рассказал, как Россия перешла на новую стадию СВОКрымский мост, по которому Украина нанесла удар, стал последней каплей, поэтому ответ РФ по Киеву и другим городам Украины – это напоминание, что Россия может применять еще больше сил и средств, сказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью Украина.ру
 
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